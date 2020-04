Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d1371da-2c7a-42cc-a2cb-fcc60bac5f08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem éppen átlagon felüli dinamikájáról ismert NDK típusba két nagyteljesítményű motort szereltek.","shortLead":"A nem éppen átlagon felüli dinamikájáról ismert NDK típusba két nagyteljesítményű motort szereltek.","id":"20200418_421_loeros_budapesti_trabantot_kinalnak_eladasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1371da-2c7a-42cc-a2cb-fcc60bac5f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6359566b-2529-4608-8e9f-e6821af06f8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200418_421_loeros_budapesti_trabantot_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. április. 18. 06:41","title":"421 lóerős budapesti Trabantot kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","shortLead":"Már 172 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1834-en fertőződtek meg összesen.","id":"20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb93d3ab-ebf2-4ee7-9cd7-0cfea517d8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_16_koronavirusfertozott_halt_meg_es_71_uj_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 18. 07:31","title":"16 koronavírus-fertőzött halt meg és 71 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A turizmus gyengülését a luxusipar is megszenvedi.\r

","shortLead":"A turizmus gyengülését a luxusipar is megszenvedi.\r

","id":"20200419_Harmadannyit_koltenek_idegenforgalomra_Europaban_Olaszorszagban_szinte_semmit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4f01db-75b2-42d9-87f2-ff8eba01f976","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Harmadannyit_koltenek_idegenforgalomra_Europaban_Olaszorszagban_szinte_semmit","timestamp":"2020. április. 19. 10:37","title":"Harmadannyit költenek idegenforgalomra Európában, Olaszországban szinte semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"Prinz Dániel","category":"360","description":"A koronavírus-válság különleges megoldásokat kíván, de nem bizonyítja a feltétel nélküli alapjövedelem szükségességét. A Momentum szakértője vitába száll a párbeszédes Tordai Bencével, akinek cikke a minap jelent meg itt, a hvg360-on. ","shortLead":"A koronavírus-válság különleges megoldásokat kíván, de nem bizonyítja a feltétel nélküli alapjövedelem szükségességét...","id":"20200418_A_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_nem_megoldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975446cb-a75b-4499-a505-6c592bce1db7","keywords":null,"link":"/360/20200418_A_feltetel_nelkuli_alapjovedelem_nem_megoldas","timestamp":"2020. április. 18. 14:00","title":"Prinz Dániel: A feltétel nélküli alapjövedelem nem megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915","c_author":"MTI/AP","category":"vilag","description":"Kísérő nélküli kiskorúakat szállítottak át Németországba görög menekülttáborokból.","shortLead":"Kísérő nélküli kiskorúakat szállítottak át Németországba görög menekülttáborokból.","id":"20200418_Menekult_gyerekeket_fogadott_be_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c487f0ea-4ed2-477c-b19b-058a394b1119","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Menekult_gyerekeket_fogadott_be_Nemetorszag","timestamp":"2020. április. 18. 16:20","title":"Menekült gyerekeket fogadott be Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A védőfelszerelések érkezését a külügyminiszter jelentette be. ","shortLead":"A védőfelszerelések érkezését a külügyminiszter jelentette be. ","id":"20200418_Hatmillio_maszk_es_harommillio_gumikesztyu_Kinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68334111-89db-4f99-ba1e-1a499cd28b9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_Hatmillio_maszk_es_harommillio_gumikesztyu_Kinabol","timestamp":"2020. április. 18. 14:59","title":"Hatmillió maszk és hárommillió gumikesztyű Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok azt kutatták, mi okozhatta a koronavírus-fertőzések ugrásszerű növekedését.

","shortLead":"A hatóságok azt kutatták, mi okozhatta a koronavírus-fertőzések ugrásszerű növekedését.

","id":"20200419_Idosotthonokban_razziaztak_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a18267-ecfc-4105-b012-0b2020eae8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Idosotthonokban_razziaztak_Szlovakiaban","timestamp":"2020. április. 19. 09:26","title":"Idősotthonban razziáztak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Célt ért a kormány, egyre kevesebben indulnak harcba a diplomáért – ők viszont nem feltétlenül azokon a szakokon tanulnának, ahol a kabinet szeretné. Közben – kerül, amibe kerül – gőzerővel folyik az állami egyetemek felemás magánosítása. \r

\r

","shortLead":"Célt ért a kormány, egyre kevesebben indulnak harcba a diplomáért – ők viszont nem feltétlenül azokon a szakokon...","id":"202016__egyetemek_atalakitasa__keves_felvetelizo__reszvenyesek__lex_katedra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109197b4-751a-4396-8f2a-0f5083dd3030","keywords":null,"link":"/360/202016__egyetemek_atalakitasa__keves_felvetelizo__reszvenyesek__lex_katedra","timestamp":"2020. április. 19. 08:15","title":"A Fidesz oktatási szakpolitikusa mintha észre sem venné, hogy lassan elfogynak a tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]