[{"available":true,"c_guid":"5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte már a 3 milliót közelíti a fertőzöttek száma. ","shortLead":"Világszerte már a 3 milliót közelíti a fertőzöttek száma. ","id":"20200426_200_ezer_felett_a_halottak_szama__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6f3af7-1b0e-4b44-8afd-2dac0f16930f","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_200_ezer_felett_a_halottak_szama__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 26. 08:56","title":"200 ezer felett a halottak száma - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2cd12-7134-4523-b786-a9faa5ce2b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az extrém elhízást jelölték meg alapbetegségeként.","shortLead":"Az extrém elhízást jelölték meg alapbetegségeként.","id":"20200426_Egy_37_eves_no_a_koronavirus_271_halottja_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de2cd12-7134-4523-b786-a9faa5ce2b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284c675b-e80f-443d-bbd3-530077955e79","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Egy_37_eves_no_a_koronavirus_271_halottja_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 26. 10:59","title":"Egy 37 éves nő a koronavírus 271. halottja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e26b87-0189-4703-97cc-9c664048839a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A jogszabálytervezet ősszel kerül a német kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha szeretne, és el tudja végezni a feladatait munkahelyi jelenlét nélkül.","shortLead":"A jogszabálytervezet ősszel kerül a német kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha...","id":"20200426_Az_otthoni_munkavegzes_joganak_bevezeteset_tervezi_a_nemet_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e26b87-0189-4703-97cc-9c664048839a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9256cbcb-5eba-4f72-87fe-14fa4e70446b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Az_otthoni_munkavegzes_joganak_bevezeteset_tervezi_a_nemet_kormany","timestamp":"2020. április. 26. 17:01","title":"Az otthoni munkavégzés jogának bevezetését tervezi a német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves dolgozója. Úgy tudják, a férfi beteghordó volt. Halálhírét megerősítette az RTL Híradónak a kórház főigazgatója.","shortLead":"Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves...","id":"20200425_Korhazi_dolgozo_is_van_az_aldozatok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2386ec6b-4ab7-4d17-bdb6-9abfbc5b5a72","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Korhazi_dolgozo_is_van_az_aldozatok_kozott","timestamp":"2020. április. 25. 17:16","title":"Kórházi dolgozó is van az áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Teljes a leállás az utazási irodáknál, a gyengébb cégek egy-két hónapig bírják, az erősebbek pedig szeptemberig képesek kitartani. Az irodák igyekeznek megtartani az alkalmazottakat, ám ez csak a munkaidő- és a bérek csökkentésével sikerülhet, közben pedig kezelni kell a pénzüket azonnal visszakövetelő ügyfeleket és a nehezen fizető légitársaságokat – mondta a HVG-nek Horváth Balázs, az egyik legnagyobb üzleti utaztatással foglalkozó utazási iroda, a Weco-Travel ügyvezetője. Szerinte a válság utáni talpra állás lassú és részleges lesz.","shortLead":"Teljes a leállás az utazási irodáknál, a gyengébb cégek egy-két hónapig bírják, az erősebbek pedig szeptemberig képesek...","id":"20200425_Igy_probaljak_meg_tulelni_a_koronavirusjarvanyt_az_utazasi_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc23f1-91e9-4f38-91c0-d8c8b322cb4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d80ed4-5211-40ed-a960-46fa81353dbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200425_Igy_probaljak_meg_tulelni_a_koronavirusjarvanyt_az_utazasi_cegek","timestamp":"2020. április. 25. 14:00","title":"Így próbálják meg túlélni a koronavírus-járványt az utazási cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány a terrorellenes fellépést is szünetelteti.","shortLead":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány...","id":"202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9922f38-7fd1-428d-9e8c-747ffcdc938c","keywords":null,"link":"/360/202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","timestamp":"2020. április. 26. 11:00","title":"Az Iszlám Állam a katonájának tekinti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalon visszaesést okoz a járvány, a vészhelyzet elmúltával pedig az otthoni munkavégzés további terjedése alakíthatja át a piacot.","shortLead":"Mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalon visszaesést okoz a járvány, a vészhelyzet elmúltával pedig az otthoni...","id":"20200427_lakaspiac_takarek_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11a3d26-ceaf-4ccd-b893-d9a79b37b3cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_lakaspiac_takarek_index","timestamp":"2020. április. 27. 10:13","title":"Felforgatja a lakáspiacot a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685b1921-0f2a-4aca-94f8-f4fc765b656a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzésveszély csökkentése érdekében.","shortLead":"A fertőzésveszély csökkentése érdekében.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_magyar_posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=685b1921-0f2a-4aca-94f8-f4fc765b656a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16db3faa-8043-4205-907d-922589ece9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_maszk_magyar_posta","timestamp":"2020. április. 27. 08:42","title":"A posta is kéri: használjunk maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]