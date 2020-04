Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány a terrorellenes fellépést is szünetelteti.","shortLead":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány...","id":"202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9922f38-7fd1-428d-9e8c-747ffcdc938c","keywords":null,"link":"/360/202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","timestamp":"2020. április. 26. 11:00","title":"Az Iszlám Állam a katonájának tekinti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt.","shortLead":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése...","id":"20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb807d9-d9d6-4b66-a6c1-2b9538f5c757","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","timestamp":"2020. április. 26. 14:23","title":"Minden eddiginél többször kellett intézkedni a kijárási korlátozás megszegőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hirdetés szerint terméktesztelőket keres a cég, ám ez nem igaz.","shortLead":"Egy hirdetés szerint terméktesztelőket keres a cég, ám ez nem igaz.","id":"20200426_Csalokra_figyelmeztet_a_Lidl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed1f03a-30bf-4b26-94cf-29201886f8f1","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Csalokra_figyelmeztet_a_Lidl","timestamp":"2020. április. 26. 09:47","title":"Csalókra figyelmeztet a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből a korábban bejelentett vegyesvállalat, mert az amerikai fél egyoldalúan felmondta az előszerződést. A brazilok szerint a Boeing soha nem is akarta igazán az üzletet megkötni.","shortLead":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből...","id":"20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1edc0d6-d402-4a74-91dc-6e336e28d2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","timestamp":"2020. április. 25. 21:15","title":"Nem társul az amerikai Boeing és a brazil Embraer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2215ad8-b9a9-41c9-83de-e10c26a68b2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdaság nyáron talpra állhat, ha a következő két hónapban újraindítják a koronavírus-járvány miatt leállított termelést - jelentette ki Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában.","shortLead":"Az amerikai gazdaság nyáron talpra állhat, ha a következő két hónapban újraindítják a koronavírus-járvány miatt...","id":"20200426_Az_USA_hivatalosan_arra_keszul_hogy_nyaron_mar_talpra_all_a_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2215ad8-b9a9-41c9-83de-e10c26a68b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c99458-d1bd-4d5b-92c9-d728ea4c8253","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Az_USA_hivatalosan_arra_keszul_hogy_nyaron_mar_talpra_all_a_gazdasag","timestamp":"2020. április. 26. 20:39","title":"Az USA hivatalosan arra készül, hogy nyáron már talpra áll a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyógyultan távozott a kórházból az utolsó SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött beteg a közép-kínai Vuhanban - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap.","shortLead":"Gyógyultan távozott a kórházból az utolsó SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött beteg a közép-kínai Vuhanban - közölte...","id":"20200426_Elhagyta_a_korhazat_az_utolso_fertozott_paciens_a_kozepkinai_Vuhanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c976ff-ef52-4523-a434-e5dff6e8b196","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Elhagyta_a_korhazat_az_utolso_fertozott_paciens_a_kozepkinai_Vuhanban","timestamp":"2020. április. 26. 13:46","title":"Elhagyta a kórházat az utolsó fertőzött páciens Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Üllői út és a Váci út közötti szakaszon létesítenek ideiglenes kerékpársávot.","shortLead":"Az Üllői út és a Váci út közötti szakaszon létesítenek ideiglenes kerékpársávot.","id":"20200426_Kerekparsav_epul_a_budapesti_Nagykoruton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cff315f-d234-4c20-b70a-e6474f742282","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Kerekparsav_epul_a_budapesti_Nagykoruton","timestamp":"2020. április. 26. 15:49","title":"Kerékpársáv épül a budapesti Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt egyre több a vásárlók jóhiszeműségét kihasználó hirdetés, melyekről a közösségi médiában is hírt adnak – gyakran arccal és névvel megszégyenítve a csalókat. Viszont az utóbbi kategóriába soroltak között olyanok is akadnak, akik semmi rosszat nem követtek el.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt egyre több a vásárlók jóhiszeműségét kihasználó hirdetés, melyekről a közösségi médiában is...","id":"20200427_koronavirus_facebook_csoport_megszegyenites_gyuloletkeltes_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cebeb8-d56b-4986-9df2-b5256d3ea2ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_facebook_csoport_megszegyenites_gyuloletkeltes_atveres","timestamp":"2020. április. 27. 11:03","title":"Erőre kapott a nyilvános megszégyenítés a Facebookon a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]