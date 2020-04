Trump nem vállalja a felelősséget, ha valaki fertőtlenítőt iszik a koronavírusra

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"096429fb-8a7c-4044-b734-04ae55a4791d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bent ülőknek semmi baja sem lehet, ha 10 méterről 7,62 milliméteres golyók záporoznak feléjük.","shortLead":"A bent ülőknek semmi baja sem lehet, ha 10 méterről 7,62 milliméteres golyók záporoznak feléjük.","id":"20200427_golyoallo_es_hatalmas_lett_ez_a_range_rover_klassen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=096429fb-8a7c-4044-b734-04ae55a4791d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2067d6c-edf8-4d12-92e2-79f676ecafb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_golyoallo_es_hatalmas_lett_ez_a_range_rover_klassen","timestamp":"2020. április. 27. 11:21","title":"Golyóálló és hatalmas lett ez a Range Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","shortLead":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","id":"20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8f96f3-6a45-4354-b196-943425fc7314","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","timestamp":"2020. április. 27. 07:59","title":"Magyarországon a vadonatúj Audi A3 szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyolc méterrel emelte meg a tengerek vízszintjét az eurázsiai jéglemez mintegy 14 ezer évvel ezelőtti leszakadása egy új kutatás szerint, amely a jégsapka mai gyors olvadásának veszélyeire hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Nyolc méterrel emelte meg a tengerek vízszintjét az eurázsiai jéglemez mintegy 14 ezer évvel ezelőtti leszakadása...","id":"20200426_eurazsiai_jeglemez_leszakadasa_tengerszint_emelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbadfa8-34dc-4b5b-8777-445783c469df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_eurazsiai_jeglemez_leszakadasa_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2020. április. 26. 14:03","title":"8 méterrel emelte meg a tengerek vízszintjét az eurázsiai jéglemez leszakadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92be75de-6a92-4120-b4b8-ce2cae046f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több embert kezelnek kórházban koronavírus miatt – mondta el az országos tiszti főorvos. ","shortLead":"Egyre több embert kezelnek kórházban koronavírus miatt – mondta el az országos tiszti főorvos. ","id":"20200427_Muller_Korhazi_osztalyokon_is_terjed_a_megbetegedes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92be75de-6a92-4120-b4b8-ce2cae046f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ef6399-a336-45dc-9475-2815a1755a39","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Muller_Korhazi_osztalyokon_is_terjed_a_megbetegedes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 11:20","title":"Müller: Három hajléktalanszállón és huszonöt idősotthonban jelent meg a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány a terrorellenes fellépést is szünetelteti.","shortLead":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány...","id":"202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9922f38-7fd1-428d-9e8c-747ffcdc938c","keywords":null,"link":"/360/202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","timestamp":"2020. április. 26. 11:00","title":"Az Iszlám Állam a katonájának tekinti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3028ec6b-198d-4f64-92f8-5dad3fbb6e75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldre szállított termékeknek március vége óta kínai engedélyt is kellett szerezniük, erre immár nincs szükség, ha az adott terméknek a célországban van engedélye.","shortLead":"A külföldre szállított termékeknek március vége óta kínai engedélyt is kellett szerezniük, erre immár nincs szükség, ha...","id":"20200426_Kina_hazai_engedelyezes_nelkul_is_exportal_jarvanyeszkozoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3028ec6b-198d-4f64-92f8-5dad3fbb6e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f88766a-135a-49f0-a6f7-d27552c126b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Kina_hazai_engedelyezes_nelkul_is_exportal_jarvanyeszkozoket","timestamp":"2020. április. 26. 12:45","title":"Kína hazai engedélyezés nélkül is exportál járványeszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt.","shortLead":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése...","id":"20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb807d9-d9d6-4b66-a6c1-2b9538f5c757","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","timestamp":"2020. április. 26. 14:23","title":"Minden eddiginél többször kellett intézkedni a kijárási korlátozás megszegőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma pedig az év végéig hárommillióra emelkedhet a márciusban regisztrált 2,335 millióról Németországban.","shortLead":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma...","id":"20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6154b332-b15a-4fd6-8b77-9cfe6dba9f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 12:36","title":"A II. világháború óta nem látott gazdasági visszaesésre készül Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]