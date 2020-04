Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 50 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 50 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20200429_Elhunyt_kilenc_beteg_2727_fore_nott_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0f3076-36af-4e64-a1bd-4a2aa70a59a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Elhunyt_kilenc_beteg_2727_fore_nott_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 29. 06:45","title":"Elhunyt kilenc beteg, 2727 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nemcsak ideiglenesen, hanem belátható ideig marad a kiskereskedelmi különadó, jelen állás szerint a benzinkutaktól a könyvesboltokon keresztül a gyógyszertárakig mindenkinek. A Pénzügyminisztérium a környezetvédelemmel indokolja a sarcot. A külföldi kereskedőkre is vonatkozik, szóval indul a NAV vs Amazon meccs.","shortLead":"Nemcsak ideiglenesen, hanem belátható ideig marad a kiskereskedelmi különadó, jelen állás szerint a benzinkutaktól...","id":"20200429_Kulonado_kiskereskedelem_adorendszer_fogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f5ab93-e75c-47d8-acaf-7dfecb70278a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Kulonado_kiskereskedelem_adorendszer_fogyasztas","timestamp":"2020. április. 29. 11:10","title":"A koronavírus csak a kifogás volt arra, hogy a kormány megsarcolja a kereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6ca5c-a059-4a8e-a363-7aa27af03cf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétliteres átlagfogyasztást ígér a plug-in Audi A6 Avant.","shortLead":"Kétliteres átlagfogyasztást ígér a plug-in Audi A6 Avant.","id":"20200428_Audi_A6_Avant_plugin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f6ca5c-a059-4a8e-a363-7aa27af03cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf3eff5-d704-43db-9b1d-c9c8670579d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Audi_A6_Avant_plugin","timestamp":"2020. április. 28. 14:11","title":"Megjött az Audi A6 kombi zöld rendszámos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától jönnek az új szabályok, amit a következő napokban jelentenek majd be. Müller Cecília szerint bőven egy százalék alatti lesz az átfertőzöttség aránya. ","shortLead":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától...","id":"20200429_Maruzsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8531031-af81-44f3-99a0-9d5d16c88a71","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Maruzsa","timestamp":"2020. április. 29. 11:13","title":"Maruzsa: Jövő héten kezdődik az érettségi, a diákok 97 százaléka érettségizni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb7dbaa-ff00-4b2f-991e-d9209235d9b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A-osztály legsportosabb gyári AMG változatának teljesítményét jóval 500 lóerő fölé növelték.","shortLead":"Az A-osztály legsportosabb gyári AMG változatának teljesítményét jóval 500 lóerő fölé növelték.","id":"20200428_324_kmh_vegsebesseg_a_kecskemeti_kis_mercedest_alaposan_felhergeltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecb7dbaa-ff00-4b2f-991e-d9209235d9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d1ec95-d993-4dbe-8f50-529d9be31be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_324_kmh_vegsebesseg_a_kecskemeti_kis_mercedest_alaposan_felhergeltek","timestamp":"2020. április. 28. 09:21","title":"Felhergelték a kecskeméti kis Mercedest, 324 km/h a végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont hajlandó raktárkészletből választani, jól járhat.","shortLead":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont...","id":"20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbef3f2-a36f-4b5d-82a2-6fb11c405014","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","timestamp":"2020. április. 28. 13:05","title":"Egyszerre van keresleti és kínálati válság az új autók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere az ATV kedd esti műsorában beszélt a sebességkorlátozással kapcsolatos előterjesztésről, amely egyébként már Tarlós István idején is téma volt.","shortLead":"Budapest főpolgármestere az ATV kedd esti műsorában beszélt a sebességkorlátozással kapcsolatos előterjesztésről, amely...","id":"20200428_karacsony_gergely_sebesseghatar_csokkentes_idosotthon_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42e4b19-339a-4a9b-a8c7-6d94b9b63fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_karacsony_gergely_sebesseghatar_csokkentes_idosotthon_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 21:22","title":"Karácsony: Édesapám egy este nem jött haza, ezért nincs jogosítványom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","shortLead":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","id":"20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25643634-51a1-49d1-a605-cdd67ffb2770","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","timestamp":"2020. április. 28. 15:10","title":"Így gyűjtik a vérplazmát a koronavírusból felgyógyultakból Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]