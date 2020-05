Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","shortLead":"A globális hálózatról, a parlament elviselhetetlen viszonyairól is szót ejtett a Vasárnapi újságban a házelnök.","id":"20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86883a3f-4b1f-46bc-8135-d3b682a7322f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Polgarhaborut_vizional_es_anarchiat_josol_Kover_Laszlo","timestamp":"2020. május. 03. 13:45","title":"Polgárháborút vizionál és anarchiát jósol Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f852ed-552e-4c35-85d4-6bf5c88bb73c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kinyitottak a szakrendelők, viszont teszthez kötik az ellátást. Több embert is hazaküldtek a negatív lelet hiányában.","shortLead":"Kinyitottak a szakrendelők, viszont teszthez kötik az ellátást. Több embert is hazaküldtek a negatív lelet hiányában.","id":"20200504_Sokakat_hazakuldtek_a_szakrendelesekrol_mert_nem_volt_tesztjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f852ed-552e-4c35-85d4-6bf5c88bb73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d759ccd-e30e-480a-98d3-b90b653bd701","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Sokakat_hazakuldtek_a_szakrendelesekrol_mert_nem_volt_tesztjuk","timestamp":"2020. május. 04. 21:44","title":"Sokakat hazaküldtek a szakrendelésekről, mert nem volt tesztjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532ded31-5def-4c16-ad3e-c5f5d877b248","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A hvg.hu három végzős diákot, Samut, Orsit és Gergőt kísér végig az érettségin. Szombaton arról beszélgettünk velük, miért döntöttek a májusi vizsga mellett, hogyan élik meg a helyzetet és viselnének-e maszkot az érettségin. ","shortLead":"A hvg.hu három végzős diákot, Samut, Orsit és Gergőt kísér végig az érettségin. Szombaton arról beszélgettünk velük...","id":"20200503_Nekunk_most_ez_a_normalis__igy_keszul_az_erettsegire_Samu_Orsi_es_Gergo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=532ded31-5def-4c16-ad3e-c5f5d877b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adde3e1b-fd9b-4a93-ab83-c8074fe9dc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Nekunk_most_ez_a_normalis__igy_keszul_az_erettsegire_Samu_Orsi_es_Gergo","timestamp":"2020. május. 03. 14:00","title":"\"Nekünk most ez a normális\" - így készül az érettségire Samu, Orsi és Gergő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár milliárdokat arra a káosszal fenyegető időszakra tartalékolják, amely vallásuk szerint megelőzheti Krisztus második eljövetelét.\r

\r

","shortLead":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár...","id":"20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa761c49-23fd-4e6d-bb3b-001a89611728","keywords":null,"link":"/360/20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","timestamp":"2020. május. 03. 15:30","title":"A mormonok Krisztus második eljövetelére tesznek félre hatalmas vagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b0f15f-d86d-4939-9efc-8df8a1892ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt perc alatt kitölthető kérdőívben keresi a válaszokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Döntéslaborja, miért vagy miért nem tartjuk be a társas távolságtartás szabályait.","shortLead":"Öt perc alatt kitölthető kérdőívben keresi a válaszokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Döntéslaborja, miért vagy...","id":"20200504_kutatas_elte_donteslabor_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b0f15f-d86d-4939-9efc-8df8a1892ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01b4eb4-f84c-4abc-9cbe-c6747785b67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kutatas_elte_donteslabor_koronavirus_jarvany_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 04. 11:33","title":"Fontos kutatást végez a járvány miatt az ELTE, ön is segíthet nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Áprilisban legfeljebb öt gép fordult meg a repülőtéren naponta.","shortLead":"Áprilisban legfeljebb öt gép fordult meg a repülőtéren naponta.","id":"20200504_koronavirus_jarvany_ferihegy_repulojarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b70378-635b-4062-8833-8ad57a2e281f","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_koronavirus_jarvany_ferihegy_repulojarat","timestamp":"2020. május. 04. 09:08","title":"Egyre több a repülőjárat Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az igazolt fertőzöttek száma már majdnem elérte a 100 ezret.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma már majdnem elérte a 100 ezret.","id":"20200504_Ismet_megnott_a_fertozottek_es_a_halalesetek_szama_Iranban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f4b56f-b7c0-468e-be33-3fd168a30c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Ismet_megnott_a_fertozottek_es_a_halalesetek_szama_Iranban","timestamp":"2020. május. 04. 20:48","title":"Ismét megnőtt a fertőzöttek és a halálesetek száma Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Hogy tapasztalta meg a szegényes, ám védett burokban élő afroamerikai kislány először a világ egyenlőtlenségét, s ezzel dacolva végül hogy menetelt be a világ egyik leghíresebb egyetemére, majd szülővárosa legmenőbb jogi irodájába? S miként döbbentette rá egy furcsa nevű jogászpalánta, Barack Obama, hogy ezektől a sikerektől még nem vált önmagává.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e865c-59e4-4c17-8f38-b63841e5e920","keywords":null,"link":"/360/20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","timestamp":"2020. május. 03. 17:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 1. rész – Mákszemek egy rizzsel teli tálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]