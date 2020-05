Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Behúzták a féket a textil- és ruházati cégek, és a magyar ruházati üzemek is bajban vannak, hiszen döntően bérmunkára termelnek. Az se feltétlenül jár jobban, aki maszkgyártással pótolná a kiesett bevételt. 2020. május. 07. 20:00 A maszkgyártás sem megoldás: megszűntek a hazai ruhagyártók bevételei Az, hogy szerdán ezt állapította meg a román alkotmánybíróság, felhábotrította Ludovic Orban miniszterelnököt, szerinte a törvényszegőket védik. 2020. május. 06. 20:05 Alkotmányellenesen bírságolták vagyonokra a kijárási tilalom megsértőit Romániában Az első betegeknek a Dél-Pesti Centrumkórházban adták be gyógyultak vérplazmájából előállított szérumot. A kezelésnek azonban vannak korlátai, de ezek kitágításán több egyetem és kutatócsoport is gőzerővel dolgozik, a munkában kulcsszerepet játszik egy Ausztriában alapított magyar cég is. 2020. május. 06. 20:20 Egyelőre nagy sikernek tűnik a vérplazmakezelés, de most még sok korlátja van Elég kellemetlen, ha nem bízhatunk antivírus alkalmazásunkban. Jó pár ilyen programról mutatták ki, hogy sebezhetőségeket tartalmaz, így előfordulhat, hogy maga a víruskereső program sodorja bajba a felhasználót. 2020. május. 06. 08:03 Milyen víruskereső van a gépén? 28-ról derült ki, hogy veszélyes lehet A kötvényeket az állam vásárolja meg, a futamidejük legfeljebb hét év lehet, a keretösszeg bankonként legfeljebb 50 milliárd forint. 2020. május. 07. 15:23 Újabb elem a gazdaságvédelmi akciótervben: 150 milliárdért bocsáthatnak ki kötvényt a bankok

Az ingyenes alkalmazásban az utcabútorokat, játszótereket, ivókutakat is feltüntetik.

2020. május. 06. 14:05 Saját mobilos applikációt kaptak a budapesti fák A Coop igazgatósági elnöke szerint át kellene tervezni az életkor szerinti vásárlási idősávokat. 2020. május. 07. 12:20 Sok falusi bolt már kritikus szinten van a Coop-vezér szerint Ennél is nagyobb veszteség várható a KPMG szerint, ha a bajnokságok nem folytatódhatnak. 2020. május. 07. 14:54 Óriási összeget radírozott le a koronavírus az európai focisták értékéből