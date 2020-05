Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.

Karanténvers V. - Pajor Tamás: A koronatanú

A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is vállalniuk kell, felvételt kell készíteniük, utóbbi jogdíjaitól pedig elbúcsúzhatnak.

Úgy kapnak segítséget a művészek, hogy igazából a kormánynak jó

A Terminátor ma is hajlékony. Vagy mégsem?","shortLead":"A Terminátor ma is hajlékony. Vagy mégsem?

Zseniális poénnal dobja fel rajongóit Schwarzenegger (videó)

Az aktív fertőzötteknél már több mint tízezerrel magasabb a gyógyultak száma.

Már 30 ezer fölött a halottak száma Olaszországban

Olaszország lazított a szigorításokon, az emberek pedig ismét autóba ültek, és célba vették a junk food állomásokat. ","shortLead":"Olaszország lazított a szigorításokon, az emberek pedig ismét autóba ültek, és célba vették a junk food állomásokat. Itt a bizonyíték, hogy a világ nem lesz jobb hely a járvány után: hosszú, tömött sorok az olasz McDrive-oknál

A halál asszonya – Sztálin mesterlövésze voltam című könyv Ljudmila Pavlicsenko kéziratai felhasználásával meséli el a legpontosabban célzó szovjet katona történetét.

Sztálin mesterlövészét küldte a Fehér Házba, hogy meggyőzze az elnököt

Fegyveres rablás miatt is elítélték, de megszökött.

Németországban fogták el egy százmilliós budapesti ékszerrablás elkövetőjét

Egy francia startup, a DatakaLab olyan programot készített, amely a maszkviselés ellenőrzésére is alkalmassá teszi a biztonsági kamerákat. A cég elmondása szerint a járókelőket meg sem próbálják beazonosítani.

Egy szoftver figyeli a francia tömegközlekedőket, hordják-e a maszkjukat