[{"available":true,"c_guid":"6fd8fc4e-a215-41ca-9386-90ead40d1b83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három miniszterelnököt is szolgált már Dominic Raab, aki áprilisban néhány hétig beugró kormányfő is volt Nagy-Britanniában, mivel a főnöke koronavírus-fertőzéssel kórházba került. A 46 éves zsidó származású politikus évekkel ezelőtt a palesztinoknak adott tanácsokat a béketárgyaláson, majd 2018-ban ő volt az a Brexit-ügyi miniszter, aki lemondott a megállapodás aláírása miatt.","shortLead":"Három miniszterelnököt is szolgált már Dominic Raab, aki áprilisban néhány hétig beugró kormányfő is volt...","id":"202019_dominic_raab_beugro_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fd8fc4e-a215-41ca-9386-90ead40d1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931de34f-32ae-45c0-9410-eefef9408fc4","keywords":null,"link":"/360/202019_dominic_raab_beugro_kormanyfo","timestamp":"2020. május. 10. 08:30","title":"Boris Johnson halála esetén ő maradt volna a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban egy nap alatt 10 817-tel 198 676-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szombaton közölt hivatalos adatok szerint, az új esetek 40,7 százaléka tünetmentes.","shortLead":"Oroszországban egy nap alatt 10 817-tel 198 676-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma a szombaton közölt...","id":"20200509_Megint_10_ezer_felett_a_napi_fertozesbovules_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72042a4f-e53d-49ff-bcd8-7df73f6c7a5f","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Megint_10_ezer_felett_a_napi_fertozesbovules_Oroszorszagban","timestamp":"2020. május. 09. 12:29","title":"Megint 10 ezer felett a napi fertőzésbővülés Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A szakértők szerint nagyon valószínű, hogy még a Covid–19-járványnak véget vető vakcina vagy gyógyszer megjelenése előtt megérkezik az eddig csaknem négymillió embert megfertőző SARS-CoV–2 vírus második hulláma. ","shortLead":"A szakértők szerint nagyon valószínű, hogy még a Covid–19-járványnak véget vető vakcina vagy gyógyszer megjelenése...","id":"202019__a_jarvany_masodik_hullama__parhuzamok__spanyolnatha__tortenelmi_lecke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c170607-baa4-4d3d-8c18-dcc7cbd8f2e6","keywords":null,"link":"/360/202019__a_jarvany_masodik_hullama__parhuzamok__spanyolnatha__tortenelmi_lecke","timestamp":"2020. május. 10. 08:15","title":"Mikor jöhet a járvány második hulláma? Enyhébb vagy rosszabb lehet, mint az első?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budán folytatódik a főváros kerékpárbarátabbá alakítása.","shortLead":"Budán folytatódik a főváros kerékpárbarátabbá alakítása.","id":"20200510_Kerekparsavok_lesznek_a_Villanyi_uton_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb4f83e-0d69-46d0-8fb2-502fbe47500d","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Kerekparsavok_lesznek_a_Villanyi_uton_is","timestamp":"2020. május. 10. 09:29","title":"Kerékpársávok lesznek a Villányi úton is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccc9274-d3c7-455d-8a8f-2782cdf4eefe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatfokozatú kéziváltós német szedán egyedi konstrukciójú benzinmotorja 275 lóerős. ","shortLead":"A hatfokozatú kéziváltós német szedán egyedi konstrukciójú benzinmotorja 275 lóerős. ","id":"20200510_w8as_motorral_szerelt_igen_ritka_vw_passatot_arulnak_tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccc9274-d3c7-455d-8a8f-2782cdf4eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5caddf8-c5f1-4f08-ab73-7722708c423f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200510_w8as_motorral_szerelt_igen_ritka_vw_passatot_arulnak_tatabanyan","timestamp":"2020. május. 10. 06:41","title":"W8-as motorral szerelt igen ritka VW Passatot árulnak Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc7b783c-49f3-4251-9182-3bbd5f9f9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5203861-f5af-4848-8ab6-685bb802c67b","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Felfuggesztette_az_agrarminiszter_profiljat_a_Facebook","timestamp":"2020. május. 10. 18:25","title":"Felfüggesztette az agrárminiszter profilját a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04f7e0c-c15d-4e42-8fb3-e193301a985b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A \"Valaki útravált...\" - Az úton levő és kiútkereső Ady Endre című kötet eddig nem látott részletességgel mutatja be az ismerősen is ismeretlen poéta „műhelyét” és kapcsolatrendszerét.","shortLead":"A \"Valaki útravált...\" - Az úton levő és kiútkereső Ady Endre című kötet eddig nem látott részletességgel mutatja be...","id":"202019_konyv__testkozeli_ady_valaki_utra_valt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b04f7e0c-c15d-4e42-8fb3-e193301a985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01230cd-2286-499e-8eef-20c74e53f031","keywords":null,"link":"/360/202019_konyv__testkozeli_ady_valaki_utra_valt","timestamp":"2020. május. 10. 15:15","title":"Ady Endre testközelből - Feltárul a költő magánélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Málta hivatalosan is elnézést fog kérni Németországtól a lemondott nagykövet Facebook-bejegyzése miatt.","shortLead":"Málta hivatalosan is elnézést fog kérni Németországtól a lemondott nagykövet Facebook-bejegyzése miatt.","id":"20200511_malta_nagykovet_merkel_hitler_nemet_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a1e1aa-a1f8-42a4-b4b9-fd4909a83fac","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_malta_nagykovet_merkel_hitler_nemet_lemondas","timestamp":"2020. május. 11. 08:45","title":"Lemondott Málta helsinki nagykövete, miután Hitlerhez hasonlította Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]