[{"available":true,"c_guid":"1493c0a6-294a-4399-a889-882ba7bed68d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelet az ország egész területére kiterjed, kivéve Budapestre. Maszkot csak a vendéglátó üzletek dolgozóinak kell viselniük, az oda betérőknek nem.","shortLead":"A rendelet az ország egész területére kiterjed, kivéve Budapestre. Maszkot csak a vendéglátó üzletek dolgozóinak kell...","id":"20200516_Megjelentek_a_reszletszabalyok_a_videki_enyhitesekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1493c0a6-294a-4399-a889-882ba7bed68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d92aba-2a08-41e3-9203-764e6b983871","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Megjelentek_a_reszletszabalyok_a_videki_enyhitesekrol","timestamp":"2020. május. 16. 08:10","title":"Megjelentek a részletszabályok a vidéki enyhítésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orvostudományi vezetőkkel folytatott konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban a koronavírus-helyzettel kapcsolatos soron következő intézkedésekről. Ezek között lehet Budapest újranyitásának kérdése is.","shortLead":"Orvostudományi vezetőkkel folytatott konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban...","id":"20200516_orban_viktor_orvostudomanyi_vezetok_egyeztetes_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c819da-afe7-4d2f-be04-8cdf1213bf57","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_orban_viktor_orvostudomanyi_vezetok_egyeztetes_budapest","timestamp":"2020. május. 16. 09:43","title":"Kiderült, kikkel egyeztetett Orbán Budapest újranyitásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik – mondta az igazságügyi miniszter, miután az ügyészség mindkét, nagy sajtónyilvánosságot kapó ügyben megállapította, nem követettek el rémhírterjesztés azokat, akiket elvitt a rendőrség.","shortLead":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik – mondta az igazságügyi miniszter, miután az ügyészség mindkét, nagy...","id":"20200516_Varga_Judit_a_remhirterjesztes_miatt_elvitt_emberek_utan_Elofordul_hogy_a_hatosag_teved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e042e8-ad72-4a74-807d-63e44ac7d3a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Varga_Judit_a_remhirterjesztes_miatt_elvitt_emberek_utan_Elofordul_hogy_a_hatosag_teved","timestamp":"2020. május. 16. 10:14","title":"Varga Judit a rémhírterjesztés miatt elvitt emberek ügyéről: „Előfordul, hogy a hatóság téved”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A januári tragédia kilenc ember halálát okozta, köztük a kosaraslegenda 13 éves kislányáét.","shortLead":"A januári tragédia kilenc ember halálát okozta, köztük a kosaraslegenda 13 éves kislányáét.","id":"20200516_kobe_bryant_halalos_helikopter_baleset_jelents","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae0777a-fbe2-4660-b9c1-64ad676ec017","keywords":null,"link":"/elet/20200516_kobe_bryant_halalos_helikopter_baleset_jelents","timestamp":"2020. május. 16. 11:51","title":"Közzétették a jelentést Kobe Bryanték halálos helikopterbalesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10accf82-d4af-4774-b278-9a2ee7705dd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adják és kapják is a pofonokat az amerikai-kínai kereskedelmi háború szembenálló felei.","shortLead":"Adják és kapják is a pofonokat az amerikai-kínai kereskedelmi háború szembenálló felei.","id":"20200517_Trumpek_egy_egesz_iparagat_tettek_hullamvasutra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10accf82-d4af-4774-b278-9a2ee7705dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beeceb37-8456-462c-8f87-de1634148e2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_Trumpek_egy_egesz_iparagat_tettek_hullamvasutra","timestamp":"2020. május. 17. 14:49","title":"Trumpék egy egész iparágat tettek hullámvasútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operatív Törzs szombati tájékoztatóján a családügyi államtitkár bejelentette, engedélyezik a napközis nyári táborokat, hamarosan pedig az ott alvós nyári táborokról is döntenek.","shortLead":"Az Operatív Törzs szombati tájékoztatóján a családügyi államtitkár bejelentette, engedélyezik a napközis nyári...","id":"20200516_Novak_Katalin_Lesznek_nyari_taborok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242f79fb-eb8f-4230-ab45-bee9107d4547","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Novak_Katalin_Lesznek_nyari_taborok","timestamp":"2020. május. 16. 11:21","title":"Novák Katalin: Lesznek nyári táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127b51d9-31c2-47f0-9552-2bda0be0a877","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi tévécsatorna szerint Du Wei természetes módon, álmában hunyt el.\r

\r

","shortLead":"Egy helyi tévécsatorna szerint Du Wei természetes módon, álmában hunyt el.\r

\r

","id":"20200517_Holtan_talaltak_otthonaban_Izrael_kinai_nagykovetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=127b51d9-31c2-47f0-9552-2bda0be0a877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d718f5e3-3ef5-4165-ac46-5f30bfe4b46e","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Holtan_talaltak_otthonaban_Izrael_kinai_nagykovetet","timestamp":"2020. május. 17. 12:12","title":"Holtan találták otthonában Kína izraeli nagykövetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8df2691-68d2-4866-b385-a6e7ff5b8efa","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Miközben a kormány még a jó ötleteit is csigatempóban valósítja meg, a koronavírus-járvány olyan megoldásokra veszi rá a gazdasági és társadalmi szervezeteket, amelyeknek az elterjedésére még akár éveket kellett volna várni. A számlaügyintézéstől a munkaerő toborzásig számtalan helyzetben nyújtanak segítséget a digitális technika és a mesterséges intelligencia vívmányai. ","shortLead":"Miközben a kormány még a jó ötleteit is csigatempóban valósítja meg, a koronavírus-járvány olyan megoldásokra veszi rá...","id":"202020__digitalizacio__jarvannyal_terjed__sikeragazat__virusmarketing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8df2691-68d2-4866-b385-a6e7ff5b8efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765e5bb8-c467-4653-83bc-4c267aafc7a8","keywords":null,"link":"/360/202020__digitalizacio__jarvannyal_terjed__sikeragazat__virusmarketing","timestamp":"2020. május. 17. 14:00","title":"Nem csak az oktatást fertőzte meg a digitalizáció a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]