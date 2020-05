Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnek be, ételt nem fognak felszolgálni.","shortLead":"Szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnek be, ételt nem fognak felszolgálni.","id":"20200521_easyjet_legitarsasag_repules_ujraindul_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2cfad6-7f50-4e3a-8e5a-e9ad7ba3ad30","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_easyjet_legitarsasag_repules_ujraindul_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 12:16","title":"Június közepétől újra repülnek az easyJet gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár még az eddigi vidéki és budapesti nyitás mérlegét sem vonta meg a kormány, a kijárási korlátozások enyhítése egy sor megválaszolatlan kérdést vet fel: mi lesz az iskolákkal, mi lesz az országhatárokkal, és mi történik, ha egy dolgozó még mindig fél bemenni a munkahelyére?","shortLead":"Bár még az eddigi vidéki és budapesti nyitás mérlegét sem vonta meg a kormány, a kijárási korlátozások enyhítése...","id":"20200520_Magyarorszagi_nyitas_bizonytalansag_ujratervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d6cd7d-ea97-423f-9c4f-f6a4ba1da773","keywords":null,"link":"/360/20200520_Magyarorszagi_nyitas_bizonytalansag_ujratervezes","timestamp":"2020. május. 20. 15:00","title":"Valóságshow-t kerekített Orbán a korlátozások feloldásából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az Egyesült Államokban több mint másfél millióan fertőződtek meg.","shortLead":"Csak az Egyesült Államokban több mint másfél millióan fertőződtek meg.","id":"20200521_fertozott_vilagszerte_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a2cb2-b27c-490e-8a9c-1590433900be","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_fertozott_vilagszerte_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 09:05","title":"Majdnem 5 millió fertőzött világszerte, közel 1,9 millióan meggyógyultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A román határ mellett fekvő Nemzeti Ménesbirtok bevett munkaerő-toborzási számításait keresztülhúzta a járvány, ezért kölcsönözni akartak. Maximum 1816 forintos óradíjat fizettek volna, de ilyen alacsony ajánlatot nem kaptak.","shortLead":"A román határ mellett fekvő Nemzeti Ménesbirtok bevett munkaerő-toborzási számításait keresztülhúzta a járvány, ezért...","id":"20200520_Tul_draga_a_magyar_napszamos_a_Nemzeti_Menesbirtoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef93387-1c45-47b5-9045-775d4eff2897","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Tul_draga_a_magyar_napszamos_a_Nemzeti_Menesbirtoknak","timestamp":"2020. május. 20. 13:00","title":"Túl drága a magyar napszámos a Nemzeti Ménesbirtoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A téli időszakban a koronavírus és az influenza is újra megjelenhet, és félő, hogy egyszerre – figyelmeztetett egy újabb problémára Jakab Ferenc virológus.","shortLead":"A téli időszakban a koronavírus és az influenza is újra megjelenhet, és félő, hogy egyszerre – figyelmeztetett...","id":"20200521_jakab_ferenc_koronavirus_jarvany_influenza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482946b0-9369-4eb6-8501-9e09eabe8ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_jakab_ferenc_koronavirus_jarvany_influenza","timestamp":"2020. május. 21. 18:15","title":"Virológus: \"Akkor lesz nagy baj, ha a második hullámmal az influenza is támad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91715125-ef1b-46b9-a3c6-357dfae75974","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csecsen elnök egy hónapja arról nyilatkozott, hogy le kellene lőni azokat a koronavírusos betegeket, akik megsértik a karantént. Hétfőn a \"provokátor\" orvosok ellen szólalt fel, szerdán már orosz kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A csecsen elnök egy hónapja arról nyilatkozott, hogy le kellene lőni azokat a koronavírusos betegeket, akik megsértik...","id":"20200521_koronavirusos_kadirov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91715125-ef1b-46b9-a3c6-357dfae75974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2155e8d5-bc9e-47bf-a1d7-d1fffb48860f","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirusos_kadirov","timestamp":"2020. május. 21. 18:58","title":"Koronavírusos lehet Ramzan Kadirov, súlyos betegen kezelik Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321f4a0a-cbbe-4b8c-83c7-818abf1a7e2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a régi ezerötös Ladában a megszokott három helyett csak két pedál található.","shortLead":"Ebben a régi ezerötös Ladában a megszokott három helyett csak két pedál található.","id":"20200521_meregdraga_szovjet_oldtimer_automatavaltos_zsiguli_var_uj_gazdara_lada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=321f4a0a-cbbe-4b8c-83c7-818abf1a7e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f6bdc8-8b82-48fa-bde8-d2f92eb2f419","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_meregdraga_szovjet_oldtimer_automatavaltos_zsiguli_var_uj_gazdara_lada","timestamp":"2020. május. 21. 06:41","title":"Méregdrága szovjet ritkaság: automata váltós Zsiguli vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai határ, New York állam kormányzója pedig azt közölte, hogy engedélyezik a kis létszámú ünneplést a Hősök Napján.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt zárva marad az amerikai-kanadai...","id":"20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c850ee5-64a8-45ad-a2dc-c6840873b1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56639f0d-524d-45e1-94f8-45729c0cbc89","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_New_Yorkban_lehet_unnepelni_a_Hosok_Napjan_de_tiz_fosnel_nem_lehet_nagyobb_a_tomeg","timestamp":"2020. május. 19. 21:39","title":"New Yorkban lehet ünnepelni a Hősök Napján, de tíz fősnél nem lehet nagyobb a \"tömeg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]