[{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat reggel Magyarországra.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat...","id":"20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e719af89-a9e9-434b-89e0-351f3dd13e49","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","timestamp":"2020. május. 23. 15:01","title":"Szijjártó Péter: Magyarország elsők között tesztelheti a japán Avigan gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd855f-23c9-470f-8573-913f2b0767fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A múzeum illetékesei attól tartanak, hogy az új szabályozá elriaszthatja a külföldi turistákat. ","shortLead":"A múzeum illetékesei attól tartanak, hogy az új szabályozá elriaszthatja a külföldi turistákat. ","id":"20200524_Majdnem_harom_honap_utan_ujra_kinyit_a_Vatikani_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28dd855f-23c9-470f-8573-913f2b0767fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01959fd-0f53-47db-9ddf-779118d85d76","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Majdnem_harom_honap_utan_ujra_kinyit_a_Vatikani_Muzeum","timestamp":"2020. május. 24. 17:26","title":"Majdnem három hónap után újra kinyit a Vatikáni Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887bb4ba-6046-4fc9-a175-089d2f74412e","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Ártatlanságát hangoztatta a tárgyalótermen kívül mondott beszédében Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, mielőtt vasárnap elkezdődött volna a korrupció miatt ellene indult büntetőper. A miniszterelnök szerint koholt vádak alapján akarják megbuktatni.\r

\r

","shortLead":"Ártatlanságát hangoztatta a tárgyalótermen kívül mondott beszédében Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, mielőtt...","id":"20200524_Birosag_ele_allitottak_benjamin_netanjahu_zraeli_miniszterelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=887bb4ba-6046-4fc9-a175-089d2f74412e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e7c5a0-5bef-4e8c-babe-f7208a1667c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Birosag_ele_allitottak_benjamin_netanjahu_zraeli_miniszterelnokot","timestamp":"2020. május. 24. 15:40","title":"Bíróság elé állt az izraeli miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200524_facebook_tavmunka_mebizhato_telefonok_listaja_heic_ap_vizsga_huawei_tsmc_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892df959-f23b-4282-86f1-6256632501df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_facebook_tavmunka_mebizhato_telefonok_listaja_heic_ap_vizsga_huawei_tsmc_usa","timestamp":"2020. május. 24. 12:03","title":"Ez történt: kiadták a listát a legmegbízhatóbb telefonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Június 8-ától a Franciaországba érkező brit állampolgároknak 14 napig tartó kötelező önelszigetelésbe kell vonulniuk. Párizs néhány órával az után jelentette be a karantént, hogy Priti Patel brit belügyminiszter ugyanilyen szabályokat jelentett be a szigetorszáégba érkezők számára.","shortLead":"Június 8-ától a Franciaországba érkező brit állampolgároknak 14 napig tartó kötelező önelszigetelésbe kell vonulniuk...","id":"20200523_Kitort_a_britfrancia_karantenhaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580ae48b-57a4-4030-8aa5-f54aaf5e9a54","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Kitort_a_britfrancia_karantenhaboru","timestamp":"2020. május. 23. 14:54","title":"Kitört a brit-francia karanténháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt több megyére figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hevesebb zivatarokat viharos szél, egy-egy helyen felhőszakadás és kisebb méretű jég is kísérheti.","shortLead":"Zivatarveszély miatt több megyére figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hevesebb...","id":"20200523_Heves_zivatarok_varhatok_tobb_megyere_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd257c3-5c45-4cdc-8391-32aaf2ab273e","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Heves_zivatarok_varhatok_tobb_megyere_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2020. május. 23. 13:59","title":"Heves zivatarok várhatók, több megyére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ami mikroműanyag a szárazföldről a tengerbe jut, annak egy nem elhanyagolható része visszakerül a levegőbe.","shortLead":"Ami mikroműanyag a szárazföldről a tengerbe jut, annak egy nem elhanyagolható része visszakerül a levegőbe.","id":"20200525_tenger_para_mikromuanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60db99da-5653-4f36-a7fc-332cb7ef1458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a102c1e9-f758-4637-8136-a64e0c7ea817","keywords":null,"link":"/zhvg/20200525_tenger_para_mikromuanyag","timestamp":"2020. május. 25. 10:06","title":"Tele van mikroműanyaggal a tengeri pára, és jön a szárazföld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eb1e5b-8aa9-4115-a63c-a66cd687a96a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a rendező tette közzé. ","shortLead":"Maga a rendező tette közzé. ","id":"20200524_David_Lynch_animacios_kisfilmje_elerheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8eb1e5b-8aa9-4115-a63c-a66cd687a96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda992ba-9d59-44e8-b979-2372c53b2476","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_David_Lynch_animacios_kisfilmje_elerheto","timestamp":"2020. május. 24. 16:02","title":"Ingyen elérhető David Lynch animációs kisfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]