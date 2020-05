Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1def5953-5396-41cb-a5bd-73b9fd09427f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppótól elszakadó Realme egy okosórával és egy okostelevízióval állt elő.","shortLead":"Az Oppótól elszakadó Realme egy okosórával és egy okostelevízióval állt elő.","id":"20200525_realme_watch_realme_smart_tv_okosora_okosteve_televizio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1def5953-5396-41cb-a5bd-73b9fd09427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb7ac4c-eb9f-4414-8726-7adb6b3242bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_realme_watch_realme_smart_tv_okosora_okosteve_televizio","timestamp":"2020. május. 25. 16:03","title":"Új tévégyártó lépett piacra, ráadásul 9-20 naponta töltendő órát is ad a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei augusztus 20-i tűzijátékról azt ígérik, Európa leglátványosabbja lesz. A Turisztikai Ügynökség a belföldi turizmus élénkítésével indokolja a nagyszabású programsorozatot, több mint 70 ezren viszont úgy látják: egy katasztrofális gazdasági hatásokkal lecsengett első járványhullám után és egy várható második előtt ezt nagyon nem így kellene. ","shortLead":"Az idei augusztus 20-i tűzijátékról azt ígérik, Európa leglátványosabbja lesz. A Turisztikai Ügynökség a belföldi...","id":"20200525_Magyarorszag_is_megerdemli_a_melto_unneplest__az_MTU_szerint_ezert_kell_minden_idok_leglatvanyosabb_tuzijateka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08426d89-5d82-4112-99e1-e9fb42b6fca3","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Magyarorszag_is_megerdemli_a_melto_unneplest__az_MTU_szerint_ezert_kell_minden_idok_leglatvanyosabb_tuzijateka","timestamp":"2020. május. 25. 14:30","title":"\"Magyarország is megérdemli a méltó ünneplést\" – ezzel magyarázzák a grandiózus 20-i tűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bejelentette az újranyitás részleteit Boris Johnson. ","shortLead":"Bejelentette az újranyitás részleteit Boris Johnson. ","id":"20200526_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_boltok_boris_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7ec17d-d1ad-4989-b0c3-8fe7a7e6f674","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_boltok_boris_johnson","timestamp":"2020. május. 26. 05:47","title":"Június közepén nyithatnak a boltok Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik a 4iG sikerszériája.","shortLead":"Folytatódik a 4iG sikerszériája.","id":"20200525_4ig_palyazat_kozbeszerzes_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e167f45a-7778-40f6-bb3f-1c10b0a0a3f1","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_4ig_palyazat_kozbeszerzes_nebih","timestamp":"2020. május. 25. 18:53","title":"Újabb 3,7 milliárdos pályázaton nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi helyesírási hibáit dörgölte a járvány alatt történt egyes kórházi halálesetek miatti felelősséget firtató Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) orra alá Kásler Miklós, emberi erőforrásokért felelős miniszter. Most vizsgálat indult az egyik haláleset miatt.\r

","shortLead":"Korábbi helyesírási hibáit dörgölte a járvány alatt történt egyes kórházi halálesetek miatti felelősséget firtató...","id":"20200524_Hiaba_elcelodott_Kasler_Miklos_most_megis_a_vizsgalat_indult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf38763-2ebc-4c7b-b967-11e2e4c761ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Hiaba_elcelodott_Kasler_Miklos_most_megis_a_vizsgalat_indult","timestamp":"2020. május. 24. 13:41","title":"Hiába élcelődött Kásler Miklós, most mégis vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0af165e-30c1-4d78-b00f-7d76fe598f97","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Százból mindössze két ember érzi úgy az élete felénél, hogy ha mindent elölről kezdhetne, akkor sem változtatna semmin. Az idén jubiláló HVG Extra Pszichológia magazin felmérést végzett arról, hogy kiket érint leginkább az életközepi válság, és melyek a legszembetűnőbb jelei. ","shortLead":"Százból mindössze két ember érzi úgy az élete felénél, hogy ha mindent elölről kezdhetne, akkor sem változtatna semmin...","id":"20200524_Ha_ujrakezdhetnenk_az_eletunk_a_legtobben_mas_szakmat_valasztanank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0af165e-30c1-4d78-b00f-7d76fe598f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868cbc1d-7b50-42b4-a06d-053cb2c7fe72","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200524_Ha_ujrakezdhetnenk_az_eletunk_a_legtobben_mas_szakmat_valasztanank","timestamp":"2020. május. 24. 20:15","title":"Ha újrakezdhetnénk az életünk, a legtöbben más szakmát választanánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f307-d675-4261-86ea-37c0107056db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jacinda Ardern rendkívül nyugodtan reagált.\r

","shortLead":"Jacinda Ardern rendkívül nyugodtan reagált.\r

","id":"20200525_uj_zeland_foldrenges_jacinda_ardern_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f307-d675-4261-86ea-37c0107056db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15205a3a-f6d7-4b22-ad7e-647d294f3496","keywords":null,"link":"/elet/20200525_uj_zeland_foldrenges_jacinda_ardern_interju","timestamp":"2020. május. 25. 10:56","title":"Rengett a föld az interjúja alatt, szeme se rebbent az új-zélandi miniszterelnöknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát, aki beszélt arról is, hogy miért igazságtalan szerinte az 1920-as békeszerződés.","shortLead":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát...","id":"20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d1cf05-81c7-4f14-896d-d56f95a5c4f3","keywords":null,"link":"/360/20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","timestamp":"2020. május. 24. 10:00","title":"Svájci közrádió: Orbán Viktor virtuálisan helyreállította Nagy-Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]