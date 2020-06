Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b17ea198-6a09-4073-a363-bdfe2198f89a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A koordináció a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjének, Sára Botondnak, a tavalyi önkormányzati választáson veszített, volt VIII. kerületi polgármesternek a feladata.\r

","shortLead":"A koordináció a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjének, Sára Botondnak, a tavalyi önkormányzati választáson veszített...","id":"20200604_Kiemelt_beruhazas_varosliget_Epiteszeti_Muzeum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17ea198-6a09-4073-a363-bdfe2198f89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7a2bb8-a05f-464d-ab31-9cfd3f19af7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Kiemelt_beruhazas_varosliget_Epiteszeti_Muzeum","timestamp":"2020. június. 04. 09:56","title":"Kiemelt beruházás lett a városligeti Építészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Befejezték a fél évvel ezelőtti Harmat utcai gyilkosság nyomozását, a gyanúsítottat nem csak az emberöléssel vádolják.","shortLead":"Befejezték a fél évvel ezelőtti Harmat utcai gyilkosság nyomozását, a gyanúsítottat nem csak az emberöléssel vádolják.","id":"20200603_kobanyai_gyilkossag_gyanusitott_harmat_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f2621-944f-437e-979d-a5c7e252e43b","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_kobanyai_gyilkossag_gyanusitott_harmat_utca","timestamp":"2020. június. 03. 14:08","title":"Gyerekpornográfiával és a féltestvére megerőszakolásával is vádolják a kőbányai gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint továbbra is indokolt fenntartani a háromórás idősávot a 65 év felettieknek.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint továbbra is indokolt fenntartani a háromórás idősávot a 65 év felettieknek.","id":"20200604_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_idosav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d325c7-7df9-4625-a784-b08655a34982","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_idoseknek_fenntartott_vasarlasi_idosav","timestamp":"2020. június. 04. 11:37","title":"Marad az időseknek fenntartott vásárlási idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint az Apple még 2020-ban bemutatja azt a MacBookot, aminek belsejében egy ARM chip dolgozik majd.","shortLead":"A pletykák szerint az Apple még 2020-ban bemutatja azt a MacBookot, aminek belsejében egy ARM chip dolgozik majd.","id":"20200603_apple_macbook_arm_processzor_architektura_bemutato_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db413c8f-c31a-4424-bd49-6e1ad95ae837","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_apple_macbook_arm_processzor_architektura_bemutato_laptop","timestamp":"2020. június. 03. 10:40","title":"Még az idén jöhet az első MacBook, amibe az Apple saját processzora kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0873f91-dc46-4dc9-87d4-bb10d792ab02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Részben ezekkel a nagyméretű betonkockákkal választják el az ideiglenes kerékpársávokat az autós forgalomtól.","shortLead":"Részben ezekkel a nagyméretű betonkockákkal választják el az ideiglenes kerékpársávokat az autós forgalomtól.","id":"20200603_Ujabb_autos_utkozott_az_Ulloi_utra_kirakott_betonkockanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0873f91-dc46-4dc9-87d4-bb10d792ab02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbce535-4925-44b1-8599-75b0ff4df8e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_Ujabb_autos_utkozott_az_Ulloi_utra_kirakott_betonkockanak","timestamp":"2020. június. 03. 13:31","title":"Újabb autós ütközött az Üllői útra kirakott betonkockának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Három szóval elintézték.","shortLead":"Három szóval elintézték.","id":"20200603_Torvenyesitik_az_atlathatatlan_koltsegvetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2164b870-dbc7-474e-8156-4dd31e253482","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Torvenyesitik_az_atlathatatlan_koltsegvetest","timestamp":"2020. június. 03. 10:52","title":"Törvényesítik az átláthatatlan költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Balázs államtitkár szerint az elmúlt két hónapban meghozott rendeletek háromnegyedét nem lehetett volna meghozni a veszélyhelyzetről szóló törvény nélkül. A Fidesz vezérszónoka a baloldalt hibáztatta, akik szerint hátráltatták a védekezést. Az ellenzéki pártok a kormányt bírálták, amiért olyan rendeletekre használta a koronavírus-törvényt, aminek nem volt köze a védekezéshez.","shortLead":"Orbán Balázs államtitkár szerint az elmúlt két hónapban meghozott rendeletek háromnegyedét nem lehetett volna meghozni...","id":"20200603_felhatalmazasi_torveny_altalanos_vitaja_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccb76a0-528e-4729-b122-82c2008774a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_felhatalmazasi_torveny_altalanos_vitaja_parlament","timestamp":"2020. június. 03. 17:26","title":"\"Milyen diktatúra ez?\" – vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók azt remélik, hogy így meg tudják előzni, hogy a betegek lélegeztetőgépre kerüljenek.","shortLead":"A kutatók azt remélik, hogy így meg tudják előzni, hogy a betegek lélegeztetőgépre kerüljenek.","id":"20200605_Tesztelik_az_ibuprofent_a_koronavirusos_betegek_kezelesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5566d26f-77e7-48ec-a3c3-c048c3d22152","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_Tesztelik_az_ibuprofent_a_koronavirusos_betegek_kezelesere","timestamp":"2020. június. 05. 05:59","title":"Tesztelik az ibuprofént a koronavírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]