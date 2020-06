Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0706d307-10a6-4121-b833-f92966fc817c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tudósok szerint az amerikai elnök is \"hamis információkat és gyújtó hangú közleményeket\" tesz közzé e közösségi média oldalain, Zuckerbergnek szigorúbb policyt kéne bevezetnie az ilyesmi visszaszorítására.","shortLead":"Tudósok szerint az amerikai elnök is \"hamis információkat és gyújtó hangú közleményeket\" tesz közzé e közösségi média...","id":"20200607_Zuckerbergosztondijas_kutatok_kovetelik_Zuckerbergtol_hogy_allitsa_le_Donald_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0706d307-10a6-4121-b833-f92966fc817c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d1ecd3-9331-4334-9152-44fd24cc44d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_Zuckerbergosztondijas_kutatok_kovetelik_Zuckerbergtol_hogy_allitsa_le_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. június. 07. 09:11","title":"Zuckerberg-ösztöndíjas kutatók követelik Zuckerbergtől, hogy állítsa le Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az alapszabály nem számol olyan kivételes esettel, mint ami idén a koronavírus miatt előállt. Az új testületnek pedig kell idő felkészülni: ciklusuk alatt egy téli mellett két nyári olimpiát is rendezhetnek.","shortLead":"Az alapszabály nem számol olyan kivételes esettel, mint ami idén a koronavírus miatt előállt. Az új testületnek pedig...","id":"20200607_lemondott_a_mob_elnoksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81bb535-c7a1-4d21-af6f-e87ed241e5d4","keywords":null,"link":"/sport/20200607_lemondott_a_mob_elnoksege","timestamp":"2020. június. 07. 17:20","title":"Csendben lemondott a Magyar Olimpiai Bizottság teljes elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt talán már fel tudják nevelni.","shortLead":"A kamera közvetítést is lekapcsolták a gólyafészeknél. Már csak egy feketególya fióka van életben a háromból, de őt...","id":"20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a015c37e-f610-425f-a9b7-2536c4362d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8da2c7-b87c-4b51-8e42-03404b7a4055","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Valodi_drama_zajlik_a_gemenci_golyafeszekben","timestamp":"2020. június. 07. 12:37","title":"Valódi dráma zajlik a gemenci gólyafészekben, már csak egy fióka van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","shortLead":"Tavaly összesen négy bank ment csődbe, tavaly előtt egy sem.","id":"20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7acc4fb3-780d-4bd5-a1c7-4f2855261fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c1657c-9994-4b05-a77f-3df70f9bf27a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Iden_eddig_ket_amerikai_bank_huzta_le_a_rolot","timestamp":"2020. június. 07. 13:08","title":"Idén eddig két amerikai bank húzta le a rolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729f097f-2a80-4d0e-9495-4865646a725c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Magyarországot körülvevő országokban alig foglalkoztak a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulójával, ennek egyik oka, hogy a szomszédok a magyaroknál is kevesebbet tudnak a Magyarország területének kétharmadát elcsatoló diktátum részleteiről. A szomszédok reakciója egyben fokmérője annak is, hogy milyen a viszony Budapest és az adott állam között.","shortLead":"A Magyarországot körülvevő országokban alig foglalkoztak a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulójával...","id":"20200606_Trianon_hatarok_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729f097f-2a80-4d0e-9495-4865646a725c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815bf6be-93ab-4755-bbcc-32392cfb1294","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Trianon_hatarok_nelkul","timestamp":"2020. június. 06. 14:00","title":"Így élték meg a trianoni évfordulót a szomszéd országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7481229-ea28-4d58-b7c1-4228cc267fa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok nem hajlandóak kiadni az esetről készült felvételeket, a rendőrök vallomásai ellentmondanak egymásnak.","shortLead":"A hatóságok nem hajlandóak kiadni az esetről készült felvételeket, a rendőrök vallomásai ellentmondanak egymásnak.","id":"20200607_netanjahu_tragedia_ijad_hallak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7481229-ea28-4d58-b7c1-4228cc267fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b78f45a-43a6-490d-b739-093e52b3bb4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_netanjahu_tragedia_ijad_hallak","timestamp":"2020. június. 07. 18:10","title":"Netanjahu szerint is tragédia, hogy agyonlőttek egy autista palesztint az izraeli rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levélben hívták fel erre Kásler Miklós figyelmét.","shortLead":"Levélben hívták fel erre Kásler Miklós figyelmét.","id":"20200607_A_gyogytornaszok_is_kimaradtak_az_egyszeri_egeszsegugyi_berkiegeszitesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1235a2-664f-4923-a80d-4cc483143b57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_gyogytornaszok_is_kimaradtak_az_egyszeri_egeszsegugyi_berkiegeszitesbol","timestamp":"2020. június. 07. 12:16","title":"A gyógytornászok nehezményezik, hogy kimaradtak az 500 ezer forintos bérkiegészítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A fölháborodás folyamatos moraját a maga szája íze szerint hangosította fel 1920 első félévében a magyar sajtó, amely június 4-én ritkán tapasztalt nemzeti egyetértésben gyászolt. Bár a cenzúra akkor is dolgozott, az újságok tudósíthattak a békediktátum elleni tüntetésekről is.","shortLead":"A fölháborodás folyamatos moraját a maga szája íze szerint hangosította fel 1920 első félévében a magyar sajtó, amely...","id":"202023__trianoni_sajtovisszhang__1920_junius_4__afolhaborodas_moraja__egysegbe_esve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca31353-4e5d-4b4a-bb7d-b7046a07dfd6","keywords":null,"link":"/360/202023__trianoni_sajtovisszhang__1920_junius_4__afolhaborodas_moraja__egysegbe_esve","timestamp":"2020. június. 06. 12:00","title":"Trianon elítélésében egységes volt a magyar sajtó, aztán felbomlott az összhang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]