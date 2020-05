Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Balkanyékat pénzmosás miatt is elítélték.","shortLead":"Balkanyékat pénzmosás miatt is elítélték.","id":"20200528_Adocsalas_miatt_borton_Franciaorszag_masodik_leghiresebb_magyar_parjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6381549-cf21-401f-8f41-ae51ea4de0fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Adocsalas_miatt_borton_Franciaorszag_masodik_leghiresebb_magyar_parjanak","timestamp":"2020. május. 28. 14:50","title":"Adócsalás miatt börtön Franciaország második leghíresebb magyar párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa szerint csekély mennyiségben vannak jelen.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa szerint csekély mennyiségben vannak jelen.","id":"20200528_balaton_limnologiai_intezet_vizminta_gyogyszermaradvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a736e2-9b19-4be5-a442-931c8530fa74","keywords":null,"link":"/zhvg/20200528_balaton_limnologiai_intezet_vizminta_gyogyszermaradvany","timestamp":"2020. május. 28. 19:53","title":"Nincs kockázatuk a Balatonban kimutatott gyógyszerhatóanyag-maradványoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogszabályoknak már csak meg kell jelenniük a Magyar Közlönyben. ","shortLead":"A jogszabályoknak már csak meg kell jelenniük a Magyar Közlönyben. ","id":"20200528_ader_janos_koztarsasagi_elnok_torveny_alairas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdb7dc6-1ff8-4dfc-a7a1-4969d2da6a16","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_ader_janos_koztarsasagi_elnok_torveny_alairas","timestamp":"2020. május. 28. 21:16","title":"Áder aláírta: titkosak a Budapest–Belgrád-vasútvonal szerződései, nem lesznek közalkalmazottak a kulturális szféra dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245da12d-772d-4d88-8456-0f683d6bf740","c_author":"Bauer Tamás ","category":"360","description":"Karácsony Gergely Orbán Trianon-szemléletét erősíti, ahelyett, hogy szembeszállna vele.","shortLead":"Karácsony Gergely Orbán Trianon-szemléletét erősíti, ahelyett, hogy szembeszállna vele.","id":"20200529_Bauer_Emlekperc_amely_nem_kellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245da12d-772d-4d88-8456-0f683d6bf740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb0bfb-9192-4f84-81f0-71a0732626a7","keywords":null,"link":"/360/20200529_Bauer_Emlekperc_amely_nem_kellene","timestamp":"2020. május. 29. 14:30","title":"Bauer: Emlékperc, amely nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat felépülhet, de maradandóak lehetnek a sérülései. A felelősöket elbocsátották.","shortLead":"Az áldozat felépülhet, de maradandóak lehetnek a sérülései. A felelősöket elbocsátották.","id":"20200529_szigetvari_korhaz_muhiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fb3769-3e5a-419e-aa5c-2c30e9f22641","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_szigetvari_korhaz_muhiba","timestamp":"2020. május. 29. 16:16","title":"Szigetvári műhiba: hiányzó felirat miatt cserélhették össze a sóoldatot a fertőtlenítővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a0ecc9-f282-4027-9d1a-f01999a89409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem az iPhone XR a legnagyobb darabszámban eladott telefonmodell a világon. De az Apple-nek továbbra is van oka az örömre.","shortLead":"Már nem az iPhone XR a legnagyobb darabszámban eladott telefonmodell a világon. De az Apple-nek továbbra is van oka...","id":"20200529_legnepszerubb_telefonok_listaja_apple_samsung_iphone_11_eladasi_adatok_2020_q1_omdia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a0ecc9-f282-4027-9d1a-f01999a89409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5359d7-e79f-4369-8e18-0daabc6586a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_legnepszerubb_telefonok_listaja_apple_samsung_iphone_11_eladasi_adatok_2020_q1_omdia","timestamp":"2020. május. 29. 08:03","title":"Friss lista: ezeket a telefonokat választják most a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De szóba kerül Soros György is. Létrehozott egy bevetési egységet is.","shortLead":"De szóba kerül Soros György is. Létrehozott egy bevetési egységet is.","id":"20200529_Orban_nemzeti_konzultaciot_hirdet_a_koronavirusrol_es_a_gazdasag_ujrainditasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e745db8-4937-42e2-85c7-079994709e25","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Orban_nemzeti_konzultaciot_hirdet_a_koronavirusrol_es_a_gazdasag_ujrainditasarol","timestamp":"2020. május. 29. 07:51","title":"Orbán nemzeti konzultációt indít a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf27df0-54df-4dac-b992-53e65363b7e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"161 ezer forint jár mindenkinek, aki nem keres meg ennyit.","shortLead":"161 ezer forint jár mindenkinek, aki nem keres meg ennyit.","id":"20200529_spanyolorszag_alapjovedelem_bevezetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbf27df0-54df-4dac-b992-53e65363b7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbed8ca7-8809-4545-b952-5cd6cf81c811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_spanyolorszag_alapjovedelem_bevezetes","timestamp":"2020. május. 29. 16:11","title":"Spanyolország bevezeti az alapjövedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]