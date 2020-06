Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42af01fc-0263-43a0-9e68-a21d8704380d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy olyan terméket hív vissza az Aldi, amely balesetveszélyes lehet, miután beletették az akkumulátort.","shortLead":"Egy olyan terméket hív vissza az Aldi, amely balesetveszélyes lehet, miután beletették az akkumulátort.","id":"20200625_aldi_akkus_funyiro_sovenyvago_visszahivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42af01fc-0263-43a0-9e68-a21d8704380d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053bb9a7-b1be-4084-a5db-62d86e897259","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_aldi_akkus_funyiro_sovenyvago_visszahivas","timestamp":"2020. június. 25. 10:30","title":"Balesetveszélyes fűnyírót és sövényvágót hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","shortLead":"A jogosítvány is bekerül a Dél-Koreában széles körben elterjedt PASS digitális pénztárcába.","id":"20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcdd56e2-228d-4ee1-ad2f-a3512d4cfc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1cade-f784-4518-9bf3-03bd48710c29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_digitalis_jogositvany_del_korea","timestamp":"2020. június. 24. 11:03","title":"A telefonba teszik a jogosítványt Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jóváhagyta az Európai Bizottság a nagy cégeknek nyújtott állami támogatás programját. 