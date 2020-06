Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második világháború áldozataira egy új emlékhelyet alakítanak ki.","shortLead":"A XII. kerület testületi ülésén eldőlt, hogy a turulszobrot átalakítják első világháborús emlékművé, míg a második...","id":"20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d920fea2-a1d3-4961-951b-1b16df0d98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ff36ef-8d32-4eaa-ac48-d225d4ffc5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_hegyvidek_vilaghaborus_emlekmu_turulszobor","timestamp":"2020. június. 25. 15:39","title":"Első világháborús emlékmű lesz a hegyvidéki turulszoborból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f2a7fa-dfbf-40ab-9c8c-82d54cc95ae7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gépház vékonyítása mellett a teljes körű vezetékes csatlakozást is sikerült megtartania az Asusnak új ZenBookjainál.","shortLead":"A gépház vékonyítása mellett a teljes körű vezetékes csatlakozást is sikerült megtartania az Asusnak új ZenBookjainál.","id":"20200624_asus_zenbook_ux325_ux425_2020_as_modellek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f2a7fa-dfbf-40ab-9c8c-82d54cc95ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c556053-fb56-4a78-9286-3a40d8be8aa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_asus_zenbook_ux325_ux425_2020_as_modellek","timestamp":"2020. június. 24. 12:23","title":"Az egy dolog, hogy vékonyak az Asus új laptopjai, de tele vannak csatlakozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eközben a dolgozók bérét csökkentették.","shortLead":"Eközben a dolgozók bérét csökkentették.","id":"20200624_central_mediacsoport_osztalek_varga_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c593b7-5f38-4de7-9bdd-e15e9ab3f646","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_central_mediacsoport_osztalek_varga_zoltan","timestamp":"2020. június. 24. 16:54","title":"1,5 milliárd forintot vettek ki a Central Médiacsoportból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed25760a-4e8f-4688-b9b3-55a4f29195d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már zajlik a tiszavirágzás, az egyedülálló természeti látványosság, amit nemrég a Hungarikum Bizottság mint kiemelkedő jelentőséggel bíró nemzeti értéket, hungarikumnak nyilvánított.","shortLead":"Már zajlik a tiszavirágzás, az egyedülálló természeti látványosság, amit nemrég a Hungarikum Bizottság mint kiemelkedő...","id":"20200625_tisza_to_viragzas_keresz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed25760a-4e8f-4688-b9b3-55a4f29195d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7120403-f85d-4831-816c-3ee3342e9322","keywords":null,"link":"/elet/20200625_tisza_to_viragzas_keresz","timestamp":"2020. június. 25. 21:51","title":"Virágzik a Tisza-tó, haláltáncba kezdtek a kérészek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","shortLead":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","id":"20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88be575-25fb-4187-bce0-24dba726041d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","timestamp":"2020. június. 25. 19:25","title":"Új Budapest-kártyával rúgnák be a fővárosi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kedden jelent meg John Bolton egykori nemzetbiztonsági tanácsadó könyve, amelyet a washingtoni vezetés legszívesebben betiltott volna. A brüsszeli Politico összegyűjtötte azokat a részeket, amelyek Trump nézeteit tartalmazzák az Európai Unióról, annak vezetőiről és a nagyobb tagállamok első embereiről.","shortLead":"Kedden jelent meg John Bolton egykori nemzetbiztonsági tanácsadó könyve, amelyet a washingtoni vezetés legszívesebben...","id":"20200624_A_latszat_csal_egy_kulonleges_ok_miatt_megis_kedveli_Trump_Angela_Merkelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a20cd1-11dc-433a-9bd9-dafad31a54a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_A_latszat_csal_egy_kulonleges_ok_miatt_megis_kedveli_Trump_Angela_Merkelt","timestamp":"2020. június. 24. 13:35","title":"A látszat csal: egy különleges ok miatt mégis kedveli Trump Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Pánikolhatott a kormány, ezért rendelt meg 16 ezer lélegeztetőgépet Kínából - mondta a hvg.hu-nak egy egészségügyi szakértő. Ez kétszer annyi, mint amennyit Orbán Viktor bemondott mint szükséges mennyiséget, most próbálják eladni a felesleget. Kérdés, sikerül-e, és ha igen, mennyiért. A beszerzés átláthatatlan, az eddig nyilvánosságra került információmorzsák alapján csillagászati árat fizettünk a gépekért, csak nem tudni, hogy ezért - autós hasonlattal élve - inkább Trabantot vagy Mercedest vettünk-e. A külügy azt sem mondja meg, mennyi gép volt használhatatlan. ","shortLead":"Pánikolhatott a kormány, ezért rendelt meg 16 ezer lélegeztetőgépet Kínából - mondta a hvg.hu-nak egy egészségügyi...","id":"20200626_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany_kina_beszerzes_furkesz_portyazo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b38c353-2492-4c00-8081-65560a3f5675","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany_kina_beszerzes_furkesz_portyazo","timestamp":"2020. június. 26. 06:30","title":"Akárhonnan nézzük, nagyon drágán vettük a kínai lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","shortLead":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","id":"20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78af630-f229-4209-9e69-a12c8137ff42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","timestamp":"2020. június. 25. 11:01","title":"Afroamerikai mérnökről nevezték el a NASA egyik főépületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]