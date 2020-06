Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekültek, intézetisek és szegények vannak veszélyben. Több áldozatsegítésre van szükség, és civilekre.","shortLead":"A menekültek, intézetisek és szegények vannak veszélyben. Több áldozatsegítésre van szükség, és civilekre.","id":"20200626_Erositett_Magyarorszag_az_emberkereskedelem_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0cffe0-ff70-423b-b1c7-01dfabe45787","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Erositett_Magyarorszag_az_emberkereskedelem_ellen","timestamp":"2020. június. 26. 13:17","title":"Erősített Magyarország az emberkereskedelem ellen, de még kritizálják az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13be6ede-089e-483e-96f2-4994b37b49d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész sérelmezi, hogy eltűnőfélben vannak „az úriemberek” és „a klasszikus stílusú hölgyek”.","shortLead":"A színész sérelmezi, hogy eltűnőfélben vannak „az úriemberek” és „a klasszikus stílusú hölgyek”.","id":"20200626_Kamaras_Ivan_elmondta_mit_erdemelnek_a_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13be6ede-089e-483e-96f2-4994b37b49d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441ff7fc-4262-4244-b278-9cc24b09e1a7","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Kamaras_Ivan_elmondta_mit_erdemelnek_a_nok","timestamp":"2020. június. 26. 13:07","title":"Kamarás Iván elmondta, mit érdemelnek a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed65a66-b921-4ba6-8458-65fd4a2a6e01","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente nagyjából hárman iratkoznak be a képzésre az országban.","shortLead":"Évente nagyjából hárman iratkoznak be a képzésre az országban.","id":"20200626_Nindzsa_szakon_adtak_egyetemi_diplomat_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed65a66-b921-4ba6-8458-65fd4a2a6e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d4e80a-e624-4588-92ec-c2180606a47d","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nindzsa_szakon_adtak_egyetemi_diplomat_Japanban","timestamp":"2020. június. 26. 20:27","title":"Nindzsa szakon adtak egyetemi diplomát Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d97e5b-569c-482c-bfe6-9b6569944782","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki leszedi a tetőcsomagtartót, annak a kisebb ellenállás miatt kevesebbet fogyaszt a kocsija. Hasonló alapon ígér 12–13 százalékos üzemanyag-megtakarítást egy skandináv robot, amely tisztán tartja a hajótestet. ","shortLead":"Aki leszedi a tetőcsomagtartót, annak a kisebb ellenállás miatt kevesebbet fogyaszt a kocsija. Hasonló alapon ígér...","id":"202026_takaritorobot_hajokhoz_tenger_alatt_jaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d97e5b-569c-482c-bfe6-9b6569944782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2fefb2-0c2d-48f6-9f3e-5e2b996038fe","keywords":null,"link":"/360/202026_takaritorobot_hajokhoz_tenger_alatt_jaro","timestamp":"2020. június. 25. 10:00","title":"Lemegy a víz alá és minden felesleget letakarít a hajókról egy új robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29a4861-2cec-40b6-b5b3-77d41eca5ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A forgószél csak a növényzetben tett kárt.","shortLead":"A forgószél csak a növényzetben tett kárt.","id":"20200626_tornado_sarospatak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b29a4861-2cec-40b6-b5b3-77d41eca5ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53151555-4dbd-496e-84b5-815f97e12f2a","keywords":null,"link":"/elet/20200626_tornado_sarospatak","timestamp":"2020. június. 26. 21:55","title":"Tornádót videóztak Sárospatak határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata a Verizon is csatlakozott azon vállalatok köréhez, akik ultimátumot adtak a Facebooknak: határozatlan időre leállítják a Facebookon és az Instagramon futó hirdetési kampányaikat, amíg Zuckerberg vállalata kivételezik Donald Trumppal, és olyan bejegyzéseit hagyja az oldalon, amilyenekért mással már rég elbántak volna.","shortLead":"Az Egyesült Államok egyik legnagyobb telekommunikációs vállalata a Verizon is csatlakozott azon vállalatok köréhez...","id":"20200626_facebook_hirdetes_bojkott_verizon_instagram_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cf2e1f-2246-4fa7-bcdf-8e0591cf5bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_facebook_hirdetes_bojkott_verizon_instagram_reklam","timestamp":"2020. június. 26. 15:03","title":"A bojkott, amit meg fog érezni a Facebook: a Verizon sem hirdet, amíg Trump szabadon garázdálkodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"79 éves volt az elhunyt.","shortLead":"79 éves volt az elhunyt.","id":"20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e267cdf-1609-4e0f-926b-f24dbc0a809e","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","timestamp":"2020. június. 26. 09:17","title":"Egy idős nő a koronavírus tegnapi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Political Capital igazgatójáról állította három kormányközeli portál, hogy brit titkosszolgálati pszichológiai hadviselési akcióban vesz részt. A bíróság szerint ez nem igaz.","shortLead":"A Political Capital igazgatójáról állította három kormányközeli portál, hogy brit titkosszolgálati pszichológiai...","id":"20200626_per_figyelo_origo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14688795-2b7f-4797-99a5-47667103cb09","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_per_figyelo_origo","timestamp":"2020. június. 26. 12:17","title":"Krekó Péter ellen bukott pert a Figyelő, az Origo és a 888 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]