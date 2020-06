Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eger és Szilvásvárad között szünetelt a vasúti közlekedés.","shortLead":"Eger és Szilvásvárad között szünetelt a vasúti közlekedés.","id":"20200627_Orszagszerte_180_helyszinen_kellett_beavatkozniuk_a_tuzoltoknak_a_vihar_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a4868c-90b3-4ab2-a43a-7c0179412ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Orszagszerte_180_helyszinen_kellett_beavatkozniuk_a_tuzoltoknak_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. június. 27. 08:54","title":"Országszerte 180 helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","shortLead":"A 75 éves Arató Andrásnak még mindig vannak tervei, jelenleg befektetőket keres egy filmhez.","id":"20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eab3f8-3526-46a0-8131-cff1f19e3af8","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Vigjatek_Hide_the_Pain_Harold_Arato","timestamp":"2020. június. 25. 12:55","title":"Hide the Pain Harold, vagyis Arató András vígjátékot akar készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","shortLead":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","id":"20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b735d4b7-ec24-40ca-9e46-d196706dcfcf","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","timestamp":"2020. június. 25. 13:01","title":"Fizetésképtelenséget jelentett a Wirecard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kis híján ezer új fertőzöttről és 16 halálos áldozatról számoltak be az ukrán hatóságok az elmúlt 24 órából, a koronavírus gyorsuló ütemben terjed az országban. Mindezek ellenére Szijjártó Péter csütörtökön bejelentette, hogy a jövő héten megnyitják az összes határátkelőt Ukrajna felé.","shortLead":"Kis híján ezer új fertőzöttről és 16 halálos áldozatról számoltak be az ukrán hatóságok az elmúlt 24 órából...","id":"20200625_ukrajna_koronavirus_hataratkelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ce21a9-9284-4a88-87ed-ae57d1b086ad","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_ukrajna_koronavirus_hataratkelo","timestamp":"2020. június. 25. 17:15","title":"Miközben megnyitjuk az ukrán határt, odaát egyre súlyosabb a járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"De miért? Egy új elemzőintézet, a 21 Kutatóközpont első nyilvános tanulmányában azt vizsgálta, hogy az anyagi helyzetnek és motivációnak milyen szerepe van a kormánypárt támogatásában.","shortLead":"De miért? Egy új elemzőintézet, a 21 Kutatóközpont első nyilvános tanulmányában azt vizsgálta, hogy az anyagi...","id":"20200626_Minel_szegenyebb_valaki_annal_inkabb_fideszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262e64b-2439-45aa-afce-15ff4a7c1908","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Minel_szegenyebb_valaki_annal_inkabb_fideszes","timestamp":"2020. június. 26. 11:33","title":"Minél szegényebb valaki, annál valószínűbb, hogy fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258819cc-092f-4c3f-81e6-bcdb4cec741e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eső mellé dió nagyságú jég is jött az ország északkeleti részén.","shortLead":"Az eső mellé dió nagyságú jég is jött az ország északkeleti részén.","id":"20200626_szinva_patak_kiontott_miskolc_vihar_jegeso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=258819cc-092f-4c3f-81e6-bcdb4cec741e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf4cc5-e513-4fce-aa62-6f017f44c12e","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_szinva_patak_kiontott_miskolc_vihar_jegeso","timestamp":"2020. június. 26. 20:05","title":"Akkora eső volt Miskolcon, hogy kiöntött a Szinva patak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29a4861-2cec-40b6-b5b3-77d41eca5ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A forgószél csak a növényzetben tett kárt.","shortLead":"A forgószél csak a növényzetben tett kárt.","id":"20200626_tornado_sarospatak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b29a4861-2cec-40b6-b5b3-77d41eca5ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53151555-4dbd-496e-84b5-815f97e12f2a","keywords":null,"link":"/elet/20200626_tornado_sarospatak","timestamp":"2020. június. 26. 21:55","title":"Tornádót videóztak Sárospatak határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30f3195-aabc-4a51-96fe-9c29c7cc9704","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre kevésbé jár pluszköltséggel, ám a gondos tervezést továbbra se tudjuk megspórolni, ha passzívházat szeretnénk építtetni -– a rezsiköltségünk viszont a tizede lesz. Az építészetben is egyre erőteljesebben teret kap a fenntarthatóság és az a szemlélet, hogy a környezetünknek is a lehető legkevesebbet ártsunk.","shortLead":"Egyre kevésbé jár pluszköltséggel, ám a gondos tervezést továbbra se tudjuk megspórolni, ha passzívházat szeretnénk...","id":"20200626_hazepites_lakas_passzivhaz_energiahatekonysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30f3195-aabc-4a51-96fe-9c29c7cc9704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a9ad8-4ac7-4927-90cb-f5b09ac04b97","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200626_hazepites_lakas_passzivhaz_energiahatekonysag","timestamp":"2020. június. 26. 10:41","title":"Luxusnak számít még egy passzívház?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]