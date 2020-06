Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A 2030-as célokat jelen állás szerint négy országnak sikerül teljesítenie az Európai Bizottság szerint.","shortLead":"A 2030-as célokat jelen állás szerint négy országnak sikerül teljesítenie az Európai Bizottság szerint.","id":"20200626_eu_tagallamok_legszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4045f4a-607b-4678-b352-1f801b1952cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200626_eu_tagallamok_legszennyezes","timestamp":"2020. június. 26. 17:25","title":"Sehol sem tartanak az uniós országok a légszennyezés csökkentésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Németország eddig meglehetősen jól jött ki a válságból, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elhárult” – mondta a német kancellár szokásos szombati videóüzenetében.","shortLead":"„Németország eddig meglehetősen jól jött ki a válságból, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elhárult” – mondta...","id":"20200627_Merkel_a_koronavirusrol_Vegyek_komolyan_mert_komoly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb09860-3c06-4c0c-8e5b-34cbf8bbabf8","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Merkel_a_koronavirusrol_Vegyek_komolyan_mert_komoly","timestamp":"2020. június. 27. 16:04","title":"Merkel a koronavírusról: Vegyék komolyan, mert komoly!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csodás jelenet a magyar fociból. ","shortLead":"Csodás jelenet a magyar fociból. ","id":"20200627_Igy_mentek_neki_a_debreceni_szurkolok_sajat_jatekosaiknak_a_kieses_utan__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853e565f-af5a-4440-afe0-a920bed39e6b","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Igy_mentek_neki_a_debreceni_szurkolok_sajat_jatekosaiknak_a_kieses_utan__video","timestamp":"2020. június. 27. 21:55","title":"Így mentek neki a debreceni szurkolók saját játékosaiknak a kiesés után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489b95f2-5ee1-4ea6-ae6a-16903ec90fd3","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Nyolc évvel ezelőtt a Mohácsi-testvérek ízekre szedték Szigligeti Ede 1849-es Liliomfiját, hogy aztán színpadra vigyék az Örkény Színházban. A csúcsra pörgetett, háromórás vígjáték sűrű családi szálairól, a mérgezett csülkös bab történetéről és a szerelem millió arcáról a rendezőt, Mohácsi Jánost kérdeztük.","shortLead":"Nyolc évvel ezelőtt a Mohácsi-testvérek ízekre szedték Szigligeti Ede 1849-es Liliomfiját, hogy aztán színpadra vigyék...","id":"20200626_Liliomfi_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=489b95f2-5ee1-4ea6-ae6a-16903ec90fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292c72ea-ec43-41d9-91c2-50ef2cc44057","keywords":null,"link":"/kultura/20200626_Liliomfi_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","timestamp":"2020. június. 26. 19:00","title":"Mindenki mindenkivel, de nem „úgy” – az Örkény Színház Liliomfi-előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13e9f17-19d9-42c0-b03e-5fd3dd4f391c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába gyors és kezes mobil az új iPhone SE, a képkészítés terén nem remekel. Ezt persze aligha lehet hibaként felróni egy alapjáraton nem is csúcskategóriás eszköznek.","shortLead":"Hiába gyors és kezes mobil az új iPhone SE, a képkészítés terén nem remekel. Ezt persze aligha lehet hibaként felróni...","id":"20200626_A_fuggetlen_fotolabort_mar_nem_nyugozte_le_az_uj_iPhone_SE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a13e9f17-19d9-42c0-b03e-5fd3dd4f391c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c510276-83fa-4d54-99dc-d5b4dc58287f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_A_fuggetlen_fotolabort_mar_nem_nyugozte_le_az_uj_iPhone_SE","timestamp":"2020. június. 26. 19:20","title":"A független fotólabort már nem nyűgözte le az új iPhone SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Sabo ugyanazon a történeten dolgozik, mint amiről a meggyilkolt kollégája is írt.","shortLead":"Peter Sabo ugyanazon a történeten dolgozik, mint amiről a meggyilkolt kollégája is írt.","id":"20200626_jan_kuciak_pisztolygolyo_postalada_peter_sabo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7fe203-c025-44eb-b559-864995b36d94","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_jan_kuciak_pisztolygolyo_postalada_peter_sabo","timestamp":"2020. június. 26. 18:40","title":"Pisztolygolyót talált a postaládájában Kuciak kollégája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hvg.hu is átvette a török sajtó hírét, mely szerint a magyar cég beszállna a gázvezeték építésébe.","shortLead":"A hvg.hu is átvette a török sajtó hírét, mely szerint a magyar cég beszállna a gázvezeték építésébe.","id":"20200627_Alaptalanul_hoztak_hirbe_a_Torok_Aramlattal_a_Molt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aded4882-8d64-4d4a-880c-d9bde4394341","keywords":null,"link":"/kkv/20200627_Alaptalanul_hoztak_hirbe_a_Torok_Aramlattal_a_Molt","timestamp":"2020. június. 27. 21:53","title":"Alaptalanul hozták hírbe a Török Áramlattal a Molt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c2993a-4ff7-4262-abce-44f5180b6ef9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás alatt is le lehet égni. ","shortLead":"A normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás alatt is le lehet égni. ","id":"20200627_Zivatar_eros_UVB_sugarzas_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c2993a-4ff7-4262-abce-44f5180b6ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f047609c-61ba-4e1f-8a47-b4a1fcb98f37","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Zivatar_eros_UVB_sugarzas_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2020. június. 27. 13:45","title":"Zivatarok és nagyon erős UV-B sugárzás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]