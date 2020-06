Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72bdddb0-e869-418f-bb4a-8730a6f23f54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat éjjel óta tízezrével érkeznek az olvasók a \"meghalt Terence Hill\" címkeoldalunkra. Azt is tudni véljük, hogy miért.","shortLead":"Szombat éjjel óta tízezrével érkeznek az olvasók a \"meghalt Terence Hill\" címkeoldalunkra. Azt is tudni véljük...","id":"20200628_meghalt_terence_hill_2020_alhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bdddb0-e869-418f-bb4a-8730a6f23f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243964b7-ff6b-41c4-80bb-be044bcf2d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_meghalt_terence_hill_2020_alhir","timestamp":"2020. június. 28. 11:56","title":"Az az álhír terjed, hogy meghalt Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek, hogy „fehér hatalom”.","shortLead":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek...","id":"20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ceb07-e9d1-42e7-81c1-da1b6eed38a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","timestamp":"2020. június. 28. 17:21","title":"Itt van Trump újabb botránya – retweetelt videó a „fehér hatalomról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95a37a3-4209-4964-9330-05fb0e5f9172","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A gazdaságtörténet egyik legnagyobb pénzcseréje közeleg, és ehhez képest a kereskedelem nem omlott össze egészen. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" című sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"A gazdaságtörténet egyik legnagyobb pénzcseréje közeleg, és ehhez képest a kereskedelem nem omlott össze egészen...","id":"20200627_vietnamiak_sztrajkok_valutaunio_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_27","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a95a37a3-4209-4964-9330-05fb0e5f9172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1070c17-7c51-40b4-9884-9a40faa68ab1","keywords":null,"link":"/360/20200627_vietnamiak_sztrajkok_valutaunio_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_27","timestamp":"2020. június. 27. 17:00","title":"Vietnamiak és mozambikiak átverése kísérte a német valutauniót – 1990. június 27.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült ki, amikor ellátogattunk a BKK Futár központjába.","shortLead":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült...","id":"20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07817c5c-0c95-4bca-b160-971995bd9fcb","keywords":null,"link":"/kkv/20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","timestamp":"2020. június. 28. 11:00","title":"Az új budapesti bringasávok nem tettek keresztbe a tömegközlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bd5c4f-3b85-4d18-a760-2a72c12c6ff7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sikerüt a címvédés a Red Bull Salzburgnak.","shortLead":"Sikerüt a címvédés a Red Bull Salzburgnak.","id":"20200628_rb_salzburg_szoboszlai_dominik_foci_bajnoki_cimvedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bd5c4f-3b85-4d18-a760-2a72c12c6ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858d28b9-04e4-4889-a810-e39b9027f164","keywords":null,"link":"/sport/20200628_rb_salzburg_szoboszlai_dominik_foci_bajnoki_cimvedes","timestamp":"2020. június. 28. 20:31","title":"Újra bajnokok Szoboszlai Dominikék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magas volt a részvételi arány vasárnap 17 óráig a lengyelországi elnökválasztás első fordulójában, eddig a szavazásra jogosultak 47,9 százaléka élt választói jogával. ","shortLead":"Magas volt a részvételi arány vasárnap 17 óráig a lengyelországi elnökválasztás első fordulójában, eddig a szavazásra...","id":"20200628_Magas_a_reszveteli_arany_a_lengyelorszagi_elnokvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d362368-c0c8-45cc-b99d-3b7e86e3e617","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Magas_a_reszveteli_arany_a_lengyelorszagi_elnokvalasztason","timestamp":"2020. június. 28. 19:49","title":"Magas a részvételi arány a lengyelországi elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A nép nevében tulajdonosként járnak el az országgyűlés és a kormány tagjai, mikor tíz- és százmilliárdokat biztosítanak ilyen-olyan célokra. Ez nem lehet bűncselekmény, az viszont igen, ha megbízott tisztviselőként a pénzzel rosszul sáfárkodnak. Vélemény.","shortLead":"A nép nevében tulajdonosként járnak el az országgyűlés és a kormány tagjai, mikor tíz- és százmilliárdokat biztosítanak...","id":"20200628_Hulyeseg_lehet_de_nem_buncselekmeny_mikor_a_kormany_szazmilliardokkal_dobalozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6817a778-15d6-46d6-8d93-be93a9cb388b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200628_Hulyeseg_lehet_de_nem_buncselekmeny_mikor_a_kormany_szazmilliardokkal_dobalozik","timestamp":"2020. június. 28. 11:01","title":"Hülyeség lehet, de nem bűncselekmény, mikor a kormány százmilliárdokkal dobálózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Téves volt az egyik török lap értesülése, amit a hvg.hu is szemlézett.","shortLead":"Téves volt az egyik török lap értesülése, amit a hvg.hu is szemlézett.","id":"20200627_Beszall_a_Mol_a_Torok_Aramlat_deli_leagazasanak_kialakitasaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8a4018-9420-4b1e-9ac7-0bc2bd2e0853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_Beszall_a_Mol_a_Torok_Aramlat_deli_leagazasanak_kialakitasaba","timestamp":"2020. június. 27. 14:44","title":"Nem száll be a Mol a Török Áramlatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]