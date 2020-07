Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e0ef7fb-0c95-4492-8bb4-e7cdc9288bef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy újra felfedezett, értékes Rubens-festményt árvereznek el Londonban július végén. Az eddig vastag porréteg alatt rejtőző alkotásról a Sotheby's aukciósház szakértői állapították meg, hogy a flamand mester maga készítette.\r

\r

","shortLead":"Egy újra felfedezett, értékes Rubens-festményt árvereznek el Londonban július végén. Az eddig vastag porréteg alatt...","id":"20200707_Ujra_elokerult_egy_elfeledett_Rubensfestmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ef7fb-0c95-4492-8bb4-e7cdc9288bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d98176-c217-4bf2-ad0d-de26564c60c3","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Ujra_elokerult_egy_elfeledett_Rubensfestmeny","timestamp":"2020. július. 07. 09:42","title":"Újra előkerült egy elfeledett Rubens-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0caa2e47-2d88-41a4-aad3-717a9f93ef90","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Nagypályán ismeretlen játékost cserélt be elnöksége második félidejére az újrázni készülő francia államfő, Emmanuel Macron. Az új kormányfőnek, Jean Castexnek a hiányzó bázist kellene behoznia az elnök pártja mögé.","shortLead":"Nagypályán ismeretlen játékost cserélt be elnöksége második félidejére az újrázni készülő francia államfő, Emmanuel...","id":"20200708_Taktikai_csere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0caa2e47-2d88-41a4-aad3-717a9f93ef90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234d486d-4179-497f-a8a2-53863d530ddc","keywords":null,"link":"/360/20200708_Taktikai_csere","timestamp":"2020. július. 08. 15:00","title":"Innen szép nyerni: Macron taktikázik az újabb ciklusáért vívott meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változhat a KRESZ.","shortLead":"Változhat a KRESZ.","id":"20200708_gyalogatkelohely_baleset_gyalogatkelo_szekely_sandor_kresz_modositas_zebraminimum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b25bdcf-3a16-495d-9a05-757e622fbeff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_gyalogatkelohely_baleset_gyalogatkelo_szekely_sandor_kresz_modositas_zebraminimum","timestamp":"2020. július. 08. 10:18","title":"Annyi a baleset a zebrákon, hogy törvénymódosítás jöhet miattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as tűzvészben megsemmisült papírok miatt már megbüntette az ÁSZ a Demokratikus Koalíciót, most a tűz utáni év papírjait kérték be.","shortLead":"A 2018-as tűzvészben megsemmisült papírok miatt már megbüntette az ÁSZ a Demokratikus Koalíciót, most a tűz utáni év...","id":"20200707_Soron_kivuli_vizsgalat_Allami_Szamvevoszek_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb236830-5742-4f2d-bc4b-f93d33ae4c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Soron_kivuli_vizsgalat_Allami_Szamvevoszek_DK","timestamp":"2020. július. 07. 07:36","title":"Soron kívüli vizsgálatot rendelt el az Állami Számvevőszék a DK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5dbd0f-6231-4522-9c0b-d59cd7ef4d75","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerikai molekuláris biológusoknak egérkísérletekben sikerült újonnan képződő neuronokkal helyettesíteniük azokat az idegsejteket, amelyek neurodegeneratív betegségeknél az agy bizonyos régiójában elpusztulnak. Ilyen módon enyhítették a Parkinson-kór jellegzetes szimptómáit (a súlyos mozgászavarokat, a lelassult mozgást, a bizonytalan járást, a remegést). ","shortLead":"Amerikai molekuláris biológusoknak egérkísérletekben sikerült újonnan képződő neuronokkal helyettesíteniük azokat...","id":"202027_uj_parkinsonkezelesi_strategia_sejtszerepcsere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d5dbd0f-6231-4522-9c0b-d59cd7ef4d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a906e0-bb1b-4374-b93d-6b4406bf34f4","keywords":null,"link":"/360/202027_uj_parkinsonkezelesi_strategia_sejtszerepcsere","timestamp":"2020. július. 07. 10:00","title":"Egerekben már működik a sejtszerepcsere, amely enyhítheti a Parkinson-kór tüneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Ligetvári Krisztina/Másfélfok","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája: napjainkban, fejlett országokban is küzdenek ez ellen. ","shortLead":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája...","id":"20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9379ee-500d-4a1f-a994-3da5091f3b05","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","timestamp":"2020. július. 07. 08:55","title":"Vízhiányos városokban fog élni az emberiség jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az országon végigvonuló hidegfront minden eddiginél erősebb széllökéseket eredményezett.","shortLead":"Az országon végigvonuló hidegfront minden eddiginél erősebb széllökéseket eredményezett.","id":"20200708_Szelrekord_Budapest_Janos_hegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3603f647-2dad-4c4a-bd54-45dd3f5779f8","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Szelrekord_Budapest_Janos_hegy","timestamp":"2020. július. 08. 15:38","title":"Új szélrekord született Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2ad9e-5338-4d02-9f3f-6052b802007b","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Hogyan születtek meg a 2015-ös menekültválság idején a német politika döntései? – erről szól az Angela Merkel kancellárt középpontba állító film.","shortLead":"Hogyan születtek meg a 2015-ös menekültválság idején a német politika döntései? – erről szól az Angela Merkel...","id":"202028__a_balkantol_berlinig__dramatizalt_politika__konyv_es_film__a_valsagkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2ad9e-5338-4d02-9f3f-6052b802007b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab79c55-e0cc-4284-94dd-48071306ac9a","keywords":null,"link":"/360/202028__a_balkantol_berlinig__dramatizalt_politika__konyv_es_film__a_valsagkezelo","timestamp":"2020. július. 08. 17:00","title":"A Merkelről szóló filmben fontos szerepet osztottak Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]