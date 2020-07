Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint lövéseket hallani a környékről. A túszejtőnél a hírek szerint bomba is van.","shortLead":"Szemtanúk szerint lövéseket hallani a környékről. A túszejtőnél a hírek szerint bomba is van.","id":"20200721_tuszejtes_ukrajna_luck","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1fd74b-1bbe-4357-8ab7-565ea6806df0","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_tuszejtes_ukrajna_luck","timestamp":"2020. július. 21. 10:44","title":"Túszul ejtették egy busz utasait Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy képviselő a járvány miatt, a polgármester a szülésre készülve távozik Gánton, működésképtelenné vált a testület.","shortLead":"Egy képviselő a járvány miatt, a polgármester a szülésre készülve távozik Gánton, működésképtelenné vált a testület.","id":"20200720_gant_polgarmester_testulet_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31c94d15-424a-4554-8789-9c6cfd3c28e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4333a9-5d7e-40d4-ba55-cbd7b02bf836","keywords":null,"link":"/elet/20200720_gant_polgarmester_testulet_lemondas","timestamp":"2020. július. 20. 11:41","title":"Szülni megy a polgármester, feloszlott a képviselő-testület Gánton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó egyszerű felkészülni egy műveltségi vetélkedőre, és a titkot is elárulja. A ma már nyugdíjas köztisztviselőt, Cserey Gábort kérdeztük, mit csinált a nyereménnyel, miért fontos a lexikális tudás, és hogy csalt-e az angol kollégája, akit a bíróság ítélt el, miután elvitte az ottani kvíz főnyereményét.","shortLead":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó...","id":"20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806e6bc-2106-412d-b236-f493391bd6ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","timestamp":"2020. július. 20. 12:00","title":"Két hónapig úgy járt dolgozni, hogy titkolta a Vágó Istvánnál nyert millióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek csak az alapbér emelését fogadnák el. Egyszeri juttatásokra viszont már majdnem annyit szán a Posta vezetése, mint amibe a béremelés kerülne.","shortLead":"A szakszervezetek csak az alapbér emelését fogadnák el. Egyszeri juttatásokra viszont már majdnem annyit szán a Posta...","id":"20200721_posta_juttatas_emeles_bertargyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ea1bcd-28fe-40ea-b0f5-df1ed3666238","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_posta_juttatas_emeles_bertargyalas","timestamp":"2020. július. 21. 07:35","title":"Több juttatást adna, de bérfejlesztésre még mindig nem nyitott a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b563005-00f1-47da-8edb-6a518dedccf8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Dominic Raab brit külügyminiszter bejelentette, majdnem száz százalékosan biztosra vehető, hogy Oroszország egyes dokumentumok megszellőztetésével saját érdekei szerint próbálta meg befolyásolni a tavalyi nagy-britanniai parlamenti választást. A beavatkozást tagadó Moszkvát már más választások esetében is érték hasonló vádak.","shortLead":"Dominic Raab brit külügyminiszter bejelentette, majdnem száz százalékosan biztosra vehető, hogy Oroszország egyes...","id":"20200719_Londonban_megerositettek_Oroszorszag_befolyasolni_akarta_a_brit_valasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b563005-00f1-47da-8edb-6a518dedccf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b41977-7b68-4ccc-9df8-db588325f06c","keywords":null,"link":"/vilag/20200719_Londonban_megerositettek_Oroszorszag_befolyasolni_akarta_a_brit_valasztast","timestamp":"2020. július. 19. 20:00","title":"Az Oroszország-jelentés megerősíti, hogy belemásztak a brit választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Palkovics László miniszter felajánlotta a lehetőséget.","shortLead":"Palkovics László miniszter felajánlotta a lehetőséget.","id":"20200720_Ha_szukseg_van_ra_meg_egy_Forma1es_futamot_rendezhetnek_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df8bd1a-1f40-424c-a819-f9e0454a167e","keywords":null,"link":"/sport/20200720_Ha_szukseg_van_ra_meg_egy_Forma1es_futamot_rendezhetnek_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 20. 11:16","title":"Ha szükség van rá, még egy Forma–1-es futamot rendezhetnek a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette, hogy megfertőződött.","shortLead":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette...","id":"20200721_brazilia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ef6a91-6e5b-4414-af2f-960da49bbedd","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_brazilia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 05:11","title":"Két miniszter is megfertőződött Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63915d31-e7a6-46ca-bec1-64aa6242dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamionban utazó emberek nem sérültek meg a balesetben.\r

","shortLead":"A kamionban utazó emberek nem sérültek meg a balesetben.\r

","id":"20200720_baleset_nyerges_vontato_allatszallitas_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63915d31-e7a6-46ca-bec1-64aa6242dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1a6713-1efd-4eb2-b165-0b1c8912bb34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_baleset_nyerges_vontato_allatszallitas_tuzoltok","timestamp":"2020. július. 20. 12:45","title":"Húsz sertés pusztult el, amikor felborult egy nyerges vontató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]