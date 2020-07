Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8466040-0ce1-4473-9852-72b2ad952321","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rossz hír az, hogy a metán innen egyenesen a légkörbe kerül és azok a mikrobák, amelyek ezt megakadályoznák, nem jelentek meg. ","shortLead":"A rossz hír az, hogy a metán innen egyenesen a légkörbe kerül és azok a mikrobák, amelyek ezt megakadályoznák, nem...","id":"20200722_Megtalaltak_az_elso_tengerfenekbol_eredo_metanszivargast_a_Delisarkon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8466040-0ce1-4473-9852-72b2ad952321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bdfda-234a-4810-aad2-04037c63cdb0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_Megtalaltak_az_elso_tengerfenekbol_eredo_metanszivargast_a_Delisarkon","timestamp":"2020. július. 22. 12:15","title":"Megtalálták az első, tengerfenékből eredő metánszivárgást a Déli-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae4f1b5-4f11-4260-a1fe-a6577f701909","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Szociális gondozói feladatokat is ellátott a koronavírus-járvány idején az az olasz fegyveres testület, amely talán a legnagyobb tekintélynek örvend országszerte, s a tagjai mindig úgy néznek ki, mint ha skatulyából húzták volna ki őket. A több mint kétszáz éves csendőrséget azért ma is elsősorban rendfenntartói tevékenysége, katonás hatékonysága miatt tisztelik – miközben néha meg is mosolyogják.","shortLead":"Szociális gondozói feladatokat is ellátott a koronavírus-járvány idején az az olasz fegyveres testület, amely talán...","id":"20200721_Az_olasz_csendorok_akik_szolgalnak_vedenek_es_a_ruhajukat_Valentino_tervezte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aae4f1b5-4f11-4260-a1fe-a6577f701909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbebaca-84d3-43c4-bb84-d264ca837b2a","keywords":null,"link":"/360/20200721_Az_olasz_csendorok_akik_szolgalnak_vedenek_es_a_ruhajukat_Valentino_tervezte","timestamp":"2020. július. 21. 14:00","title":"Az olasz csendőrök, akik szolgálnak, védenek, és a ruhájukat Valentino tervezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor arra kéri az embereket a Facebookon, hogy ne engedjenek se a félelemnek, se az álszakértőknek.","shortLead":"Kemenesi Gábor arra kéri az embereket a Facebookon, hogy ne engedjenek se a félelemnek, se az álszakértőknek.","id":"20200722_kemenesi_gabor_virologus_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76b3d38-b787-420f-8937-529d06e1a922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621cf18f-1ed9-4e65-ad42-f6abd8e9ac67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_kemenesi_gabor_virologus_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2020. július. 22. 14:10","title":"Virológus: Szóljunk, ha nincs maszk a többieken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kolosy térről a karmelita kolostorhoz terveznek vonulni.","shortLead":"A Kolosy térről a karmelita kolostorhoz terveznek vonulni.","id":"20200722_index_tuntetes_momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05da6e6-0ae8-4ef4-934e-adc0037df71c","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_index_tuntetes_momentum","timestamp":"2020. július. 22. 19:24","title":"Tüntetést szervez az Index mellett a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64da1a2-2a20-45f4-8f22-2d7ddc039032","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Viktor Csizsikov alkotását sokan tekintik a szovjet korszak egyik jelképének. ","shortLead":"Viktor Csizsikov alkotását sokan tekintik a szovjet korszak egyik jelképének. ","id":"20200721_Meghalt_a_moszkvai_olimpia_Misa_mackojanak_rajzoloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f64da1a2-2a20-45f4-8f22-2d7ddc039032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8882298-99b5-4298-87a8-8c557e0738a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Meghalt_a_moszkvai_olimpia_Misa_mackojanak_rajzoloja","timestamp":"2020. július. 21. 10:02","title":"Meghalt a moszkvai olimpia Misa mackójának rajzolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4acbd2-85da-4fdf-986a-a5bc6195e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Buzzfeed szerint egy szerkesztő és egy szépségkirálynő is áldozatául esett a cég nyomulásának.","shortLead":"A Buzzfeed szerint egy szerkesztő és egy szépségkirálynő is áldozatául esett a cég nyomulásának.","id":"20200722_Gozerovel_nyomult_az_Unilever_azsiai_influencereknel_hogy_reklamozzak_a_borfeherito_termekeiket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee4acbd2-85da-4fdf-986a-a5bc6195e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095cc195-af87-4a08-ac11-9172bba0e66e","keywords":null,"link":"/kkv/20200722_Gozerovel_nyomult_az_Unilever_azsiai_influencereknel_hogy_reklamozzak_a_borfeherito_termekeiket","timestamp":"2020. július. 22. 15:16","title":"Válogatott módszerekkel készíthette ki a neki nem tetsző influenszereket az Unilever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7577a9db-e2a7-4c1e-8811-875a3c7821c0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem sajnálja Debrecentől a pénzt a kormány, nagyívű fejlesztésekbe fogtak a városban. A kivételes figyelem és támogatáscunami mögött nem nehéz felfedezni a politikai motivációt. A kabinet egymagában többel támogatta a debreceni strand fejlesztését, mint amennyit a Lánchíd felújítására szán. ","shortLead":"Nem sajnálja Debrecentől a pénzt a kormány, nagyívű fejlesztésekbe fogtak a városban. A kivételes figyelem és...","id":"202029__debreceni_milliardok__ellenbudapest__ady_utan__kolbaszbol_kerites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7577a9db-e2a7-4c1e-8811-875a3c7821c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc75f726-f54a-43b1-abd2-deb933d429a8","keywords":null,"link":"/360/202029__debreceni_milliardok__ellenbudapest__ady_utan__kolbaszbol_kerites","timestamp":"2020. július. 21. 07:00","title":"Debrecen nagyon szeretne ellen-Budapest lenni, de nem megy neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A 150 milliárd dolláros cég New York helyett Sanghajban és Hongkongban megy tőzsdére.","shortLead":"A 150 milliárd dolláros cég New York helyett Sanghajban és Hongkongban megy tőzsdére.","id":"20200721_Elfordul_Amerikatol_a_leggazdagabb_kinai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34186b14-3665-4598-ae6c-3fdf446dfc84","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_Elfordul_Amerikatol_a_leggazdagabb_kinai","timestamp":"2020. július. 21. 14:55","title":"Elfordul Amerikától a leggazdagabb kínai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]