[{"available":true,"c_guid":"3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros olimpia bajnok partnerével érkezett a magyar miniszterelnökhöz.","shortLead":"A háromszoros olimpia bajnok partnerével érkezett a magyar miniszterelnökhöz.","id":"20200730_Hosszu_Katinka_Orban_Viktor_Karmelita_Kolostor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f71e55c-5048-421f-b0dc-5dc6a99cba06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889686fa-1a1a-4e95-bf38-5903e55ddd5a","keywords":null,"link":"/elet/20200730_Hosszu_Katinka_Orban_Viktor_Karmelita_Kolostor","timestamp":"2020. július. 30. 15:06","title":"Micsoda kilátás! – Orbán teraszán járt Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint közel 60 millió forintba került a mezőkövesdi eset teljes kivizsgálása.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint közel 60 millió forintba került a mezőkövesdi eset teljes kivizsgálása.","id":"20200731_Muller_Cecilia_Sikerult_megallitani_a_jarvanyt_Mezokovesden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec451bb-be72-4181-b2cb-97d0b73e9507","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Muller_Cecilia_Sikerult_megallitani_a_jarvanyt_Mezokovesden","timestamp":"2020. július. 31. 18:13","title":"Müller Cecília: Sikerült megállítani a járványt Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29e311d-115c-48eb-9af1-23a57430bdb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokkal több állatfaj pusztulhat ki a kókuszültetvények miatt, mégis a pálmaolaj a közellenség. ","shortLead":"Sokkal több állatfaj pusztulhat ki a kókuszültetvények miatt, mégis a pálmaolaj a közellenség. ","id":"20200729_A_kokuszolajtermeles_otszor_annyi_fajt_veszelyeztet_mint_a_palmaolaje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d29e311d-115c-48eb-9af1-23a57430bdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4742d7-7d97-456c-a7a7-a8e57b5c2f57","keywords":null,"link":"/zhvg/20200729_A_kokuszolajtermeles_otszor_annyi_fajt_veszelyeztet_mint_a_palmaolaje","timestamp":"2020. július. 30. 07:05","title":"A kókuszolaj-termelés ötször annyi fajt veszélyeztet, mint a pálmaolajé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d4b58b-b558-4386-836d-c7e4151debb2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202031_itt_halnod_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d4b58b-b558-4386-836d-c7e4151debb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47e55e4-846b-429c-8657-4c44c3978985","keywords":null,"link":"/itthon/202031_itt_halnod_kell","timestamp":"2020. július. 30. 11:05","title":"Jakus Ibolya: Itt halnod kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d0a12f-52d0-4e64-b738-53d8ee0da979","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem verte nagy dobra, de visszakozott a kormány az iráni egyetemisták ügyében, akik a koronavírus-járvány első regisztrált fertőzöttjei voltak Magyarországon. Megszűnt az ellenük indult büntetőeljárás, de tartózkodási engedély is kell ahhoz, hogy Magyarországon tanuljanak tovább.","shortLead":"Nem verte nagy dobra, de visszakozott a kormány az iráni egyetemisták ügyében, akik a koronavírus-járvány első...","id":"202031__irani_diakok__kitoloncolas__jarvanyveszely__visszatancolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8d0a12f-52d0-4e64-b738-53d8ee0da979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075fb242-f1f3-41f0-96e7-80dcc0a348e0","keywords":null,"link":"/360/202031__irani_diakok__kitoloncolas__jarvanyveszely__visszatancolas","timestamp":"2020. július. 30. 11:00","title":"Már nincsenek kiutasítva, mégsem biztos, hogy maradhatnak az iráni diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","shortLead":"Így nyugodtan belevághat! Deliága Éva gyermekpszichológus tanácsai. ","id":"20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c457f23-ad76-4c2f-b54c-8d218aaa1651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efd1f22-24f5-4fc8-a2f3-31fc5c353d68","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200730_A_mozaikcsalad_elso_nyaralasa","timestamp":"2020. július. 30. 17:30","title":"Álomnyaralás vagy rémálom? A mozaikcsalád első utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cf5c4d-8411-44d1-ad0a-01090fb3760d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda Ohio állambeli üzemében a fehér galléros munkavállalók egy része most a futószalagok mellett áll.","shortLead":"A Honda Ohio állambeli üzemében a fehér galléros munkavállalók egy része most a futószalagok mellett áll.","id":"20200731_Berendeltek_egy_Honda_gyar_irodai_munkasait_autot_gyartani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44cf5c4d-8411-44d1-ad0a-01090fb3760d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70316a86-b2ab-4f75-a2e1-bc797a9bc75d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Berendeltek_egy_Honda_gyar_irodai_munkasait_autot_gyartani","timestamp":"2020. július. 31. 10:31","title":"Berendelték egy Honda gyár irodai munkásait autót gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","shortLead":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","id":"20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900f6358-f0b7-4728-b007-7931e224c518","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","timestamp":"2020. július. 30. 11:49","title":"Fluor Tomi szerint nincs kire szavazni, sz*r az ellenzék és a kormány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]