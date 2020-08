Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták munkatársait is. 250 milliós áfacsalással gyanúsítják őket.","shortLead":"Letartóztatták munkatársait is. 250 milliós áfacsalással gyanúsítják őket.","id":"20200730_joob_marton_szeged_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888ef70-90de-4383-90ef-fc7732930248","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_joob_marton_szeged_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 30. 14:02","title":"Letartóztatták a szegedi önkormányzati képviselőt, Joób Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa szerint a koronavírusban különféle mutációk keletkeznek, amelyek kedveznek a kórokozó terjedésének.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa szerint a koronavírusban különféle mutációk keletkeznek, amelyek...","id":"20200730_koronavirus_mutalodas_terjedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a02ba4-72df-4ea5-9890-d3ec6411574f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4046038-3f98-46d5-a577-1f54f18bde25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_koronavirus_mutalodas_terjedes","timestamp":"2020. július. 30. 11:41","title":"Mutálódik a koronavírus, ami segíti a terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duan Jielong a Magyar Nemzetbe írt cikket, David Cornstein a követség honlapjára.","shortLead":"Duan Jielong a Magyar Nemzetbe írt cikket, David Cornstein a követség honlapjára.","id":"20200731_Egymasnak_estek_Kina_es_az_USA_budapesti_nagykovetei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e924c-5bae-4609-be18-e6bfb5d99fc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Egymasnak_estek_Kina_es_az_USA_budapesti_nagykovetei","timestamp":"2020. július. 31. 17:30","title":"Egymásnak estek Kína és az USA budapesti nagykövetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311eb9de-fe1a-4c93-8c3c-c86bc224c488","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utóbbi húsz évben nem került olyan kevés diák a felsőoktatásba az úgynevezett általános eljárásban, mint idén, s ez különösen a vidéki egyetemeknek okozhat majd gondot. A tanárképzés katasztrófa képét vetíti előre.","shortLead":"Az utóbbi húsz évben nem került olyan kevés diák a felsőoktatásba az úgynevezett általános eljárásban, mint idén, s...","id":"202031__ponthuzas__felveteli__adminisztrativ_elonyok__segito_kezek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=311eb9de-fe1a-4c93-8c3c-c86bc224c488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f37d7b8-5529-4bfd-8a17-544cdaeacabb","keywords":null,"link":"/360/202031__ponthuzas__felveteli__adminisztrativ_elonyok__segito_kezek","timestamp":"2020. július. 30. 17:00","title":"Nem sikertörténet az idei felvételi, a felsőoktatás gondjai csak súlyosbodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9703e2-dcee-43ba-afec-45deb49138f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csillagvizsgáló Blog szervezésében új, országos kezdeményezés született: asztrofotósok, amatőr csillagászok és szakértők járják majd a vidéket, hogy a csillagászatról beszélgessenek, érdekességeket osszanak meg egymással. A bemutatókhoz bárki csatlakozhat.","shortLead":"A Csillagvizsgáló Blog szervezésében új, országos kezdeményezés született: asztrofotósok, amatőr csillagászok és...","id":"20200731_csillagaszat_csillagok_csillagles_csillagvizsgalo_esti_egbolt_asztrofotos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9703e2-dcee-43ba-afec-45deb49138f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba622919-f3a4-4708-af48-e99a697843db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_csillagaszat_csillagok_csillagles_csillagvizsgalo_esti_egbolt_asztrofotos","timestamp":"2020. július. 31. 08:33","title":"Nézzen csak fel az égre: esti csillaglesre hívnak szerte az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amióta negyedéves bontásban teszik közzé az Egyesült Államok GDP-adatait, egyszer sem volt a mostanihoz fogható visszaesés. Eközben az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók száma is újra nőni kezdett.","shortLead":"Amióta negyedéves bontásban teszik közzé az Egyesült Államok GDP-adatait, egyszer sem volt a mostanihoz fogható...","id":"20200730_usa_gdp_munkanelkuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94753063-2551-4282-9530-fa9f6047ab4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_usa_gdp_munkanelkuli","timestamp":"2020. július. 30. 16:06","title":"Soha nem zuhant még ekkorát az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja a fiatalítás.","shortLead":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja...","id":"202031_a_tiktok_nyitja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41877406-f587-4600-be19-c7714e670d58","keywords":null,"link":"/360/202031_a_tiktok_nyitja","timestamp":"2020. július. 31. 10:00","title":"Már a TikTok is harci terep a NER ifjú ideológusai számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cfc885-c429-4e59-914a-6cfa78012ea2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Stonehenge-től 25 kilométerre fekvő erdős területről származik az őskori építmény gigászi kőoszlopainak nagy része – állapították meg a kutatók egy több évtizeden át az Egyesült Államokban őrzött kőminta alapján.","shortLead":"A Stonehenge-től 25 kilométerre fekvő erdős területről származik az őskori építmény gigászi kőoszlopainak nagy része –...","id":"20200730_stonehenge_kotombok_eredete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44cfc885-c429-4e59-914a-6cfa78012ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d83caf-e9c0-43ef-b5c3-b86e9a2c14e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_stonehenge_kotombok_eredete","timestamp":"2020. július. 30. 14:43","title":"Megfejtették a rejtélyt, hogy honnan származnak a Stonehenge gigászi kőtömbjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]