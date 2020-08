Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére mindenhol kiderül az ég.","shortLead":"Estére mindenhol kiderül az ég.","id":"20200812_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ce62cc-0001-4854-843a-c5c46eb30302","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 12. 07:29","title":"Napos, szeles idő várható, nyugaton zivatarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2454106e-58ab-4455-8e54-f47987173b0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A több mint 50 éves állat a németországi Halle állatkertjének lakója volt. Az utóbbi napokban már elutasította az ételt is.\r

","shortLead":"A több mint 50 éves állat a németországi Halle állatkertjének lakója volt. Az utóbbi napokban már elutasította az ételt...","id":"20200810_halaleset_elpusztult_a_legidosebb_ketujju_lajhar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2454106e-58ab-4455-8e54-f47987173b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a84969-297d-46f9-bce8-af5d214b57cd","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_halaleset_elpusztult_a_legidosebb_ketujju_lajhar","timestamp":"2020. augusztus. 10. 18:05","title":"Elpusztult Paula, a világ legidősebb lajhárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez be. Épp akkor, amikor az amerikai külügyminiszter látványosan mellőzte Magyarországot kelet-európai körútjából.","shortLead":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez...","id":"20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5201a338-dac2-46b5-8064-5ca96680caf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:31","title":"300 milliárd forintért vesz légvédelmi rendszert Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fc99a9-edcb-4cea-91aa-2a071170a1ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új adózási szabályok január 1-jén lépnek hatályba.","shortLead":"Az új adózási szabályok január 1-jén lépnek hatályba.","id":"20200811_Korrigalni_kellene_a_kata_modositasat_budapesti_iparkamara_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5fc99a9-edcb-4cea-91aa-2a071170a1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fead9982-5beb-4c4b-b665-109a1d01670b","keywords":null,"link":"/kkv/20200811_Korrigalni_kellene_a_kata_modositasat_budapesti_iparkamara_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:47","title":"Mást mond a kormány és mást a kamara arról, hogy kijátszható lesz-e a szigorúbb kata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás sokkoló következményeket helyez kilátásba: 2035-re akár teljesen elolvadhat az északi-sarki jégtakaró.","shortLead":"Egy új kutatás sokkoló következményeket helyez kilátásba: 2035-re akár teljesen elolvadhat az északi-sarki jégtakaró.","id":"20200812_2035ra_teljesen_elolvadhat_az_Eszakisark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68b90b2-ca33-46d7-91ed-b0270333bc3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200812_2035ra_teljesen_elolvadhat_az_Eszakisark","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:58","title":"2035-re teljesen elolvadhat az északi-sarki jégtakaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","shortLead":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","id":"20200811_minszk_belsat_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b66a782-efbe-4819-99ca-58c48ab1d40e","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_minszk_belsat_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:09","title":"A minszki rendőrség őrizetbe vette az ellenzéki Belsat TV hat munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93001dd3-90d0-4a6d-9ed6-d44dfb71d2d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Montenegró és Ciprus a fő célpont, de minden olyan ország szóba jöhet, ahol alacsony a fertőzöttség és jó az orvosi ellátás.","shortLead":"Montenegró és Ciprus a fő célpont, de minden olyan ország szóba jöhet, ahol alacsony a fertőzöttség és jó az orvosi...","id":"20200811_Egyre_tobb_gazdag_vasarol_utlevelet_hogy_kijatssza_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93001dd3-90d0-4a6d-9ed6-d44dfb71d2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fea71f-8e4b-4cc8-af06-ec01879c8b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Egyre_tobb_gazdag_vasarol_utlevelet_hogy_kijatssza_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:53","title":"Egyre több gazdag vásárol útlevelet, hogy kijátssza a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdeztük a miniszterelnök hivatalát, de nem válaszoltak. Alekszandr Lukasenkát vasárnap ötödik alkalommal választották elnöknek, az ellenzék szerint csalással, Putyin és Erdogan már gratulált neki.\r

\r

","shortLead":"Megkérdeztük a miniszterelnök hivatalát, de nem válaszoltak. Alekszandr Lukasenkát vasárnap ötödik alkalommal...","id":"20200810_lukasenka_feherororsz_elnok_ujravalasztasa_orban_viktor_gratulalte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56075ca-951e-4d2a-a77e-a63ff23a72d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_lukasenka_feherororsz_elnok_ujravalasztasa_orban_viktor_gratulalte","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:11","title":"Hallgatnak róla, hogy gratulált-e Orbán Viktor az újraválasztott Lukasenkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]