[{"available":true,"c_guid":"5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gennadij Sutovot még augusztus 11-én lőtték fejbe.","shortLead":"Gennadij Sutovot még augusztus 11-én lőtték fejbe.","id":"20200819_aldozat_feherorosz_tuntetesek_Belarusz_Minszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd0b68e-6a90-4809-b1c0-f61c40171321","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_aldozat_feherorosz_tuntetesek_Belarusz_Minszk","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:11","title":"Újabb áldozata van a fehérorosz tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Beutazási tilalom alá helyezték a fehérorosz elnököt és 31 másik tisztségviselőt.","shortLead":"Beutazási tilalom alá helyezték a fehérorosz elnököt és 31 másik tisztségviselőt.","id":"20200819_Litvania_mar_lepett_Lukasenka_nem_lephet_be_az_orszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f12d0ae-543f-4e6d-aa1d-4f0e44aef970","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Litvania_mar_lepett_Lukasenka_nem_lephet_be_az_orszagba","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:22","title":"Litvánia már lépett, Lukasenka nem léphet be az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"Balla Györgyi - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Iskolaigazgatókat és tanárokat kérdeztünk az iskoláknak küldött járványügyi intézkedési tervről. 