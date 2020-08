Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","shortLead":"Mészáros Lőrinc érdekeltsége útbontáson és vízitelep-fejlesztésen is dolgozhat.","id":"20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733c94a7-db68-4593-b0a9-cd67497ecc3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_meszaros_lorinc_tender_kozbeszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:50","title":"11 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek el Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A síita militáns mozgalom, a Hezbollah egyik tagját nevezte meg az illetékes nemzetközi bíróság a 2005 februárjában megölt libanoni miniszterelnök, Rafik Hariri gyilkosának. A bíróság döntése tovább súlyosbíthatja az augusztus 4-ei hatalmas bejrúti robbanás által már egyébként is kiélezett belpolitikai feszültséget.

","shortLead":"A síita militáns mozgalom, a Hezbollah egyik tagját nevezte meg az illetékes nemzetközi bíróság a 2005 februárjában...","id":"20200819_Rosszkor_jott_Libanonnak_az_igazsagos_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0437b461-2cb8-4b9b-9bb6-015ebb6e39f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007e8125-2d57-4bab-a47a-fca4cf73aead","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Rosszkor_jott_Libanonnak_az_igazsagos_itelet","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:00","title":"Ítélet után: Libanont most pusztító társadalmi robbanás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban, hogyan viszonyulnak az otthoni munkavégzéshez.","shortLead":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban...","id":"20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32745d3b-b435-48d4-8c61-d01b4b05d287","keywords":null,"link":"/kkv/20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:00","title":"A home office a legnagyobb magyar cégeket is megosztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","shortLead":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","id":"20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94bed6-17a2-4f77-8187-5daee7ad3b95","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:16","title":"Újranyit a Ludwig Múzeum augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Oxford PV egy 200 évvel ezelőtt felfedezett kristály, a perovszkit segítségével fejlesztett olyan napelemet, amely a jelenlegieknél sokkal hatékonyabb, az előállítása pedig olcsóbb.","shortLead":"A brit Oxford PV egy 200 évvel ezelőtt felfedezett kristály, a perovszkit segítségével fejlesztett olyan napelemet...","id":"20200818_oxford_pv_napelem_perovszkit_kristaly_zoldenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3febfb1-4dab-45fc-9158-0d09d881b067","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_oxford_pv_napelem_perovszkit_kristaly_zoldenergia","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:03","title":"A világ leghatékonyabb napelemét dobhatja piacra egy brit cég 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz állami hírügynökség korábban azt állította a 33 férfiról: feladatuk, hogy destabilizálják a helyzetet az augusztus 9-i elnökválasztás előtt.","shortLead":"A belarusz állami hírügynökség korábban azt állította a 33 férfiról: feladatuk, hogy destabilizálják a helyzetet...","id":"20200817_orosz_zsoldosok_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27416c6d-c6b3-4b22-b49c-302bf58b8cd7","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_orosz_zsoldosok_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:26","title":"Elengedték a Minszkben elfogott orosz zsoldosokat, de állítólag előbb még összeverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza a munkahelyükre. ","shortLead":"Az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza a munkahelyükre. ","id":"20200819_Lukasenka_utasitotta_a_belugyminiszteriumot_hogy_vessen_veget_minszki_rendbontasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d473786f-0253-49ee-ac1d-49c9713c6276","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_Lukasenka_utasitotta_a_belugyminiszteriumot_hogy_vessen_veget_minszki_rendbontasnak","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:35","title":"Lukasenka utasította a belügyminisztériumot, hogy vessen véget a minszki rendbontásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e98fd9-8051-4251-85ab-a3828ddeab7b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A növényi alapanyagokból készült húspótló megoldások sokak igényét még nem elégítik ki annyira, hogy szívesen fogyasszák azokat az állati eredetűek helyett. A napokban két, ígéretes megoldást kínáló startup is láthatóbbá vált. ","shortLead":"A növényi alapanyagokból készült húspótló megoldások sokak igényét még nem elégítik ki annyira, hogy szívesen...","id":"202033_nyomtatott_elelmiszerek_remek_mu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04e98fd9-8051-4251-85ab-a3828ddeab7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8450bf04-3e7c-4161-85d6-d2d1bd94489d","keywords":null,"link":"/360/202033_nyomtatott_elelmiszerek_remek_mu","timestamp":"2020. augusztus. 18. 10:00","title":"Bátran eheti ezeket a húsokat, egyetlen állat sem pusztult el miattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]