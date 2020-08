Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"619c7325-3b18-45ac-8991-fa62e4cc9a45","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap több eső esett a régióban, mint az augusztusi átlag másfélszerese. Négyen meghaltak és sokan eltűntek. ","shortLead":"Egy nap több eső esett a régióban, mint az augusztusi átlag másfélszerese. Négyen meghaltak és sokan eltűntek. ","id":"20200823_villamarviz_torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=619c7325-3b18-45ac-8991-fa62e4cc9a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9f2785-0e60-405f-865a-00fda483c411","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_villamarviz_torokorszag","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:25","title":"Villámárvíz vágott el a külvilágtól 118 török települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 6-os utat lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.","shortLead":"A 6-os utat lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.","id":"20200823_Arokba_hajtott_egy_autos_Szekszardnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00068b4-389d-47bc-b58d-1fcb2d66984a","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Arokba_hajtott_egy_autos_Szekszardnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:55","title":"Árokba hajtott egy autós Szekszárdnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton főtáblára jutott a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában könnyedén legyőzte a spanyol Pedro Martínezt.","shortLead":"Fucsovics Márton főtáblára jutott a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztornán, miután...","id":"20200821_Fucsovics_a_fotablan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5518386-4785-4968-a9f2-9debed4519bc","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Fucsovics_a_fotablan","timestamp":"2020. augusztus. 21. 20:56","title":"Fucsovics a főtáblán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","shortLead":"Az M7-esen és az M3-ason is torlódásra kell számítani. ","id":"20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4237831-36c5-4eb6-8d67-f88bf210c460","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Vege_a_hosszu_hetvegenek_bedugultak_az_autopalyak","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:11","title":"Vége a hosszú hétvégének, bedugultak az autópályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Balogh Ákos Gergely megerősítette, hogy főszerkesztő-helyettes lesz a portálnál. 2010 és 2014 között az Orbanviktor.hu oldalt is vállalkozása működtette.\r

","shortLead":"Balogh Ákos Gergely megerősítette, hogy főszerkesztő-helyettes lesz a portálnál. 2010 és 2014 között az Orbanviktor.hu...","id":"20200822_Az_Indexhez_igazol_a_Mandiner_volt_foszerkesztoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c423cc9-cee6-43bc-ac42-e958d0808913","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_Az_Indexhez_igazol_a_Mandiner_volt_foszerkesztoje","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:52","title":"Az Indexhez igazol a Mandiner volt főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","shortLead":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","id":"20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b1738-ffc6-4168-9c0e-97ca16d1a75f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:30","title":"Gulyás Gergely is beszállt a német államtitkár szidalmazásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70dd957-7d4a-4f4d-bc95-e2ece0eeb049","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amennyiben még az ultrabookokat is túl nagynak és nehéznek találjuk, akkor az új Surface-eket nekünk találták ki, de azért nem árt előre felkészülni néhány hátulütőre. Teszten a Surface Go 2 és a Surface Pro X.","shortLead":"Amennyiben még az ultrabookokat is túl nagynak és nehéznek találjuk, akkor az új Surface-eket nekünk találták ki, de...","id":"20200822_tablet_notebook_uj_microsoft_surface_go_2_pro_x_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70dd957-7d4a-4f4d-bc95-e2ece0eeb049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d866b12d-24ae-4943-96fe-d7a83b2f418c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_tablet_notebook_uj_microsoft_surface_go_2_pro_x_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:00","title":"Notebookok ezek? Vagy táblagépek? Két új Microsoft Surface-t teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az országos gyógyszer- és élelmiszer-felügyeletetnél (FDA) szándékosan lassítják a koronavírus elleni oltás fejlesztését a novemberi elnökválasztásig.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az országos gyógyszer- és élelmiszer-felügyeletetnél (FDA) szándékosan lassítják...","id":"20200822_Trump_aknamunkaval_vadolja_a_gyogyszerfelugyeletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8553c7f-5d56-4bc5-9aea-c072baf22b7f","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Trump_aknamunkaval_vadolja_a_gyogyszerfelugyeletet","timestamp":"2020. augusztus. 22. 21:22","title":"Trump aknamunkával vádolja a gyógyszerfelügyeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]