Elsőre talán furcsán hangozhat, hogy szükség van Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságra, ám a laktációs szaktanácsadók szerint a szoptatás valóban olyan ügy, amellyel foglalkozni kell. Rózsa Ibolya, az Anyatejút Tudásközpont alapítója elmagyarázta, mit jelent a gyakorlatban szoptatástámogatás, miért kellene azt széleskörűen biztosítani, és mi köze van ehhez a környezetvédelemnek vagy éppen a szoptatni nem akaró édesanyák elfogadásának. 2020. augusztus. 24. 06:30 Nem államosítja a nők mellét a politika, valóban védelemre szorul a szoptatás Saját bevallásuk szerint edukációs céllal készítik felvételeiket azok a TikTok-felhasználók, akik a náci munkatáborban meghurcolt, meggyilkolt fiataloknak állítják be magukat. 2020. augusztus. 24. 11:36 Auschwitzi áldozatoknak sminkelik magukat a tinik a TikTokon A rendező szerint Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnöki kinevezése több mint bűn – hiba. 2020. augusztus. 24. 13:50 Szinetár Miklós: Vidnyánszkynak már csak saját büszkesége okán is le kellene mondania a kuratóriumi elnökségről Sokkal több mindenre jó a nők számára kifejlesztett táncterápia, mint gondolná. 2020. augusztus. 25. 12:30 A tánc juttathat el minket önmagunkhoz 2020. augusztus. 26. 05:05 Marabu Féknyúz: Szájkosár Nem találtak méreganyagot az orosz ellenzéki vezető szervezetében az őt kezelő kórház helyettes főorvosa szerint. Navalnij munkatársai viszont állítják: a politikus biztosan valamilyen szertől lett rosszul, és mérgezést emlegetett az orosz ellenzéki politikus Németországba szállítását szervező alapítvány vezetője. 2020. augusztus. 24. 12:58 Az orosz kórház szerint Navalnijt nem mérgezték meg Aki sok lapot tart nyitva a böngészőjében, jól tudja, mennyire kényelmetlenné válhat a helyzet. A Google most olyan újítással jelentkezett, amellyel nem fordulhat elő ilyesmi. 2020. augusztus. 25. 19:15 Jön a funkció a Chrome-ba, amellyel sokkal jobb lesz az irodai munka Rosa Felipe még márciusban került kórházba, az életét megmentették, de lehet, hogy a kezét már nem tudják. 2020. augusztus. 24. 11:26 Elkapta a koronavírust, most elveszítheti a kezét egy amerikai egészségügyi dolgozó