[{"available":true,"c_guid":"a948b3ef-1ba3-4d3b-b6dc-ba6d9017e331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen egy hétre járványügyi megfigyelés alá kerülnek a diákok és több pedagógus is.","shortLead":"Pécsen egy hétre járványügyi megfigyelés alá kerülnek a diákok és több pedagógus is.","id":"20200914_pecs_pte_koronavirus_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a948b3ef-1ba3-4d3b-b6dc-ba6d9017e331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0702a5f5-eccd-4052-abe8-5b99c912ff98","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_pecs_pte_koronavirus_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:28","title":"Hét osztályt hazaküldtek Pécsen egy iskolából egy fertőzött tanár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolnoki és a pusztaszabolcsi vonalon akadtak problémái a MÁV-nak.","shortLead":"A szolnoki és a pusztaszabolcsi vonalon akadtak problémái a MÁV-nak.","id":"20200914_mav_vasut_pusztaszabolcs_szolnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3001f53-bf06-4a01-919a-bc376dae1631","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_mav_vasut_pusztaszabolcs_szolnok","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:47","title":"Akár 100 perces késésre is számíthat, aki Szolnokról Budapestre akar eljutni vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bf8f58-6ddc-46d0-90b7-b27c360a30ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Partra vetett hínár, algák, tengeri biohulladék és kagylóhéj: tudósok egy csoportja egy újfajta módszerrel tengeri hulladékból készítene értékes termékeket.","shortLead":"Partra vetett hínár, algák, tengeri biohulladék és kagylóhéj: tudósok egy csoportja egy újfajta módszerrel tengeri...","id":"20200914_Tengeri_hulladekbol_csinalnanak_penzt_a_tudosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44bf8f58-6ddc-46d0-90b7-b27c360a30ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de83e72-6164-4939-814f-1cc8b0ae38d0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200914_Tengeri_hulladekbol_csinalnanak_penzt_a_tudosok","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:51","title":"Tengeri hulladékból csinálnának fehérjeforrást a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cd4c83-480b-495c-a298-1784398f09e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem leszünk toleránsak azokkal, akik szándékosan veszélyeztetik mások életét” – közölte a brit rendőrség. ","shortLead":"„Nem leszünk toleránsak azokkal, akik szándékosan veszélyeztetik mások életét” – közölte a brit rendőrség. ","id":"20200913_Huzos_penzbuntetest_kapott_a_Covid_kellos_kozepen_hazibulit_tarto_brit_tinedzser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58cd4c83-480b-495c-a298-1784398f09e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a398ade-8734-42a5-b736-d3ef7a517f89","keywords":null,"link":"/elet/20200913_Huzos_penzbuntetest_kapott_a_Covid_kellos_kozepen_hazibulit_tarto_brit_tinedzser","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:03","title":"Húzós pénzbüntetést kapott a járvány kellős közepén házibulit tartó brit tinédzser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","shortLead":"Hat kör után már két nagy baleseten volt túl a mezőny, komoly izgalmakat hozott az első Toszkán Nagydíj. ","id":"20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cce1321-81ab-4339-970c-25e10abddfcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_toszkan_nagydij_f1_lewis_hamilton_alex_albon","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:01","title":"Őrült futamot húzott be Hamilton, Albon először dobogós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","shortLead":"Ötletpályázatot írt ki a Vörös téri mauzóleum Lenin nélküli hasznosítására az orosz építészszövetség.","id":"20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=216b4428-e9a9-4e93-8c44-8ed5a6278d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2623f2b4-a280-448c-9bee-bd216bff4785","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Oroszorszag_Kreml_Voros_ter_Lenin_mauzoleum_palyazat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:10","title":"Vörös tér Lenin nélkül? – a kommunisták szerint ez „mocskos provokáció”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek terjedni, többféle változatban.","shortLead":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek...","id":"202037__covid19_tesztlehetosegek__antigen_antitest__kopik_fujjak__gyorsan_es_jol_es_olcson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02d5669-3050-46a6-9d41-0115b54e0709","keywords":null,"link":"/360/202037__covid19_tesztlehetosegek__antigen_antitest__kopik_fujjak__gyorsan_es_jol_es_olcson","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:15","title":"Milyen koronavírustesztet akar? Gyorsat? Olcsót? Pontosat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook még 2016-ban nyújtotta be azt a szabadalmi tervet, amely alapján pénzt kérnének azért, hogy az Instagramra kitett linkeket le lehessen kattintani.","shortLead":"A Facebook még 2016-ban nyújtotta be azt a szabadalmi tervet, amely alapján pénzt kérnének azért, hogy az Instagramra...","id":"20200914_instagram_megosztas_bejegyzes_hivatkozas_link","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ce19f-079d-42cf-ad05-4f4d836b40d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_instagram_megosztas_bejegyzes_hivatkozas_link","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:03","title":"Fizetős ötlet merült fel az Instagramnál, 600 forintot kérnének a linkelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]