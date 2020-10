Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ezért ma már a vezető cipőgyártók is egyre inkább a különféle hulladékok újrahasznosításában gondolkodnak a tervezés során.","shortLead":"Évről évre nő a cipőiparon belül a sportcipők szegmense, ami azonban hatalmas karbonlábnyommal jár, mert a legtöbb...","id":"202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e7c1bf1-0afc-4563-b423-e205f1f12af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3e2872-2ff7-43da-8208-6a4c34838a36","keywords":null,"link":"/360/202040__fenntarthato_labbelik__borhulladek__petpalack_fonal__kinek_acipoje_zoldebb","timestamp":"2020. október. 06. 15:00","title":"Vegán divat a sportcipőgyártóknál: fenntarthatóbb útra lépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","id":"20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14207b26-5a9b-4c0a-b974-eaf9254a7ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","timestamp":"2020. október. 06. 08:03","title":"A 2017-es szintre estek vissza az albérletárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c2dec9-49e7-4fae-88d4-22dd61b6a12c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Három kutató munkáját ismerte el a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal.","shortLead":"Három kutató munkáját ismerte el a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjjal.","id":"20201005_2020_Nobel_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c2dec9-49e7-4fae-88d4-22dd61b6a12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8319c0cb-ee96-4fed-ab9f-18cfe21a1984","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_2020_Nobel_dij","timestamp":"2020. október. 05. 11:53","title":"A hepatitis C-vírus felfedezéséért kapták az orvosi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi életét vesztette, az üzemeltetők szerint semmi nem utalt előre öngyilkossági szándékára.","shortLead":"A férfi életét vesztette, az üzemeltetők szerint semmi nem utalt előre öngyilkossági szándékára.","id":"20201005_budapest_loter_fejbe_lotte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4d77f8-7265-4262-881c-f47172bdf280","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_budapest_loter_fejbe_lotte","timestamp":"2020. október. 05. 15:44","title":"Fejbe lőtte magát egy férfi egy budapesti lőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]