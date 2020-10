Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b345b560-2256-4e47-9491-6a012b293005","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyészség szerint több mint 6 milliárdos kárt okozott Piero Pini olasz húsmágnás és társai a magyar költségvetésnek. Az ügyészség letöltendő fegyházbüntetést kért a bűnszervezet vezetőire.","shortLead":"Az ügyészség szerint több mint 6 milliárdos kárt okozott Piero Pini olasz húsmágnás és társai a magyar költségvetésnek...","id":"20201005_vademeles_olasz_husmagnas_fegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b345b560-2256-4e47-9491-6a012b293005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c2dce-92db-4670-84ff-53badadc81be","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_vademeles_olasz_husmagnas_fegyhaz","timestamp":"2020. október. 05. 10:39","title":"Vádat emeltek az olasz húsmágnással és a társaival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány is nagyjából harmadával kevesebbet költ építkezésre, de a megrendeléseinek száma még nőtt is 2019-hez képest. Budapesten költik a legtöbb pénzt.","shortLead":"A kormány is nagyjából harmadával kevesebbet költ építkezésre, de a megrendeléseinek száma még nőtt is 2019-hez képest...","id":"20201005_kevesebb_az_epitoipari_kozbeszerzes_az_onkormanyzatoknal_a_legnagyobb_a_visszaeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd15c86-f052-41c3-96d9-358bd09ccf2e","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_kevesebb_az_epitoipari_kozbeszerzes_az_onkormanyzatoknal_a_legnagyobb_a_visszaeses","timestamp":"2020. október. 05. 08:05","title":"Jóval kevesebb idén az építőipari közbeszerzés, a tavalyi felére esett az önkormányzati megrendelések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11155707-7a6a-40a4-aebd-656a784426ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKK igazgatósági elnöke a főváros és a BKK előző vezetéseire mutogatva azt állítja, hogy előnytelen feltételekkel férnek csak hozzá a jegyautomatákat kezelő szoftverhez, ráadásul egy korábbi szerződésmódosítás miatt a cégnek fizetnie kellett azért, hogy a reptéri járatok jegyét töröljék az automata kínálatából. ","shortLead":"A BKK igazgatósági elnöke a főváros és a BKK előző vezetéseire mutogatva azt állítja, hogy előnytelen feltételekkel...","id":"20201005_Draskovics_BKK_100e_vitezy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11155707-7a6a-40a4-aebd-656a784426ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9d58db-5440-46a6-a1b4-8f3edaa18882","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_Draskovics_BKK_100e_vitezy","timestamp":"2020. október. 05. 14:11","title":"Draskovics: Már nem dolgozik a BKK-nál, aki hibázott a reptéri buszjegyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb9e14b-301f-4f76-82e8-c2745171f811","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkupé nyomatéka nem sokkal marad el az 1000 Nm-től.","shortLead":"A sportkupé nyomatéka nem sokkal marad el az 1000 Nm-től.","id":"20201006_708_loeros_lett_ez_a_limitalt_szerias_bmw_m4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb9e14b-301f-4f76-82e8-c2745171f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2677dbc3-c1e7-4414-9986-b66bc20ae5c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_708_loeros_lett_ez_a_limitalt_szerias_bmw_m4","timestamp":"2020. október. 06. 09:21","title":"708 lóerős lett ez a limitált szériás BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás elleni harcban.","shortLead":"A köztársasági elnök globális katasztrófától tart, és felsorolta a magyar állam érdemeit is a szén-dioxid-kibocsátás...","id":"20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb4ff3c-d936-401b-b6e8-6d7a927557c1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201005_ader_janos_barack_obama_klimaveszhelyzet","timestamp":"2020. október. 05. 16:09","title":"Barack Obamát idézve hívta fel Áder János a figyelmet a klímakatasztrófára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1cdcb3-3f7d-4c5d-bc83-4c9034822b79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális információkat másokról. Míg az emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a kutyákra ez nem jellemző. A kutatás eredményei segíthetnek jobban megérteni a társas funkciók agyi szerveződését és evolúciós fejlődését.","shortLead":"Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális...","id":"20201005_kutyak_emberek_fajtarserzekeles_arcerzekeny_agyterulet_fmri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1cdcb3-3f7d-4c5d-bc83-4c9034822b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936628f6-5ebc-462e-8af3-26d62cdb6482","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_kutyak_emberek_fajtarserzekeles_arcerzekeny_agyterulet_fmri","timestamp":"2020. október. 05. 19:03","title":"Fontos dolgot derítettek ki az ELTE kutatói: másképpen látják egymást a kutyák és az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első akadályt mindegyik jelentkező sikerrel vette.","shortLead":"Október 28-ig lehet beadni a pályázatokat a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés második körében, miután az első...","id":"20201006_lanchid_felujitas_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a772c45-48f4-479d-92be-96bfa1186f17","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_lanchid_felujitas_palyazat","timestamp":"2020. október. 06. 11:17","title":"Négy pályázó közül választják ki, kik újítják fel a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat százalékkal csökkentették a létszámot a hazai tőzsdei cégek a koronavírus első hulláma idején, miközben 3 százalékkal emelkedtek a bérköltségek az állami támogatások ellenére.","shortLead":"Hat százalékkal csökkentették a létszámot a hazai tőzsdei cégek a koronavírus első hulláma idején, miközben 3...","id":"20201005_6700_embert_kuldtek_el_a_magyar_tozsdei_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9c64fa-f3c6-485a-939c-8bdb84552236","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_6700_embert_kuldtek_el_a_magyar_tozsdei_cegek","timestamp":"2020. október. 05. 09:29","title":"6700 embert küldtek el a magyar tőzsdei cégek az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]