Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85a74a4e-e2c6-4b00-a605-27150097862a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába van igaza a magyar kormánynak ukrán-ügyben, a kárpátaljai magyarok ukrán nyelvűsödése elkerülhetetlen – állítja az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársa. Fedinec Csilla szerint egy természetes folyamatot akar felgyorsítani Kijev, politikai megfontolásból. Az ottani magyarság ugyanis erősen fogyatkozóban van, most már csak 130 ezerre tehető a számuk – mondta el a M. Kiss Csabának a szakértő. ","shortLead":"Hiába van igaza a magyar kormánynak ukrán-ügyben, a kárpátaljai magyarok ukrán nyelvűsödése elkerülhetetlen – állítja...","id":"20201029_Fedinec_Csilla_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85a74a4e-e2c6-4b00-a605-27150097862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8461e87-faca-4777-9516-ab882dce503d","keywords":null,"link":"/360/20201029_Fedinec_Csilla_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 29. 17:00","title":"\"Az idő nem a javunkra játszik, ledarálódik a kárpátaljai magyarság\" – Fedinec Csilla, Ukrajna-szakértő a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban meghatározó befolyása van a Facebook mellett a Twitternek is. A mikroblogolós platform erősödése jelentős részben éppen az ott igazán elemben lévő Donald Trumpnak köszönhető. A Digitális Kutatások Intézete az amerikai elnökválasztás előtt vizsgálta meg, mi a politikai helyzet, milyenek az erőviszonyok a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államokban meghatározó befolyása van a Facebook mellett a Twitternek is. A mikroblogolós platform erősödése...","id":"20201028_donald_trump_joe_biden_twitter_elemzes_dki_kozossegi_media_facebook_instagram_barack_obama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424d3bb-0699-4a58-b2e3-1809b818b4bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_donald_trump_joe_biden_twitter_elemzes_dki_kozossegi_media_facebook_instagram_barack_obama","timestamp":"2020. október. 28. 07:33","title":"Ha a Facebookon vagy a Twitteren dőlne el, Trump elsöpörné Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","shortLead":"Az ítélet lényegében azt jelenti, hogy Keith Raniere, a Nxivm vezetője élete végéig börtönben marad.","id":"20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=559a6c4d-ff28-48e3-ad6a-9e822e502b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31031e1-b7dc-4869-8855-4a62d0634f82","keywords":null,"link":"/elet/20201028_120_ev_bortonre_iteltek_az_amerikai_szexszekta_vezetojet","timestamp":"2020. október. 28. 09:49","title":"120 év börtönre ítélték az amerikai szexszekta vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f16de1-7c7c-4de4-ae5f-62d3ac3b8a4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dubajban megépülő Emirates SkyCentral egyszerre 10 millió adag oltóanyagot tud kezelni.\r

","shortLead":"A Dubajban megépülő Emirates SkyCentral egyszerre 10 millió adag oltóanyagot tud kezelni.\r

","id":"20201029_Vakcinaeloszto_kozpont_Dubaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56f16de1-7c7c-4de4-ae5f-62d3ac3b8a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541799d8-262b-45e3-a1a7-a234a86d3a00","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Vakcinaeloszto_kozpont_Dubaj","timestamp":"2020. október. 29. 17:54","title":"Átadták a világ első, kifejezetten a koronavírus miatt épülő vakcinaelosztó központját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Üzleti érdek, de akár a puszta segíteni akarás is vezérelheti a SpaceX-et, hogy az űripari vállalat is kivegye a részét a Föld kerül keringő űrszemét eltakarításában.","shortLead":"Üzleti érdek, de akár a puszta segíteni akarás is vezérelheti a SpaceX-et, hogy az űripari vállalat is kivegye a részét...","id":"20201028_spacex_urszemet_starship_csillaghajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb2f742-7d7b-42d9-9526-27bca4a0e4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_spacex_urszemet_starship_csillaghajo","timestamp":"2020. október. 28. 13:03","title":"A SpaceX-nek van egy ötlete, hogyan takarítsák el a rengeteg űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A munkahelyek rezsifogyasztása részben a családokra, a háztartásokra hárul, ha a munkavállalók sokat dolgoznak otthonról. A kormány új szabályokat ígér és valamiféle munkáltatói rezsihozzájárulás bevezetését.\r

","shortLead":"A munkahelyek rezsifogyasztása részben a családokra, a háztartásokra hárul, ha a munkavállalók sokat dolgoznak...","id":"20201029_Mennyivel_dobja_meg_a_teli_rezsit_a_jarvanyhome_office_es_ki_allja_a_cechet_Szavazzon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2a7d7e-3d0f-469b-9e4e-6b60d84d1149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Mennyivel_dobja_meg_a_teli_rezsit_a_jarvanyhome_office_es_ki_allja_a_cechet_Szavazzon","timestamp":"2020. október. 29. 16:20","title":"Mennyivel dobja meg a téli rezsit a járvány home office, és ki állja a cechet? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz vöröskereszt által kiadott dokumentumot találtak a Nizzában három embert lekaszaboló tunéziai férfi zsebében.","shortLead":"Az olasz vöröskereszt által kiadott dokumentumot találtak a Nizzában három embert lekaszaboló tunéziai férfi zsebében.","id":"20201029_A_nizzai_gyilkos_merenylo_par_napja_erkezett_meg_Olaszorszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88beb408-35c3-4147-9d36-2039170d0166","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_A_nizzai_gyilkos_merenylo_par_napja_erkezett_meg_Olaszorszagba","timestamp":"2020. október. 29. 16:53","title":"A nizzai gyilkost pár napja Olaszországban kiutasították, mégis hagyták megszökni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt előző vezetőjét az alsóházi frakcióból is kizárták.","shortLead":"A párt előző vezetőjét az alsóházi frakcióból is kizárták.","id":"20201029_Felfuggesztette_Jeremy_Corbyn_tagsagat_a_brit_Munkaspart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd07e7-6250-42cc-8aeb-524ee2f42514","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Felfuggesztette_Jeremy_Corbyn_tagsagat_a_brit_Munkaspart","timestamp":"2020. október. 29. 15:25","title":"Felfüggesztette Jeremy Corbyn tagságát a brit Munkáspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]