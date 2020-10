Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám nyitva hagyná egyelőre az iskolákat. A szakemberek „váltásos” karácsonyt javasolnak. ","shortLead":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám...","id":"20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce28995-a5f1-493f-b533-4b4056426138","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 28. 10:14","title":"Merkel: Karácsonyra összeomolhat az intenzív ellátás Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére, az egészségügyi működés átláthatóvá tételére és a paraszolvencia eltörlésére is szükség van. Az egyeztetések nélküli átalakítás azonban kudarcba fulladhat, és egyértelműen veszélyezteti a betegek biztonságát.","shortLead":"A kamara szerint egyértelmű, hogy az egészségügyi rendszert meg kell újítani, ahogy a bérek rendezésére...","id":"20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1596d7-6e38-4ca8-9661-0e5cb5695653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b6042d-6a74-471e-a3d3-099f0fb7e4fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_magyar_orvosi_kamara_felmeres_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2020. október. 28. 11:06","title":"Orvosi kamara: Az orvosok 77 százaléka nem írná alá az új jogviszonyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A britek sorsa azon múlhat, ki nyeri az amerikai elnökválasztást.","shortLead":"A britek sorsa azon múlhat, ki nyeri az amerikai elnökválasztást.","id":"20201028_Charles_Michel_szerint_meg_nincs_veszve_a_Brexitmegegyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10eb7e5e-d544-47ab-94ad-3a8a7f51d199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Charles_Michel_szerint_meg_nincs_veszve_a_Brexitmegegyezes","timestamp":"2020. október. 28. 14:24","title":"Charles Michel szerint még nincs veszve a Brexit-megegyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a349c1-7c57-44af-adcf-6561c03c10a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két érdekesebb teszten is átesett az iPhone 12 kijelzője, amelyek a panel strapabíróságát igyekeztek megmérni. Kiderült: az Apple nem túlzott, amikor erősebb védelemről beszélt.","shortLead":"Két érdekesebb teszten is átesett az iPhone 12 kijelzője, amelyek a panel strapabíróságát igyekeztek megmérni...","id":"20201029_apple_iphone_12_kijelzoteszt_strapabirosag_karcallosag_ceramic_shield","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51a349c1-7c57-44af-adcf-6561c03c10a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007947ef-7384-4407-9f57-fbaf8fab02d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_apple_iphone_12_kijelzoteszt_strapabirosag_karcallosag_ceramic_shield","timestamp":"2020. október. 29. 20:03","title":"Nem csak marketing: tényleg strapabíróbb az új iPhone kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pocsék nemzetközi hangulat a forint árfolyamának sem tesz jót, ráadásul egy napra van csak a jegybank kamatkörnyezet szempontjából meghatározó egyhetes betéti tendere.","shortLead":"A pocsék nemzetközi hangulat a forint árfolyamának sem tesz jót, ráadásul egy napra van csak a jegybank kamatkörnyezet...","id":"20201028_A_forint_ismet_tortenelmi_melypontja_fele_santikal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e43c6d1-052f-4b41-ba55-5902331a923f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_forint_ismet_tortenelmi_melypontja_fele_santikal","timestamp":"2020. október. 28. 14:18","title":"A forint ismét történelmi mélypontja felé sántikál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köd miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"A köd miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","id":"20201029_idojaras_elorejelzes_csutortok_kod_es","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a664b9f4-3340-426b-ba83-cfc7d136b7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_idojaras_elorejelzes_csutortok_kod_es","timestamp":"2020. október. 29. 05:12","title":"Ködös, borús, csapadékos lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f900e9fe-baf7-4973-a6de-2b5aef293c0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnöktől kapta meg január 1-jétől hatályos kinevezését.","shortLead":"Áder János köztársasági elnöktől kapta meg január 1-jétől hatályos kinevezését.","id":"20201028_peterfalvi_attila_kinevezes_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f900e9fe-baf7-4973-a6de-2b5aef293c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8442eaf-43fe-48c4-9842-2507e6c49635","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_peterfalvi_attila_kinevezes_nemzeti_adatvedelmi_es_informacioszabadsag_hatosag","timestamp":"2020. október. 28. 14:00","title":"További 9 évig vezetheti Péterfalvi az adatvédelmi hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter a végstádiumú betegek, időskorúak vallási célzatú vigasztalásnak fontosságára hívta fel a figyelmet.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter a végstádiumú betegek, időskorúak vallási célzatú vigasztalásnak fontosságára hívta fel...","id":"20201028_kasler_miklos_pap_vallasi_vigasztalas_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48977ab-28f8-496b-b0b2-562962c04304","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kasler_miklos_pap_vallasi_vigasztalas_korhaz","timestamp":"2020. október. 28. 13:38","title":"Engedjék be soron kívül a vallási vigasztalást végzőket az egészségügyi intézményekbe – kéri Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]