[{"available":true,"c_guid":"eb3af2a3-1037-46b7-b0a5-4672202d5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem az elakadásjelzőről van szó, hanem a sárga fényű villogóval parkoló autósokról. ","shortLead":"Nem az elakadásjelzőről van szó, hanem a sárga fényű villogóval parkoló autósokról. ","id":"20201103_Sarga_villogoval_barhol_lehet_parkolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb3af2a3-1037-46b7-b0a5-4672202d5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ad630-882f-4919-8126-e615a16ff31f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Sarga_villogoval_barhol_lehet_parkolni","timestamp":"2020. november. 03. 14:25","title":"Sárga villogóval bárhol lehet parkolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új igazolt fertőzöttek számán is. A magyar segítséggel végrehajtott hétvégi akcióra politikailag is szüksége volt az ország egyre népszerűtlenebbé váló miniszterelnökének, aki sajátos humorral szólt vissza a vírusszkeptikusoknak is.","shortLead":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új...","id":"20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654fe3a1-5028-4e98-82d5-924458342cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","timestamp":"2020. november. 02. 17:45","title":"Nemcsak életeket nyert Szlovákia az országos tesztelésen, de a kormányválságot is megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most méri fel a kormány a szabályozási igényeket - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amikor az ATV megkérdezte, hol marad a szeptemberre ígért home office-törvény.","shortLead":"Most méri fel a kormány a szabályozási igényeket - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amikor az ATV...","id":"20201102_home_office_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b3e81-83a4-4f6a-8bdf-886796140382","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_home_office_torveny","timestamp":"2020. november. 02. 20:50","title":"Szeptemberre ígérték a home office-törvényt, de még mindig nincs sehol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3581-gyel emelkedett az elmúlt napon.

","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 3581-gyel emelkedett az elmúlt napon.

","id":"20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0a8ecc-2814-4a55-a76f-85647e67e617","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 02. 08:55","title":"Újabb 70 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","shortLead":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","id":"20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231cf0d9-35b2-498f-aa2b-fb0556b85d82","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 20:42","title":"Leállt a járvány miatt a balatonfenyvesi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, egy fiatal nő életét vesztette.","shortLead":"Két autó ütközött, egy fiatal nő életét vesztette.","id":"20201101_Halalos_baleset_tortent_az_M0ason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ebee5c-8ede-4aae-9cc1-6f36ea15a1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Halalos_baleset_tortent_az_M0ason","timestamp":"2020. november. 01. 22:58","title":"Halálos baleset történt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekorvos Szlávik János vasárnapi nyilatkozatára reagált. Azt mondja, elég egy apró hiba a kórházban, és a beteg meghal.","shortLead":"A gyermekorvos Szlávik János vasárnapi nyilatkozatára reagált. Azt mondja, elég egy apró hiba a kórházban, és a beteg...","id":"20201102_novak_hunor_koronavirus_atvezenyles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353db14a-3600-44d5-8380-a79b80ff49dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_novak_hunor_koronavirus_atvezenyles","timestamp":"2020. november. 02. 15:28","title":"Novák Hunor: Egy átvezényelt pszichiáter nem ért a koronavírusos betegek kezeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","shortLead":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","id":"20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6aa04b-03ab-4232-9a12-72322f571306","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","timestamp":"2020. november. 01. 18:04","title":"Ronaldo két góllal hangolt a Fradi-meccs előtt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]