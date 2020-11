Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee388e23-590c-41eb-ba85-3b3df31beaae","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Donald Trump vezet, de nem mondhatjuk azt, hogy ő lesz az amerikai elnök. Még nem.","shortLead":"Donald Trump vezet, de nem mondhatjuk azt, hogy ő lesz az amerikai elnök. Még nem.","id":"20201104_usa_valasztas_eselyek_szavazatok_trump_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee388e23-590c-41eb-ba85-3b3df31beaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b0b8d-2b53-4309-b047-de8f4c5ad7be","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_usa_valasztas_eselyek_szavazatok_trump_biden","timestamp":"2020. november. 04. 10:54","title":"Gyorstalpaló: Ha nem szeretné agyonbonyolítani az amerikai híreket, mutatjuk, mire kell figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz sportújságírók szerint Szoboszlai lehet a megoldás.","shortLead":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz...","id":"20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4219aa58-9945-4e37-9e71-28324f0800ae","keywords":null,"link":"/sport/20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","timestamp":"2020. november. 03. 13:14","title":"Szoboszlai leigazolásának harmadszor is nekiugorhat a Milan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Péntek óta 379-en hunytak el a fertőzöttek közül, egy hét alatt 777-tel nőtt a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Péntek óta 379-en hunytak el a fertőzöttek közül, egy hét alatt 777-tel nőtt a halálos áldozatok száma.","id":"20201102_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fe172d-822d-4e89-92a2-ea2caa8d4ed0","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 21:48","title":"Spanyolországban 55 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legidősebb áldozat egy 99 éves nő volt.","shortLead":"A legidősebb áldozat egy 99 éves nő volt.","id":"20201104_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6254ae8-1cb5-4652-9d32-bd2159f59fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 04. 13:55","title":"Egy 32 éves áldozata is van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","shortLead":"A mai kormányinfón került szóba az is, mit kezdjenek azok, akiknek több,mint egy óra lesz hazaérni meccsről.","id":"20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701110a2-9076-451d-8d81-79f4a5f82974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3ea393-1e1d-4c9d-88ac-7a3187693e0f","keywords":null,"link":"/sport/20201104_Gulyas_Gergely_uzent_a_fradistaknak_ha_nem_tartjak_be_a_szabalyokat_bezarjak_a_stadiont","timestamp":"2020. november. 04. 15:55","title":"Gulyás Gergely üzent a fradistáknak: ha nem tartják be a szabályokat, bezárják a stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75e9e21-44bd-4287-bd9b-d90754ade512","c_author":"HVG","category":"360","description":"Svéd kutatók egyelőre kis mintán vizsgálódtak, de az eredmény így is elgondolkodtató.","shortLead":"Svéd kutatók egyelőre kis mintán vizsgálódtak, de az eredmény így is elgondolkodtató.","id":"202044_csaszarmetszes_kovetkezmenyekkel_kesobb_erok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b75e9e21-44bd-4287-bd9b-d90754ade512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90746adc-fcf7-4d04-aec7-e350c55b082d","keywords":null,"link":"/360/202044_csaszarmetszes_kovetkezmenyekkel_kesobb_erok","timestamp":"2020. november. 03. 10:00","title":"Lassabban fejlődnek a gyerekek, akik császármetszéssel jönnek a világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31427554-51d0-4f55-816d-b8dc36ec166c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Cahaly felmérései szerint az elnök behúzza Arizonát, Michigant és Floridát is, viszont más mérések ezt nem igazolják. Nem is veszik komolyan, pedig 2016-ban is jól lőtte be a végeredményt.","shortLead":"Robert Cahaly felmérései szerint az elnök behúzza Arizonát, Michigant és Floridát is, viszont más mérések ezt nem...","id":"20201103_Egy_kozvelemenykutato_biztos_Donald_Trump_gyozelmeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31427554-51d0-4f55-816d-b8dc36ec166c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bea0c8-dee8-4ee4-92d1-34dcc4576fb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Egy_kozvelemenykutato_biztos_Donald_Trump_gyozelmeben","timestamp":"2020. november. 03. 19:51","title":"Egy közvélemény-kutató biztos Donald Trump győzelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Donald Trump ugyan győzelmet hirdetett, de a levélszavazatokat sok helyen csak ezután kezdték el számolni. Tudtuk, hogy a korán szavazóknál és a városokban Biden a népszerűbb, de hogy ennyivel, az újra mindent megkavart. Persze még itt sincs vége a szavazatszámlálásnak, győzhet még Trump is.","shortLead":"Donald Trump ugyan győzelmet hirdetett, de a levélszavazatokat sok helyen csak ezután kezdték el számolni. Tudtuk...","id":"20201104_biden_trump_usa_eredmenyek_valasztas_szavazas_levelszavazatok_gyoztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=454b38e2-1ffb-40a5-97ac-5b2bb6f4a085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473ff191-d73a-45f8-8061-a0c4859cbbf0","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_biden_trump_usa_eredmenyek_valasztas_szavazas_levelszavazatok_gyoztes","timestamp":"2020. november. 04. 16:10","title":"Ha most érne véget a szavazatszámlálás, Joe Biden lenne az USA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]