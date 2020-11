Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az egész jogrendszert aláássa a testület határozata.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az egész jogrendszert aláássa a testület határozata.","id":"20201103_Trump_zavargasok_lehetnek_az_alkotmanybirosag_dontese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4584111d-2319-4408-892b-448748f01fc9","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_zavargasok_lehetnek_az_alkotmanybirosag_dontese_miatt","timestamp":"2020. november. 03. 08:25","title":"Trump: Zavargások lehetnek a legfelső bíróság döntése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is” – mondja Dr. Kertész Tamás, a Farm Tojás Kft. ügyvezetője. A szakember szerint a társadalmi szemléletváltozás a keresleti oldalon is megjelenik, erre pedig jól reagálnak a környezettudatos beruházásokat támogató finanszírozópartnerek is.","shortLead":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is”...","id":"20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c087bfe9-0ace-442c-913a-1cf27540c3cb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","timestamp":"2020. november. 03. 11:30","title":"A tyúkok kímélése megtérülő befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank több problémát, köztük informatikai hibákat is talált a Raiffeisen működésében.","shortLead":"A jegybank több problémát, köztük informatikai hibákat is talált a Raiffeisen működésében.","id":"20201102_mnb_jegybank_birsag_buntetes_raiffeisen_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29818ed4-23b3-4a50-896a-2c72693a4d58","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_mnb_jegybank_birsag_buntetes_raiffeisen_bank","timestamp":"2020. november. 02. 10:35","title":"Közel 50 millió forintra büntette az MNB a Raiffeisent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most méri fel a kormány a szabályozási igényeket - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amikor az ATV megkérdezte, hol marad a szeptemberre ígért home office-törvény.","shortLead":"Most méri fel a kormány a szabályozási igényeket - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium, amikor az ATV...","id":"20201102_home_office_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b3e81-83a4-4f6a-8bdf-886796140382","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_home_office_torveny","timestamp":"2020. november. 02. 20:50","title":"Szeptemberre ígérték a home office-törvényt, de még mindig nincs sehol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc és Fekete-Győr András is kommentálta Orbán Viktor kedd esti bejelentését.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc és Fekete-Győr András is kommentálta Orbán Viktor kedd esti bejelentését.","id":"20201103_ellenzek_szigoritas_reakciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d671bf16-7611-4646-a3b2-6d7f2278c0db","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_ellenzek_szigoritas_reakciok","timestamp":"2020. november. 03. 20:13","title":"Ellenzéki reakciók a korlátozásokra: Még mindig lehet meccsekre járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban újdonság, hogy még idén elérheti az egymilliárdot az aktív iPhone-ok száma.","shortLead":"Néhány napja derült ki, hogy az Apple jelenleg is a világ legértékesebb márkája. Ez hosszú évek óta így van, az azonban...","id":"20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842363f8-cdae-4fc0-9949-2c6ba5be9e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_aboe_avalon_felmeres_egymilliard_aktiv_iphone_2020","timestamp":"2020. november. 03. 10:33","title":"Egymilliárd iPhone – óriási mérföldkőhöz ér az Apple még ebben az évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","shortLead":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","id":"20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e028c-27a2-4e2d-a795-2ece3b719ade","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 15:53","title":"Meghalt két beteg a Veszprém megyei szociális otthonban, ahol a lakók nagy része fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Idősek Tanácsának ülésén beszélt arról a miniszter: a kormány kikérné az idősek véleményét, hogy jól határozzon.","shortLead":"Az Idősek Tanácsának ülésén beszélt arról a miniszter: a kormány kikérné az idősek véleményét, hogy jól határozzon.","id":"20201102_Novak_katalin_jarvany_covid_idosek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dedf03-0c29-4f55-a394-082b7092eb61","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Novak_katalin_jarvany_covid_idosek","timestamp":"2020. november. 02. 19:41","title":"Novák: Minden tavaszi intézkedés lehetőségét mérlegeli a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]