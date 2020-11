Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e2e5da4-7385-4707-982d-edce243b2b0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség és a csendőrség ellenőrzi, hogy betartják-e a korlátozásokat az érintett településeken. Közben a román kormány gazdasági és közlekedési minisztere is koronavírusos lett. ","shortLead":"A rendőrség és a csendőrség ellenőrzi, hogy betartják-e a korlátozásokat az érintett településeken. Közben a román...","id":"20201105_Ujabb_erdelyi_telepulesek_kerultek_vesztegzar_ala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e2e5da4-7385-4707-982d-edce243b2b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a215ae1-8a6c-48fd-b791-2acf4a2034a0","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Ujabb_erdelyi_telepulesek_kerultek_vesztegzar_ala","timestamp":"2020. november. 05. 16:14","title":"Újabb erdélyi települések kerültek vesztegzár alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint ha valaki az iPhone 12 minit a MagSafe segítségével szeretné feltölteni, hosszabb töltési idővel számolhat, mint bármelyik másik iPhone 12-modell esetében.","shortLead":"A jelek szerint ha valaki az iPhone 12 minit a MagSafe segítségével szeretné feltölteni, hosszabb töltési idővel...","id":"20201104_apple_iphone_12_mini_magsafe_toltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9548f2be-67b2-4b3c-bfc3-0e45ddb57977","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_apple_iphone_12_mini_magsafe_toltes","timestamp":"2020. november. 04. 11:05","title":"Lassabban lehet majd tölteni az iPhone 12 minit vezeték nélkül, mint a többi társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8c2d72-154a-49c1-ad9d-13867fa097e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú szabadidő-autó elektromos hatótávolsága eléri a 75 kilométert.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú szabadidő-autó elektromos hatótávolsága eléri a 75 kilométert.","id":"20201105_185_millio_forintos_uj_suzuki_erkezett_magyarorszagra_itt_a_zold_rendszamos_across_toyota_rav4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8c2d72-154a-49c1-ad9d-13867fa097e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b46a93-9dd8-4906-9434-abf66eb9577a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_185_millio_forintos_uj_suzuki_erkezett_magyarorszagra_itt_a_zold_rendszamos_across_toyota_rav4","timestamp":"2020. november. 05. 07:59","title":"18,5 millió forintos új Suzuki érkezett Magyarországra: itt a zöld rendszámos Across","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d3ed37-6fbf-4147-a8b0-36ce43a91ffe","c_author":"","category":"itthon","description":"A polgármester szerint előfordulhat, hogy valaki tünetmentes, de hordozza a koronavírust, ezért fontos a mintavétel.","shortLead":"A polgármester szerint előfordulhat, hogy valaki tünetmentes, de hordozza a koronavírust, ezért fontos a mintavétel.","id":"20201104_Ingyenesen_tesztelik_a_dravaszerdahelyieket_ha_kerik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d3ed37-6fbf-4147-a8b0-36ce43a91ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549fb00f-7a4f-4397-9354-26bbc325ed79","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Ingyenesen_tesztelik_a_dravaszerdahelyieket_ha_kerik","timestamp":"2020. november. 04. 21:28","title":"Ingyenesen tesztelik a drávaszerdahelyieket, ha kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok betartásában, de a digitális oktatással is vannak problémák.","shortLead":"A Szülői Hang felmérésére érkezett válaszok szerint az állam és az iskolák sem jeleskednek a járványügyi szabályok...","id":"20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99585220-199f-46b2-910a-cfa50f5cbf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48657c45-45d7-4c7d-a2b8-1fe66acce6bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_oktatas_iskola_felmeres_szuloi_hang_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 12:23","title":"Szülők: alig tartják be az iskolákban a járványügyi előírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint eddig tizenkétszer kellett kényszerítő eszközt alkalmazniuk az iskolaőröknek.","shortLead":"A rendőrség szerint eddig tizenkétszer kellett kényszerítő eszközt alkalmazniuk az iskolaőröknek.","id":"20201104_iksolaor_intezkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65105259-6a9f-434a-9251-7be2d4d7f1bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_iksolaor_intezkedes","timestamp":"2020. november. 04. 07:31","title":"A tanév kezdete óta 257 esetben intézkedtek az iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41704e4e-98be-4e19-8e19-296215cea526","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hollandiából hozott be egy banda kokaint és szintetikus drogokat. A bűnszervezet vezetőjére életfogytiglant kért az ügyészség. ","shortLead":"Hollandiából hozott be egy banda kokaint és szintetikus drogokat. A bűnszervezet vezetőjére életfogytiglant kért...","id":"20201104_vademeles_obuda_drogfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41704e4e-98be-4e19-8e19-296215cea526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2d0eaa-42ef-4a7d-89eb-5d2b7094cc34","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_vademeles_obuda_drogfogas","timestamp":"2020. november. 04. 10:36","title":"Vádat emeltek az óbudai 200 milliós drogfogás ügyében, egy 71 éves nő is gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter már úton van Magyarországra.","shortLead":"A külügyminiszter már úton van Magyarországra.","id":"20201104_szijjarto_csalad_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eee570b-e768-49e0-8b8c-086551e017fb","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_szijjarto_csalad_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 04. 12:22","title":"Szijjártó családjának negatív lett a koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]