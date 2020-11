Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","shortLead":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","id":"20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7fbed5-15f9-4cd7-87de-8d2a0d8da418","keywords":null,"link":"/zhvg/20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","timestamp":"2020. november. 06. 14:07","title":"Fogolydilemma: vörös migránsok miatt aggódik a Madártani Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus egyik mutációját találták meg 12, nyércek által megfertőzött emberben.","shortLead":"A vírus egyik mutációját találták meg 12, nyércek által megfertőzött emberben.","id":"20201105_A_koronavirustol_tartva_17_millio_nyercet_vagnak_le_Daniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40dc49a-3361-41d4-9aab-9d69576080d3","keywords":null,"link":"/elet/20201105_A_koronavirustol_tartva_17_millio_nyercet_vagnak_le_Daniaban","timestamp":"2020. november. 05. 09:42","title":"A koronavírustól tartva 17 millió nyércet vágnak le Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b3e02c-1c0a-4240-b65f-0db31d381337","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Németország importálna is hidrogént, ammónia formájában és vezetékrendszert is kiépítenének a terveik szerint, hogy megújuló energiaforrásokból előállított hidrogént tudjanak behozni az országba. 