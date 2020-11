Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96e20e85-5ea0-4a47-8059-8d78099d105f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2013. június 22-én kerül színre az Alföldi-féle Nemzeti társulatának utolsó előadása, a Mephisto. A bemutatón hatalmas tömeg búcsúztatja a színházigazgatót, és vele egy korszakot is. Nemzeti Dokumentumfilm, negyedik, befejező rész. ","shortLead":"2013. június 22-én kerül színre az Alföldi-féle Nemzeti társulatának utolsó előadása, a Mephisto. A bemutatón hatalmas...","id":"20201117_Doku360_Nemzeti_Dokumentumfilm_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e20e85-5ea0-4a47-8059-8d78099d105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79472df9-0315-4a82-891c-368e708f638c","keywords":null,"link":"/360/20201117_Doku360_Nemzeti_Dokumentumfilm_negyedik_resz","timestamp":"2020. november. 17. 19:00","title":"Doku360: \"Eltűnik, elveszik, szétesik, megszűnik, de megcsináltuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma, ezzel együtt az egészségügy leterheltsége is nő. Az Emmi államtitkára szerint az iskolák nem képeznek gócpontokat, és készülnek a hetenkénti tesztelésre.","shortLead":"Jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma, ezzel együtt az egészségügy leterheltsége is nő. Az Emmi államtitkára...","id":"20201116_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1549ed0-aa66-4939-b199-8a3d079f62bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 16. 13:15","title":"Müller: Gyógyszerfelvásárlási hullám indult az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már a közeljövőben is eddiginél pusztítóbb influenza- és RSV-járványok várhatók.","shortLead":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már...","id":"20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470fb3d-ec1e-4a9b-a7ba-53f21c1e8881","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","timestamp":"2020. november. 17. 09:03","title":"Víruskutatók: még nagyobb légúti járványok követhetik a koronavírus-pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi, októberi és novemberi események után még télen is bemutat egy újdonságot.","shortLead":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi...","id":"20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff0e5d8-481c-4f50-8a1f-d6bd6e7c988c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","timestamp":"2020. november. 16. 15:03","title":"One more thing – télen is tarthat egy bemutatót az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01488c27-bbe5-4bf2-ba84-2d89018e01d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is arra panaszkodik, hogy az iPhone 12 mini kijelzője lezárás után nem mindig reagál a feloldási kísérletekre.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodik, hogy az iPhone 12 mini kijelzője lezárás után nem mindig reagál a feloldási...","id":"20201116_apple_iphone_12_mini_kijelzo_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01488c27-bbe5-4bf2-ba84-2d89018e01d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e647eb35-88c3-4857-998e-25ce222d374b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_apple_iphone_12_mini_kijelzo_hiba","timestamp":"2020. november. 16. 09:40","title":"Volna itt egy nem mini gond az iPhone 12 mini képernyőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi évhez képest 46 százalékkal magasabb forgalmat generált Magyarországon az akció.","shortLead":"A tavalyi évhez képest 46 százalékkal magasabb forgalmat generált Magyarországon az akció.","id":"20201116_edigital_black_friday","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a6b4c5-2a7f-4a51-b079-32d79d82c84f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_edigital_black_friday","timestamp":"2020. november. 16. 11:09","title":"Fúrógép és kávéfőző mellett a maszk volt a sláger az Extreme Digital fekete péntekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"Thomas Waitz - Schmuck Erzsébet","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt (EGP) társelnökének és Schmuck Erzsébet, az LMP társelnökének véleménycikke. ","shortLead":"Mi a zöldek álláspontja az európai klímatörvényről? Thomas Waitz, európai parlamenti képviselő és az Európai Zöld Párt...","id":"20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43c5787-704d-4d2e-8058-a17996cf4174","keywords":null,"link":"/zhvg/20201116_Thomas_Waitz_es_Schmuck_Erzsebet_A_siker_erdekeben_batornak_kell_lennunk","timestamp":"2020. november. 16. 16:22","title":"Az európai zöldek arra hívják fel a figyelmet, hogy a világjárvány alatt sem feledkezhetünk meg a klímaváltozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem változtatott a kamatkondíciókon.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem változtatott a kamatkondíciókon.","id":"20201117_A_jegybank_tovabbra_is_tartja_az_alapkamatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c181024f-c75d-4acb-9146-1db880966019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_A_jegybank_tovabbra_is_tartja_az_alapkamatot","timestamp":"2020. november. 17. 14:16","title":"A jegybank továbbra is tartja az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]