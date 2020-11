Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6835b483-2024-43af-990e-b3cffc0e5f35","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokrésztvevős bulifőzés a fertőzés veszélye nélkül. ","shortLead":"Sokrésztvevős bulifőzés a fertőzés veszélye nélkül. ","id":"20201117_Home_officeban_vegezheto_csapatepito_fozest_szervez_cegeknek_egy_pesti_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6835b483-2024-43af-990e-b3cffc0e5f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbfc760-b12d-4962-8b97-f571d71738be","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Home_officeban_vegezheto_csapatepito_fozest_szervez_cegeknek_egy_pesti_etterem","timestamp":"2020. november. 17. 05:35","title":"Karanténban is legális csapatépítő főzést szervez egy pesti étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Nincs már idő minden egyes Covid-pozitív beteg után ózonos tisztításra küldeni a mentőkocsikat, ezért új protokollt állítottak fel a mentőszolgálatnál. Az orvosigazgató levele szerint már csak \"komolyabb szervezéssel\" tudják a megfelelő szintű mentőegységet időben elindítani. ","shortLead":"Nincs már idő minden egyes Covid-pozitív beteg után ózonos tisztításra küldeni a mentőkocsikat, ezért új protokollt...","id":"20201117_Csokkentik_az_ozonos_tisztitast_a_mentosoknel__nincs_ra_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e229afe-2e8b-4017-ac8b-edda0a47b681","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_Csokkentik_az_ozonos_tisztitast_a_mentosoknel__nincs_ra_ido","timestamp":"2020. november. 17. 14:48","title":"Már csak komoly szervezéssel tudnak mentőautót küldeni a sürgős esetekhez is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A volt elnök új memoárja, az Egy ígéret földje pont akkor kerül az amerikai könyvesboltokba, amikor az utóda a hatalomhoz való makacs ragaszkodásával még mélyebbre ássa az országát kettéválasztó szakadékot. Barack Obama a könyvében a kételyek és csalódások megfogalmazása mellett egy pillanatra sem inog meg optimista hitében és idealizmusában, hogy az Amerikának nevezett nagyszerű, folyamatosan zajló kísérletben mindig lehetséges az előrelépés. Nem is szólva arról a hasznos figyelmeztetésről, hogy a demokráciát az emberek nem örökölték, hanem közösen és tevőlegesen kell megalkotniuk.","shortLead":"A volt elnök új memoárja, az Egy ígéret földje pont akkor kerül az amerikai könyvesboltokba, amikor az utóda...","id":"20201117_Barack_Obama_Egy_igeret_foldje_elnoki_memoar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e238f4-92c6-4a92-8633-b666bfb8d764","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Barack_Obama_Egy_igeret_foldje_elnoki_memoar","timestamp":"2020. november. 17. 14:00","title":"Barack Obama elegánsan kitessékeli Donald Trumpot a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab42291-681e-4962-a67c-fa19cc738de5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vizsgálatban szereplő összes gyerekszobába szánt készüléket veszélyesnek találták a szakemberek.","shortLead":"A vizsgálatban szereplő összes gyerekszobába szánt készüléket veszélyesnek találták a szakemberek.","id":"20201117_aramutes_egesi_serules_lampa_parasito_itm_laboratorium_fogyasztovedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab42291-681e-4962-a67c-fa19cc738de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41406188-7f3b-4633-9498-0cdd383b8c5f","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_aramutes_egesi_serules_lampa_parasito_itm_laboratorium_fogyasztovedelem","timestamp":"2020. november. 17. 09:47","title":"Áramütés, égési, szúrási sérülés – megbuktak a gyerekeknek szánt termékek az ITM vizsgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hét évig jár 50 százalékos adókedvezmény Görögországban azoknak a helyieknek, akik hazaköltöznek, illetve azoknak a külföldieknek, akik a home office-t a görög tengerparton képzelik el. Erről nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek a görög miniszterelnök pénzügyi tanácsadója.","shortLead":"Hét évig jár 50 százalékos adókedvezmény Görögországban azoknak a helyieknek, akik hazaköltöznek, illetve azoknak...","id":"20201116_Valsagkezeles_mashogy_Gorogorszag_50_szazalekos_adokedvezmennyel_csabit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc45e1f-2d0c-4e3a-b4c6-da5dda680d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Valsagkezeles_mashogy_Gorogorszag_50_szazalekos_adokedvezmennyel_csabit","timestamp":"2020. november. 16. 12:30","title":"Válságkezelés máshogy: Görögország 50 százalékos adókedvezménnyel csábít bárkit, aki ott dolgozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf4e948-c4f8-42cd-957d-420abda3bb11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a konditermekbe és könyvtárakba se menjenek az emberek, hanem maradjanak otthon.","shortLead":"Az ország miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a konditermekbe és könyvtárakba se menjenek az emberek, hanem maradjanak...","id":"20201116_svedoszag_koronavirus_gyulekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cf4e948-c4f8-42cd-957d-420abda3bb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20f709f-aef2-421d-93ce-b21b170fbdce","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_svedoszag_koronavirus_gyulekezes","timestamp":"2020. november. 16. 18:29","title":"Vége a svéd modellnek: nyolc főig engedélyezik a gyülekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfiról csak annyit tudni, hogy a zsadányi mentőállomáson dolgozott.","shortLead":"A férfiról csak annyit tudni, hogy a zsadányi mentőállomáson dolgozott.","id":"20201116_koronavirus_mentos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d2fca5-8f32-412c-893d-8642d5eace73","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_koronavirus_mentos","timestamp":"2020. november. 16. 12:45","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt egy magyar mentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4147fbcc-eca4-4ba2-b00b-ee0590ef1922","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt faggatta az ellenzék hétfőn az Országgyűlésben. Orbán Viktor válaszai szerint a kormány igenis felkészítette az országot a járvány elleni védekezésre, nem akarja szigorítani az abortusztörvényt, nem támogatja az alapjövedelem bevezetését, és nem akarja otthagyni az EU-t. Azt is mondta, hogy a pálinka szerinte alapvető élelmiszernek minősül. ","shortLead":"A miniszterelnököt faggatta az ellenzék hétfőn az Országgyűlésben. Orbán Viktor válaszai szerint a kormány igenis...","id":"20201116_orszaggyules_ellenzek_orban_viktor_azonnali_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4147fbcc-eca4-4ba2-b00b-ee0590ef1922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5d2390-ea2b-4186-a497-8d3f2efff17c","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_orszaggyules_ellenzek_orban_viktor_azonnali_kerdesek","timestamp":"2020. november. 16. 19:01","title":"Orbán szerint a pálinka alapvető élelmiszernek minősül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]