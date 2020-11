Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64","c_author":"Hyundai","category":"brandcontent","description":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak. Feltételek, kedvezmények, pályázati lehetőségek és nem utolsó sorban számok: mindezekről Benedekffy Gábor, a Hyundai E-mobilitási projekt vezetője beszélt. ","shortLead":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak...","id":"20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789686d3-3eec-4746-9571-d879b8e1d256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","timestamp":"2020. november. 20. 07:30","title":"EV-kiszámoló: ennyit jelent az elektromos autó a cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet a tökéletes választás. A hidegben a legjobb ötlet, hogy egy termálfürdőben fújjuk ki magunkat, és feltöltődjünk, miközben felfedezzük a gyógyvizek földjének szépségeit. ","shortLead":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet...","id":"SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e439a9e8-14ca-4538-8516-5208d19aaf87","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","timestamp":"2020. november. 19. 15:37","title":"Ismerje meg Szlovénia eddig ismeretlen arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint azt gondoljuk” – állítja Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, az Oktatási Hivatal korábbi elnöke. A vele készült interjút a HVG Rangsor – Diploma 2021 című most megjelenő kiadvány közölte.","shortLead":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint...","id":"20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335dc49-247b-45ba-ae9f-c64b3058002e","keywords":null,"link":"/360/20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","timestamp":"2020. november. 20. 06:30","title":"Gloviczki Zoltán: Kemény átalakítás kéne az oktatásban, de én se nagyon merném megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre feszültebb a viszony Palotás András polgármester és a képviselő-testület között az Átlátszó szerint. A novemberi időközi választást viszont elsodorta a februárig tartó vészhelyzet.","shortLead":"Egyre feszültebb a viszony Palotás András polgármester és a képviselő-testület között az Átlátszó szerint. A novemberi...","id":"20201119_vizsoly_feloszlott_kepviselotestulet_csuszo_idokoz_palotas_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea687d8-069b-4e2e-9c78-fd94a5945887","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_vizsoly_feloszlott_kepviselotestulet_csuszo_idokoz_palotas_andras","timestamp":"2020. november. 19. 21:47","title":"Még nyáron feloszlott a vizsolyi képviselő-testület, de idén már biztosan nem lesz időközi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nem volt vita sem a jogállamiságról, sem pedig a költségvetési ügyekről az uniós tagállami vezetők videokonferenciáján. Orbán Viktor megismételte álláspontját, a kormányfők pedig megbízták Angela Merkelt, hogy dolgozzon ki mindenki számára megfelelő megoldást.","shortLead":"Nem volt vita sem a jogállamiságról, sem pedig a költségvetési ügyekről az uniós tagállami vezetők videokonferenciáján...","id":"20201119_Negyedoras_vitat_rt_a_magyarlengyel_veto_az_EUcsucson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a8b69-f22f-477a-9919-48afcfd56249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Negyedoras_vitat_rt_a_magyarlengyel_veto_az_EUcsucson","timestamp":"2020. november. 19. 23:55","title":"Negyedórás vitát ért a magyar-lengyel vétó az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megbízható iparági források szerint a Samsung 2021 harmadik negyedévében mutathatja be az új összehajtható csúcsmobilját, a Galaxy Z Fold3-at, aminél már alaposan elrejtik a szelfikamerát.","shortLead":"Megbízható iparági források szerint a Samsung 2021 harmadik negyedévében mutathatja be az új összehajtható...","id":"20201120_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a00d472-b049-4ff8-be5e-33168da2dd8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_samsung_galaxy_z_fold3_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2020. november. 20. 09:03","title":"Kijelző alá kerül a kamera a Samsung Galaxy Z Fold3-ban, így működik a technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bd9e2a-bac8-41ae-a86d-3ebbe1ac9d95","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miért drámába való Kádár János alakja, miért könnyebb a mai diktátoroknak, hogyan lehet egy szent cél érdekében gyilkolni, miért gyengék a mai „felvilágosulatlan monarchiák”? – erről beszél új drámakötete apropóján az író.","shortLead":"Miért drámába való Kádár János alakja, miért könnyebb a mai diktátoroknak, hogyan lehet egy szent cél érdekében...","id":"202047__spiro_gyorgy__ket_uj_kadardramajarol_parthusegrol__modern_carok_kora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89bd9e2a-bac8-41ae-a86d-3ebbe1ac9d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab491f0-0bf3-400f-8fab-61abda5dfd35","keywords":null,"link":"/360/202047__spiro_gyorgy__ket_uj_kadardramajarol_parthusegrol__modern_carok_kora","timestamp":"2020. november. 19. 19:00","title":"Spiró György: A társadalom ilyen szabadságfosztást sokáig nem viselhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e8ca8-2b68-425c-8f53-054a1402b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez kerülhet az esztergomi vár. A javaslatot kiegészítésként nyújtották be ahhoz a törvényjavaslathoz, amellyel a szabadkígyósi kastélyt a mezőhegyesi Ménesbirtokhoz csatolnák. ","shortLead":"Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez kerülhet az esztergomi vár. A javaslatot kiegészítésként nyújtották be ahhoz...","id":"20201120_esztergom_vagyonatadas_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=553e8ca8-2b68-425c-8f53-054a1402b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f6bea7-1e4b-4271-970b-29c31b83b7fc","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_esztergom_vagyonatadas_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. november. 20. 10:40","title":"Újabb ingyenes vagyonátadás: az egykori esztergomi királyi székhelyet az egyház viheti az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]