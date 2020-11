Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b132388-ee2e-49fb-ab71-102fc9494c8e","c_author":"Fábri György","category":"360","description":"A kelet-közép-európai egyetemek legjobbjai mögé szorultak a magyar felsőoktatási intézmények a nemzetközi rangsorokban.","shortLead":"A kelet-közép-európai egyetemek legjobbjai mögé szorultak a magyar felsőoktatási intézmények a nemzetközi rangsorokban.","id":"202047__nemzetkozi_rangsorok__magyar_helyezesek__masodvonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b132388-ee2e-49fb-ab71-102fc9494c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6b89b1-c6c3-45ff-b52b-7f7d6061f8c2","keywords":null,"link":"/360/202047__nemzetkozi_rangsorok__magyar_helyezesek__masodvonal","timestamp":"2020. november. 21. 11:00","title":"A nemzetközi másodvonalba rangsorolják a magyar egyetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ingatlanügynöki tevékenységbe fognak a Neckermann utazási iroda korábbi tulajdonosai, Szvoboda János és Békefi Veronika. ","shortLead":"Ingatlanügynöki tevékenységbe fognak a Neckermann utazási iroda korábbi tulajdonosai, Szvoboda János és Békefi...","id":"202047_nur_team_uzletvaltas_aneckermannosoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ec021c-529f-4ee4-8cbb-e620d21ab84a","keywords":null,"link":"/360/202047_nur_team_uzletvaltas_aneckermannosoknal","timestamp":"2020. november. 21. 13:40","title":"Profilt váltanak az egykori neckermannosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce896b7b-3080-486f-8494-c09a12f059e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy műszaki hibás kamion miatt torlódik a forgalom.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion miatt torlódik a forgalom.","id":"20201121_Dugo_M0","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce896b7b-3080-486f-8494-c09a12f059e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615cb999-dc5e-413a-87cc-ec1aaafdcdbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Dugo_M0","timestamp":"2020. november. 21. 12:41","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Magyarországról Ukrajnába utazóknak házi karanténba kell vonulniuk. Az országban az aktív fertőzöttek száma már 300 ezer fölött jár és ismét rekordot dönött az új betegek száma.","shortLead":"A Magyarországról Ukrajnába utazóknak házi karanténba kell vonulniuk. Az országban az aktív fertőzöttek száma már 300...","id":"20201120_magyarorszag_ukrajna_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cdb48a-0d1f-46e8-9d32-89f495f01721","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_magyarorszag_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. november. 20. 20:37","title":"Magyarország ismét vörös besorolást kapott Ukrajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új okostelefonja. Olcsóbb lett az elődjénél, cserébe néhány funkcióval kevesebb található benne.","shortLead":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új...","id":"20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82a7ea0-add9-4924-b109-7a54f0d8c0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","timestamp":"2020. november. 21. 18:30","title":"A telefon, ami akkor sem jön zavarba, ha 180 centiről acélra ejtjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","shortLead":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","id":"20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8569db-c375-4113-a8ae-546d324f06c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","timestamp":"2020. november. 20. 11:44","title":"Németországban még soha nem regisztráltak annyi új fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5c4b66-239f-4013-a6c1-ad9dfc22fe2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Arecibo Obszervatóriumot 1963. november 1-jén adták át, azóta szolgálta a tudományt. Több filmben is szerepelt, Carl Sagan üzenetet küldött vele a Messier 13 gömbhalmaz felé, és egy ideig ez volt a világ legnagyobb rádióteleszkópja. Miután két tartókábele is elszakadt, kiderült, a szerkezet menthetetlen.","shortLead":"Az Arecibo Obszervatóriumot 1963. november 1-jén adták át, azóta szolgálta a tudományt. Több filmben is szerepelt, Carl...","id":"20201120_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_bezarasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5c4b66-239f-4013-a6c1-ad9dfc22fe2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623317ed-50b2-4559-b9e8-304173443f93","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_arecibo_obszervatorium_radioteleszkop_bezarasa","timestamp":"2020. november. 20. 20:03","title":"Életveszélyessé vált, 57 év után bezárják a világ egyik leghíresebb rádióteleszkópját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e63c0-d89e-4bee-af26-76107ad311dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határidőre nem jelent meg az orvosi béremelést, átvezénylést és másodállást korlátozó törvény végrehajtási rendelete, a késlekedésből az Orvosi Kamara arra következtet, a kormány kitolhatja a törvény hatályba lépését. Most már látták a végrehajtási rendelet tervezetét, abban valóban 100 munkanapban maximalizálnák az egészségügyi dolgozók kivezényelhetőségét és az összeférhetetlenségi szabályok bevezetésében is várható a két év haladék.","shortLead":"Határidőre nem jelent meg az orvosi béremelést, átvezénylést és másodállást korlátozó törvény végrehajtási rendelete...","id":"20201120_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kifogasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e63c0-d89e-4bee-af26-76107ad311dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c1b4c4-2b0e-449c-9b12-f55c5e38dee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kifogasok","timestamp":"2020. november. 20. 17:31","title":"A MOK szerint kitolhatja a kormány a szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatályba lépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]