Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","shortLead":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","id":"20201125_posta_idosek_idosav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd90f-e5e8-469f-8664-cce97d5d1233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_posta_idosek_idosav","timestamp":"2020. november. 25. 11:42","title":"Elsőbbséget kapnak a postán a nyitáskor az idősek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb9b163-2072-46f9-9752-db16cb80cd27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elvileg fogyatékos gyerekeknek szól a pályázat, ellenzéki városvezetés még nem nyert. ","shortLead":"Elvileg fogyatékos gyerekeknek szól a pályázat, ellenzéki városvezetés még nem nyert. ","id":"20201126_A_Szerencsejatek_Zrt_Fidesz_maszoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beb9b163-2072-46f9-9752-db16cb80cd27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7f7aa4-7336-4986-a757-c07dac8172dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_A_Szerencsejatek_Zrt_Fidesz_maszoka","timestamp":"2020. november. 26. 12:03","title":"A Szerencsejáték Zrt.-nél fideszes települések nyernek mászókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","shortLead":"Négyezerrel több dolgozótól kell megválniuk, mint azt korábban tervezték.","id":"20201126_Alkalmazott_Disney","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb5da10-ef42-4a97-a52c-641fdb50ccb3","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_Alkalmazott_Disney","timestamp":"2020. november. 26. 11:30","title":"Több mint 30 ezer alkalmazottat küld el a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Magic Johnson is megemlékezett a legendás támadóról.","shortLead":"Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Magic Johnson is megemlékezett a legendás támadóról.","id":"20201126_Ferenc_papa_Maradona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982d1e97-c4fc-473d-820c-eb563ff079c0","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Ferenc_papa_Maradona","timestamp":"2020. november. 26. 09:09","title":"Ferenc pápa imába foglalta Maradona nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5abf6c-7793-4d2d-bbc7-44d51e870fd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó hivatalos képei alapján nem lesz nehéz kiszúrni a sportkocsit az utakon. ","shortLead":"A német gyártó hivatalos képei alapján nem lesz nehéz kiszúrni a sportkocsit az utakon. ","id":"20201126_Az_uj_Porsche_911_GT3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f5abf6c-7793-4d2d-bbc7-44d51e870fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c50c522-d352-4113-9647-c1070edb00c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_Az_uj_Porsche_911_GT3","timestamp":"2020. november. 26. 13:28","title":"Jókora bálnauszonnyal és kéziváltóval érkezik az új Porsche 911 GT3 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b1cdeb-cc3d-487e-b42a-8dda400699a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint annyira valósághűre sikerült a Rockstar Games által fejleszett Red Dead Redemption 2 grafikája, hogy az oregoni KTVZ Channel 21 csatorna szerkesztői simán elhitték, hogy egy valódi tájképet látnak, amikor megnézték a nekik beküldött \"fotót\". A westernszimulátorral kapcsolatban egy másik hír is érkezett.","shortLead":"A jelek szerint annyira valósághűre sikerült a Rockstar Games által fejleszett Red Dead Redemption 2 grafikája...","id":"20201126_red_dead_redemption_2_jatek_grafika_ktvz_channel_21","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88b1cdeb-cc3d-487e-b42a-8dda400699a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234e279-ea12-4314-9d34-b1cba36712d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_red_dead_redemption_2_jatek_grafika_ktvz_channel_21","timestamp":"2020. november. 26. 14:03","title":"Tájképként küldték be a Red Dead Redemption 2 egyik képkockáját egy oregoni tévének, simán lehozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79ecd64-f2d9-4268-b794-35ac5a474f95","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lejárt az ultimátum, amit Abij Ahmed etiópiai miniszterelnök a tartományt uraló Tigréi Népi Felszabadítási Frontnak adott.","shortLead":"Lejárt az ultimátum, amit Abij Ahmed etiópiai miniszterelnök a tartományt uraló Tigréi Népi Felszabadítási Frontnak...","id":"20201126_etiopia_tigre_mekele_elindult_az_offenziva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a79ecd64-f2d9-4268-b794-35ac5a474f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c5e597-e899-4dd9-b427-0335ecb00193","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_etiopia_tigre_mekele_elindult_az_offenziva","timestamp":"2020. november. 26. 18:09","title":"Offenzívát indított az etióp hadsereg Tigré fővárosáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs népjóléti bizottsági meghallgatást Korózs Lajos szocialista bizottsági elnök tevékenységére hivatkozva lehetetleníti el a kormánypárt, úgyhogy trükkhöz folyamodik az ellenzék.","shortLead":"Az operatív törzs népjóléti bizottsági meghallgatást Korózs Lajos szocialista bizottsági elnök tevékenységére...","id":"20201125_honvedelmi_bizottsag_operativ_torzs_meghallgatas_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad55bc01-90df-4e51-9873-a51865d9b77c","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_honvedelmi_bizottsag_operativ_torzs_meghallgatas_ellenzek","timestamp":"2020. november. 25. 12:25","title":"Kicselezné az ellenzék a Fideszt: A honvédelmi bizottságba hívják Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]