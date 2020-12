Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"Arató László / Brüsszel, Gergely Márton","category":"360","description":"Szájer József lökhárító volt a Fidesz és az Európai Néppárt közt – ezért a hétvégén ismertté vált lemondásának okát először a politikában keresték a brüsszeli döntéshozók. Logikusnak tűnt, hogy Orbán Viktor harcai felemésztették a kormánypárt első számú európai politikusát. Szájer is engedte, hogy ez legyen a látszat. Mint kiderült, nem a jó ízlés támadt fel benne, csak a testi vágy. ","shortLead":"Szájer József lökhárító volt a Fidesz és az Európai Néppárt közt – ezért a hétvégén ismertté vált lemondásának okát...","id":"20201202_Megbukott_mire_lebukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4de8dc-8f61-4d9e-b7e4-054f7023492c","keywords":null,"link":"/360/20201202_Megbukott_mire_lebukott","timestamp":"2020. december. 02. 06:30","title":"Már a botrányos házibuli előtt romokban volt a Fidesz-alapító Szájer József brüsszeli karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötre emelkedett a keddi, Trierben történt gyalogosgázolás áldozatainak száma. Az elkövető indítéka még nem ismert, de az igen, hogy erősen ittas volt.","shortLead":"Ötre emelkedett a keddi, Trierben történt gyalogosgázolás áldozatainak száma. Az elkövető indítéka még nem ismert, de...","id":"20201202_trier_gazolas_csecsemo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d71f479-b094-4fdf-9756-bb2ce1e812ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c389d7-8b00-4285-bb02-19911b989072","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_trier_gazolas_csecsemo","timestamp":"2020. december. 02. 12:54","title":"Egy csecsemő és az apja is meghalt a trieri gázolásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk utolérte a férfit, aki állítása szerint a szervezője volt annak a brüsszeli bulinak, amelyen a Fidesz EP-képviselője, a később lemondott Szájer József is részt vett.","shortLead":"A Blikk utolérte a férfit, aki állítása szerint a szervezője volt annak a brüsszeli bulinak, amelyen a Fidesz...","id":"20201202_brusszel_orgia_szajer_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d99f7a0-1fdd-4a0f-9818-63b68f5b849f","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_brusszel_orgia_szajer_jozsef","timestamp":"2020. december. 02. 07:12","title":"Szájer állítólag hivatlanul ment el a számára végzetes buliba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb22ea-cfc6-49dd-8c98-1a3a29227e32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máshogy szembesül az elmúlással egy huszonéves és máshogy, aki a kilencvenes éveiben jár. A perspektívák eltérők, de tanulságok hasonlítanak, főleg ha kellő önirónáival fordulnak a kérdés felé. Nagyi projekt negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Máshogy szembesül az elmúlással egy huszonéves és máshogy, aki a kilencvenes éveiben jár. A perspektívák eltérők, de...","id":"20201201_Doku360_Nagyi_projekt_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28eb22ea-cfc6-49dd-8c98-1a3a29227e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8e714b-01eb-4e40-888c-2b953f8b9a9c","keywords":null,"link":"/360/20201201_Doku360_Nagyi_projekt_negyedik_resz","timestamp":"2020. december. 01. 19:00","title":"Doku360: Nem félek, inkább unom a halál előjátékának gondolatát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c2b72b-75c0-463e-a3b1-cdb5693205bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vízi állatkert a hét közepén újra kinyit, a pingvineket pedig újra hozzá akarják szoktatni a jövés-menéshez.","shortLead":"A vízi állatkert a hét közepén újra kinyit, a pingvineket pedig újra hozzá akarják szoktatni a jövés-menéshez.","id":"20201130_karacsonyi_film_london_akvarium_pingvin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91c2b72b-75c0-463e-a3b1-cdb5693205bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bab79ab-4d9b-42da-b941-709a5b4bfc95","keywords":null,"link":"/elet/20201130_karacsonyi_film_london_akvarium_pingvin","timestamp":"2020. november. 30. 21:44","title":"Karácsonyi filmeket néznek a londoni akvárium pingvinjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a9a28-0662-4562-8afb-e970423da9b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját másfél éves gyerekét is molesztálta a férfi, amelyről szintén képet készített.","shortLead":"Saját másfél éves gyerekét is molesztálta a férfi, amelyről szintén képet készített.","id":"20201202_Szexualis_zaklatas_budapesti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a9a28-0662-4562-8afb-e970423da9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bddbe04-41c6-431c-9088-f63909a68aa8","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szexualis_zaklatas_budapesti","timestamp":"2020. december. 02. 07:40","title":"Több száz, gyermekekről készült fotót töltött fel az internetre egy 35 éves budapesti férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e66cb1-6824-41df-be09-7148113fb204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a koronavírus-járvány jó időre visszavetette az okostelefonok iránti érdeklődést, az IDC elemzőcég legújabb jelentése szerint a negyedik negyedévben visszaállhat a korábbi piaci érdeklődés – jelentős részben az 5G iránti igénynek köszönhetően.","shortLead":"Bár a koronavírus-járvány jó időre visszavetette az okostelefonok iránti érdeklődést, az IDC elemzőcég legújabb...","id":"20201201_idc_elemzes_okostelefonok_iranti_kereslet_2020_q4_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69e66cb1-6824-41df-be09-7148113fb204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae8f29-2185-414f-991f-5a911e5d9131","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_idc_elemzes_okostelefonok_iranti_kereslet_2020_q4_5g","timestamp":"2020. december. 01. 09:03","title":"A vártnál jóval többen akarják 5G-s mobilra cserélni telefonjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor szerint tudományos tény, hogy vakcina nélkül nem fogjuk legyőzni a járvány egészségügyi részét, ezért mindenképp örömteli, hogy a brit szabályozók engedélyezték a Pfizer és a BioNTech által fejlesztett oltóanyagot.","shortLead":"Kemenesi Gábor szerint tudományos tény, hogy vakcina nélkül nem fogjuk legyőzni a járvány egészségügyi részét, ezért...","id":"20201202_kemenesi_gabor_virologus_vakcina_koronavirus_biontech_pfizer_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63464ab5-b94f-4643-ab23-a8b95c245b6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_kemenesi_gabor_virologus_vakcina_koronavirus_biontech_pfizer_oltas","timestamp":"2020. december. 02. 12:03","title":"Kemenesi az engedélyezett vakcináról: Látszik a fény az alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]