[{"available":true,"c_guid":"a54cef69-e614-4322-81b4-45d7e53dcd73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy négyfős társaság vitatkozott össze október elején.","shortLead":"Egy négyfős társaság vitatkozott össze október elején.","id":"20201201_Okollel_utottek_ket_fiut_egy_budapesti_bevasarlokozpontban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54cef69-e614-4322-81b4-45d7e53dcd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5be4869-ae0a-474b-9419-73b4aa2fbaef","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Okollel_utottek_ket_fiut_egy_budapesti_bevasarlokozpontban","timestamp":"2020. december. 01. 10:19","title":"Ököllel ütöttek meg két fiút egy bevásárlóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medálokat és nagyon sokat érő fotóalbumokat lovasított meg II. Erzsébet királynő rezidenciájából egy beosztott. ","shortLead":"Medálokat és nagyon sokat érő fotóalbumokat lovasított meg II. Erzsébet királynő rezidenciájából egy beosztott. ","id":"20201201_Kicsempeszte_majd_eBayen_eladta_a_Buckingham_palota_millios_mutargyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a361fd7d-cbd9-48c2-9f05-3d9f9a7a41ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e4d60f-9b24-4dae-ba81-262c919ce175","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Kicsempeszte_majd_eBayen_eladta_a_Buckingham_palota_millios_mutargyait","timestamp":"2020. december. 01. 13:10","title":"Kicsempészte, majd eBayen eladta a Buckingham-palota milliós műtárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az óceánok vizének emelkedő hőfoka magyarázza, miért nem gyengülnek látványosan a forgószelek, amikor a trópusi tengerek felől elérik a szárazföldet, és egyre mélyebben nyomulnak annak belseje felé. ","shortLead":"Az óceánok vizének emelkedő hőfoka magyarázza, miért nem gyengülnek látványosan a forgószelek, amikor a trópusi...","id":"202048_tornadok_teriteken_ketharmados_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3882ad71-da91-4373-ab35-5708b74fb526","keywords":null,"link":"/360/202048_tornadok_teriteken_ketharmados_veszteseg","timestamp":"2020. december. 01. 14:00","title":"Miért jutnak egyre messzebb a szárazföldön a hurrikánok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Érzékletes grafikákon mutatjuk be, hogy az aranyér milyen fázisokon megy keresztül, ha nem keressük fel időben a proktológust. Szakember segít értelmezni az ábrákat és tanácsot is ad. \r

","shortLead":"Érzékletes grafikákon mutatjuk be, hogy az aranyér milyen fázisokon megy keresztül, ha nem keressük fel időben...","id":"proktis_20201202_aranyer_fazisai_fotok_orvos_valaszol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29366ca-50a6-4749-b39e-90fa25ab383f","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20201202_aranyer_fazisai_fotok_orvos_valaszol","timestamp":"2020. december. 02. 07:30","title":"Az aranyér nem tud csak úgy elmúlni – grafikákkal mutatjuk be a fázisokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"19b34d77-aa7c-49b9-80ba-d2e591ec2c9c","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Nem volt semmilyen komolyan vehető mezőgazdasági üzleti lehetősége a magyar államnak Angolában, amit a portugálok és a spanyolok meg akartak volna fúrni, noha erről írt az Index közvetlenül Orbán uniós vétója után, így akarván bizonyítani, hogy a déli tagállamokkal korántsem felhőtlen a viszonya a kormánynak. Ellenben valóban létrejöhetett volna egy biznisz az angolai áramszolgáltatóval, ennek azonban az Orbán-kormány idegenellenes politikája “segítségével” a német ipari lobbi könnyen keresztbe tudott tenni. ","shortLead":"Nem volt semmilyen komolyan vehető mezőgazdasági üzleti lehetősége a magyar államnak Angolában, amit a portugálok és...","id":"20201201_deli_nyitas_migracio_kkm_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b34d77-aa7c-49b9-80ba-d2e591ec2c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaf76dc-bc54-4d35-9061-91a3e62fc257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_deli_nyitas_migracio_kkm_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 01. 06:30","title":"A kormány bevándorlásellenes politikájának köszönhetjük, hogy lemaradtunk egy afrikai üzletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","id":"20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c7eaa-885f-4827-8283-38cb0414de60","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","timestamp":"2020. december. 01. 07:50","title":"Mészáros közel 10 milliárdért javíthatja az ivóvízminőséget Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa56e46-1829-468b-ad7a-a5a7050de8f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Project Latte néven fut az a titkos projekt a Microsoftnál, melynek célja, hogy az Android operációs rendszerre fejlesztett alkalmazások egyszerűen, trükközés nélkül legyenek futtathatók a Windows 10-en.","shortLead":"Project Latte néven fut az a titkos projekt a Microsoftnál, melynek célja, hogy az Android operációs rendszerre...","id":"20201201_windows_10_android_alkalmazasok_telepitese_project_latte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa56e46-1829-468b-ad7a-a5a7050de8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132a3c67-2ae5-4b8f-9c74-0bf7e864aefb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_windows_10_android_alkalmazasok_telepitese_project_latte","timestamp":"2020. december. 01. 13:03","title":"Úgy tűnik, androidos alkalmazások is telepíthetők lesznek a Windows 10-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d078d67c-9048-40fb-b5a2-b46ecd46862a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vezérelhető világítás és kapcsolás az okosotthon alapja. Intelligens kapcsolókkal számos új kényelmi és takarékos funkció beépíthető a lakásba.","shortLead":"A vezérelhető világítás és kapcsolás az okosotthon alapja. Intelligens kapcsolókkal számos új kényelmi és takarékos...","id":"202048__okoskapcsolok__modern_villanyszereles__adatatvitel__a_haz_lelkei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d078d67c-9048-40fb-b5a2-b46ecd46862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7dc6b7c-f897-4839-9912-bce6acd91fa8","keywords":null,"link":"/360/202048__okoskapcsolok__modern_villanyszereles__adatatvitel__a_haz_lelkei","timestamp":"2020. december. 01. 16:00","title":"Intelligens kapcsolók nélkül nincs okosotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]