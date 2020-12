Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","shortLead":"A második helyezett a Zebra lett, azaz Molnár Áron. ","id":"20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a099f0c-0901-4270-9b63-db6bb99e8231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d551f96-c8ea-4fe7-929c-b39fca16e975","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Alarcos_enekes_gyoztes","timestamp":"2020. december. 06. 21:50","title":"Miller Dávid volt a Banán, ő nyerte az Álarcos énekest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Karácsony miatt lehet enyhítés.","shortLead":"Karácsony miatt lehet enyhítés.","id":"20201206_Bajororszagban_kemenyebb_intezkedesek_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752b61d-5f30-4eb2-b1aa-3de4b456bd14","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Bajororszagban_kemenyebb_intezkedesek_jonnek","timestamp":"2020. december. 06. 19:03","title":"Bajorországban keményebb intézkedések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készséggel elhiszi az illetőnek, hogy soha nem létesített szexuális kapcsolatot kiskorú személlyel.\r

\r

","shortLead":"Készséggel elhiszi az illetőnek, hogy soha nem létesített szexuális kapcsolatot kiskorú személlyel.\r

\r

","id":"20201205_Bayer_Zsolt_mar_nem_vadolja_regi_harcostarsat_pedofiliaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8375ce47-0e24-4129-b4fd-450d0bd34646","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Bayer_Zsolt_mar_nem_vadolja_regi_harcostarsat_pedofiliaval","timestamp":"2020. december. 05. 08:20","title":"Bayer Zsolt már nem vádolja régi harcostársát pedofíliával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal több pénzt költöttek a magyarok 2019-ben az egy évvel korábbinál, és ennek csak egy kisebb részét magyarázza a drágulás. A leggazdagabbak és legszegényebbek kiadásai közötti szakadék nagy, de változatlan maradt. Milliós viszont még mindig az a réteg, amelyik többet költ egy lakáshitel törlesztésére, mint bármi másra.","shortLead":"Közel 9 százalékkal több pénzt költöttek a magyarok 2019-ben az egy évvel korábbinál, és ennek csak egy kisebb részét...","id":"20201205_ksh_kiadasok_eletszinvonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c91a97c-7d77-462a-a6bd-3543778b7f4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_ksh_kiadasok_eletszinvonal","timestamp":"2020. december. 05. 11:00","title":"Havi 111 ezer forintot költött egy átlagos magyar, mielőtt ideért a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Néhány napon belül megérkezhet egy kínai vakcinagyártó ellenanyagának dokumentációja Magyarországra - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szombaton a Facebookon. ","shortLead":"Néhány napon belül megérkezhet egy kínai vakcinagyártó ellenanyagának dokumentációja Magyarországra - jelentette be...","id":"20201205_Kulugy_hamarosan_megerkezhet_egy_kinai_gyarto_vakcinajanak_dokumentacioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ccd93d-4b0d-4823-95f3-fadb970b8a2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Kulugy_hamarosan_megerkezhet_egy_kinai_gyarto_vakcinajanak_dokumentacioja","timestamp":"2020. december. 05. 12:05","title":"Menczer: Hamarosan megérkezhet egy kínai gyártó vakcinájának dokumentációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f71bd1a-b972-4f40-9c16-c93e4f525475","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ennek a közel 5 évtizedes múltra visszatekintő Porschénak a mai plugin hibridekhez hasonlóan mindkét oldalt található egy-egy tanksapka fedele.","shortLead":"Ennek a közel 5 évtizedes múltra visszatekintő Porschénak a mai plugin hibridekhez hasonlóan mindkét oldalt található...","id":"20201205_budapesten_talalkoztunk_a_regi_es_ritka_porscheval_amin_ket_tanksapka_fedel_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f71bd1a-b972-4f40-9c16-c93e4f525475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dfcc55-6380-496a-bd85-8b6034232cf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201205_budapesten_talalkoztunk_a_regi_es_ritka_porscheval_amin_ket_tanksapka_fedel_van","timestamp":"2020. december. 05. 06:41","title":"Budapesten találkoztunk a régi és ritka Porschéval, amin két tanksapka fedél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","shortLead":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","id":"202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361cddd2-5cd9-4c28-866a-85512f258232","keywords":null,"link":"/360/202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","timestamp":"2020. december. 05. 13:40","title":"Hogyan lehet olcsón, áram nélkül fertőtleníteni a sebészeti eszközöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szlovén kormány elfogadta a nemzeti oltási tervet és ennek értelmében ingyenes és önkéntes lesz az új típusú koronavírus(SARS-CoV-2) elleni védőoltás.","shortLead":"A szlovén kormány elfogadta a nemzeti oltási tervet és ennek értelmében ingyenes és önkéntes lesz az új típusú...","id":"20201205_Ingyenes_es_onkentes_lesz_a_koronavirusoltas_Szloveniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d556ba97-0ca8-4c67-bfac-82c6b36d5fb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Ingyenes_es_onkentes_lesz_a_koronavirusoltas_Szloveniaban","timestamp":"2020. december. 05. 16:15","title":"Ingyenes és önkéntes lesz a koronavírus-oltás Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]